EEUU podría registrar el mayor número de vuelos cancelados desde la pandemia por la ola de frío extremo

La empresa de análisis de aviación Cirium dijo que, según sus datos, este domingo podrían ser cancelados cerca del 30% de los vuelos de salida del país

La torre de control en
La torre de control en el aeropuerto de Love Field se ve en medio de una oleada de tiempo invernal que ha afectado al tráfico del aeropuerto normalmente muy transitado, el sábado 24 de enero de 2026 en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez)

Una enorme tormenta invernal preparó el escenario para un día de desplazamientos difíciles el domingo en Estados Unidos. Las aerolíneas advirtieron sobre cancelaciones y retrasos generalizados en algunos de los aeropuertos más transitados del país.

La ola de frío extrema afecta a millones de personas en EEUU

La nieve generalizada, el aguanieve y la lluvia helada amenazaban a casi 180 millones de personas —más de la mitad de la población de Estados Unidos— en un área que se extiende desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, informó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado por la noche. Después de barrer el sur, los meteorólogos dijeron que se esperaba que la tormenta se moviera hacia el noreste, dejando caer alrededor de 30 a 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

Un equipo de deshielo trabaja
Un equipo de deshielo trabaja durante la tormenta invernal Fern en un vuelo de Southwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tennessee, EE. UU., el 24 de enero de 2026. Andrew Nelles/USA Today Network vía REUTERS

Más de 13.500 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos desde el sábado, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Aproximadamente 9.600 de esos vuelos estaban programados para el domingo. La empresa de análisis de aviación Cirium dijo que según sus datos, el domingo supondrá el mayor evento de cancelaciones desde la pandemia, con más del 29% de todos los vuelos de salida de Estados Unidos anulados.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington advirtió a los viajeros en su sitio web sobre cancelaciones de vuelos generalizadas. Casi todas sus salidas programadas para el día —414 vuelos, o el 97%— han sido cancelados.

Una persona camina por una
Una persona camina por una calle residencial cubierta de nieve mientras una fuerte nevada cubre las calles de San Luis, Misuri, EE. UU., el 24 de enero de 2026. REUTERS/Lawrence Bryant

También se esperaban interrupciones significativas en los principales centros aeroportuarios de Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia y Atlanta, hogar del aeropuerto más concurrido del país, así como en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y el Aeropuerto LaGuardia.

American Airlines había cancelado más de 1.400 vuelos para el domingo, según FlightAware. Delta Air Lines y Southwest Airlines informaron cada una sobre 1.000 cancelaciones para el día, mientras que United Airlines tuvo más de 800. JetBlue tuvo más de 560 vuelos cancelados, que suponen aproximadamente el 70% de su programación para el día.

El lago Michigan amaneció congelado

Mi vuelo fue cancelado, ¿y ahora qué?

Si ya esta en el aeropuerto, haga fila para hablar con un representante de servicio al cliente. Si aún está en casa o en su hotel, llame o conéctese en línea para comunicarse con el personal de reservas de su aerolínea. De todos modos, también ayuda investigar vuelos alternativos mientras uno espera para hablar con un agente.

La mayoría de las aerolíneas le reprogramarán en un vuelo posterior sin cargo adicional, pero depende de la disponibilidad de asientos libres.

¿Puedo obtener un pasaje en otra aerolínea?

Puede, pero las aerolíneas no están obligadas a ponerle en el vuelo de otra compañía. Algunas aerolíneas, incluidas la mayoría de las más grandes, dicen que pueden ponerle en una aerolínea asociada, pero incluso entonces, puede ser un acierto o un error.

Aviones de FedEx se ven
Aviones de FedEx se ven mientras cae nieve en el Aeropuerto Internacional de Nashville el 24 de enero de 2026 en Nashville, Tennessee. Se espera que una enorme tormenta invernal traiga temperaturas gélidas, hielo y nieve a millones de estadounidenses en todo el país. Brett Carlsen/Getty Images/AFP

¿Tengo derecho a un reembolso?

Si su vuelo fue cancelado y ya no desea hacer el viaje, o ha encontrado otra manera de llegar a su destino, la aerolínea está legalmente obligada a reembolsarle el dinero, incluso si compró un boleto no reembolsable. No importa por qué se canceló el vuelo.

Un camión quitanieves limpia la
Un camión quitanieves limpia la nieve en la I-40 durante la tormenta invernal Fern en Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 24 de enero de 2026. REUTERS/Nick Oxford

La aerolínea podría ofrecerle un crédito de viaje, pero tiene derecho a un reembolso completo. También tiene derecho a un reembolso de cualquier tarifa de equipaje, mejoras de asiento u otros extras que no pudo utilizar.

(con información de AP)

