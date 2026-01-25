Nueva York cierra escuelas públicas y activa clases remotas por la tormenta de nieve

La Ciudad de Nueva York ordenó el cierre de más de 1.100 escuelas públicas y la transición a educación remota ante intensas nevadas, afectando a 500.000 estudiantes. (REUTERS/Bing Guan)

Las autoridades de Nueva York ordenaron el cierre de todos los edificios escolares públicos y la migración a educación remota el lunes 26 de enero, afectando a aproximadamente 500.000 estudiantes, en respuesta a las condiciones climáticas extremas que azotaron la ciudad con fuertes nevadas. La medida, adoptada por el alcalde Zohran Mamdani y el canciller de escuelas Kamar H. Samuels, busca salvaguardar la integridad de estudiantes, familias y personal docente, a la vez que garantiza el cumplimiento de los requisitos estatales de días escolares.

De acuerdo con información oficial difundida por el Gobierno de la Ciudad de Nueva York, la decisión incluye la suspensión de todas las actividades extracurriculares, programas de educación para adultos y cualquier programación basada en los centros educativos. El anuncio, replicado por The New York Times, especifica que estudiantes de secundaria y de grados intermedios en escuelas conjuntas mantendrán la jornada libre debido a una capacitación docente previamente agendada.

La ciudad de Nueva York enfrenta una de sus primeras grandes pruebas bajo la gestión del alcalde Mamdani, quien asumió el cargo este mes. El fenómeno meteorológico, que se espera deje hasta 30 centímetros (un pie) de nieve, llevó a las autoridades a priorizar la continuidad educativa mediante plataformas digitales, atendiendo a la normativa estatal que exige un mínimo de 180 días de clases anuales, según informó The New York Times.

¿Por qué se tomó la decisión de cerrar las escuelas?

El cierre de los edificios escolares responde a la acumulación de nieve y a la peligrosidad de las condiciones climáticas, informó el alcalde Zohran Kwame Mamdani en el comunicado oficial del gobierno local. Según la declaración, “con la nieve cubriendo la ciudad y las condiciones peligrosas, cerrar los edificios escolares es un paso necesario para mantener a salvo a los neoyorquinos”.

El canciller de las escuelas, Kamar H. Samuels, agradeció a las comunidades educativas por su preparación en los días previos: “Agradezco a nuestras comunidades escolares por el trabajo realizado durante estos días, desde la prueba de los sistemas tecnológicos hasta la preparación de las aulas virtuales y la seguridad de los edificios”, señaló Samuels, citado por el gobierno de la ciudad.

La transición a la modalidad remota afecta a más de 1.100 escuelas bajo la jurisdicción del sistema público de Nueva York. Según cifras oficiales, cerca de 500.000 estudiantes deberán conectarse a las plataformas educativas digitales.

Las autoridades neoyorquinas suspendieron todas las actividades extracurriculares y programas de educación para adultos debido a las peligrosas condiciones climáticas. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué implica el cambio a educación remota y quiénes quedan exceptuados?

La instrucción remota será obligatoria para todos los estudiantes de los niveles inicial, primario y buena parte del secundario, con la salvedad de aquellos en escuelas donde estaba programada una jornada de capacitación docente, quienes mantendrán la jornada libre. Así lo confirmó el anuncio de la New York City Public Schools (NYCPS), replicado por The New York Times y el sitio oficial de la ciudad.

El comunicado aclara que “los programas extraescolares, la educación para adultos y otra programación escolar quedan cancelados”. Por su parte, las escuelas charter y privadas mantienen autonomía para decidir sobre el cierre, aunque aquellas que comparten sede con instituciones públicas deberán acatar la medida general.

Entre las acciones previas, las escuelas verificaron que los estudiantes contaran con los dispositivos tecnológicos necesarios y coordinaron pruebas de acceso a las plataformas digitales junto a proveedores de servicios, según detalló el canciller Samuels. El sistema de escuelas públicas dispuso asistencia técnica a través del sitio selfservice.schools.nyc y mediante contacto directo con cada establecimiento.

¿Cómo se preparó la ciudad para la transición digital?

El alcalde Mamdani subrayó la preparación anticipada para enfrentar la tormenta. En su declaración, recogida por The New York Times, indicó que su administración “se preparó para este momento garantizando que los dispositivos estén disponibles, las familias informadas y los docentes listos para recibir a los estudiantes en línea”.

Durante la última semana, las escuelas trabajaron en la verificación de dispositivos y en la realización de pruebas de acceso a las plataformas digitales, contemplando distintos escenarios de conectividad y carga de usuarios. El objetivo, según el gobierno local, fue minimizar los problemas tecnológicos y asegurar la participación de la mayoría de los estudiantes en la jornada remota.

La medida se enmarca en la obligación legal de cumplir con 180 días de instrucción escolar al año, según establece el Estado de Nueva York. El alcalde Mamdani señaló que, si bien en su campaña mostró simpatía por las tradicionales jornadas libres por nieve, la actual normativa y la necesidad de garantizar el proceso educativo obligan a optar por la enseñanza digital en situaciones de emergencia.

El alcalde Zohran Mamdani y el canciller Kamar H. Samuels priorizaron la seguridad de estudiantes, familias y personal ante la emergencia climática. (AFP)

¿Qué reacciones y declaraciones oficiales acompañaron la medida?

El alcalde Mamdani enfatizó la importancia de evitar desplazamientos y permanecer en casa: “Hemos decidido que mañana será un día de clases remotas para mantener a todos a salvo de las condiciones meteorológicas peligrosas. No habrá instrucción presencial”, señaló en su mensaje oficial.

El canciller Samuels reiteró que la decisión se tomó “con la seguridad de cada familia en mente” y agradeció la flexibilidad de las comunidades educativas. Desde la administración municipal, se recordó que la preparación tecnológica y la comunicación anticipada fueron aspectos centrales para lograr una transición ágil hacia la educación remota.

Según datos compartidos por la New York City Public Schools, el sistema educativo de la ciudad cuenta con mecanismos para atender rápidamente problemas de acceso y garantizar la continuidad del aprendizaje.

¿Qué impacto tiene esta decisión y cuáles son los próximos pasos?

La migración temporal a la educación remota representa un desafío logístico y tecnológico para la Ciudad de Nueva York, que gestiona uno de los sistemas escolares más grandes de Estados Unidos. La medida impacta directamente en la rutina de medio millón de estudiantes y sus familias, así como en la organización interna de los planteles escolares.

Las autoridades municipales indicaron que monitorearán la evolución del clima para determinar la fecha de reapertura de los edificios escolares. Mientras tanto, el acceso a soporte técnico y la comunicación constante con las comunidades educativas buscan mitigar las dificultades asociadas a la modalidad virtual.

Según el portal oficial de la ciudad, la situación de las escuelas charter y privadas dependerá de las decisiones propias de cada administración, aunque muchas de ellas se ven afectadas al compartir instalaciones con el sistema público.

Las familias y estudiantes pueden consultar información actualizada y solicitar ayuda técnica a través de los canales habilitados por la New York City Public Schools y el portal del gobierno de la ciudad.