El PMI de Estados Unidos sube a 52,8 en enero y muestra una leve mejora

Personas trabajan en una fábrica en Los Ángeles, California, Estados Unidos. REUTERS/Timothy Aeppel/

El Índice de Gestores de Compras (PMI) de Estados Unidos registró en enero una ligera aceleración, situándose en 52,8 puntos, frente a los 52,7 alcanzados en diciembre, según datos provisionales publicados este viernes por S&P Global. Aunque el repunte marca una mejora marginal, el informe señala que el indicador permanece en niveles “moderados” respecto al ritmo observado en la segunda mitad del año anterior. Entre las palabras clave de este desarrollo se destacan: crecimiento económico, industria, empleo, inflación y confianza empresarial.

De acuerdo con la información difundida por S&P Global, el crecimiento dentro de la industria superó al del sector servicios durante el periodo analizado. No obstante, la encuesta correspondiente a enero revela que el incremento subyacente en la cartera de pedidos se ha contenido en ambos sectores, principalmente por la reducción de las exportaciones. Esta circunstancia se tradujo en una escasa variación en las cifras de empleo.

Respecto a las expectativas empresariales, el informe indica que la confianza a un año vista permaneció en territorio positivo, aunque experimentó un leve retroceso. Según la explicación de S&P Global, las mayores expectativas de un crecimiento económico sostenido y unas condiciones de demanda favorables se vieron contrarrestadas parcialmente por la “constante preocupación” acerca de la coyuntura política y los precios.

El documento también detalla que el aumento de los costes de los insumos y la inflación de los precios de venta se atribuyeron, nuevamente, a los aranceles, especialmente en el sector industrial, donde las presiones inflacionarias se intensificaron. Por el contrario, la inflación en los servicios mostró señales de moderación, influida entre otros factores por la elevada competencia en ese segmento.

El economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, afirmó que “el informe apunta a un crecimiento anualizado del PIB del 1,5% tanto para diciembre como para enero”. Williamson añadió que “la preocupante moderación de la actividad tanto en el sector manufacturero como en el de servicios se suma a los indicios de que el PIB del primer trimestre podría ser decepcionante”. Además, el especialista subrayó que “la creación de empleo ya es desalentadora, con cifras casi estancadas nuevamente en enero, ya que las compañías se muestran reacias a contratar más personal en un entorno de incertidumbre, baja demanda y altos costes”.

El PMI industrial avanzó a 54,8 puntos en enero

En cuanto a los índices sectoriales, el PMI de servicios se mantuvo estable en 52,5 puntos, mientras que el índice del sector industrial avanzó desde 53,6 hasta 54,8, su mejor nivel en cinco meses, según lo reportado por S&P Global en su informe provisional.

La confianza de los consumidores estadounidenses mejora en enero

La gente paga después de comprar el Viernes Negro en una tienda Target en Brooklyn, Nueva York, EE. UU. REUTERS/Brendan McDermid

La confianza de los consumidores estadounidenses registró una mejora en enero, según la Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan, difundida este viernes. El índice de confianza alcanzó una lectura final de 56,4 puntos, superando la estimación preliminar de 54,0 y el valor de diciembre, que se ubicó en 52,9. Entre las palabras clave que destacan en este informe se encuentran: consumo, precios, inflación, mercado laboral y expectativas.

La directora de las encuestas, Joanne Hsu, señaló mediante un comunicado recogido por Reuters que, a pesar de que el incremento fue modesto, la mejora se distribuyó “en toda la distribución de la renta, el nivel educativo, los consumidores de más edad y los más jóvenes, y tanto republicanos como demócratas”. No obstante, Hsu advirtió que la percepción nacional permanece “más de un 20% por debajo del de hace un año”, con los consumidores reportando que continúan sintiendo presión sobre su poder adquisitivo a causa de los altos precios y la posibilidad de un debilitamiento en el mercado laboral.

El sondeo también reveló que las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año descendieron al 4,0%, la cifra más baja desde enero de 2025, mientras que en la estimación anterior se situaban en el 4,2%. Para los próximos cinco años, la expectativa de inflación se redujo al 3,3%, frente al 3,4% estimado previamente, aunque representa un ligero aumento respecto al 3,2% de diciembre.

(Con información de Europa Press y Reuters)