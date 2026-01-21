El proyecto Pollinator Port impulsa refugios urbanos para abejas en Nueva York

Una abeja nativa se posa sobre una flor en Nueva York. A diferencia de la abeja melífera, la mayoría de las especies locales no vive en colmenas y depende de refugios individuales para reproducirse.

El lanzamiento del Pollinator Port Project marca un paso decisivo en la protección de las poblaciones de abejas nativas en Nueva York. Esta iniciativa, que une los esfuerzos del Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT), la Horticultural Society of New York y Rutgers University, impulsará nuevos hábitats denominados “hoteles” y “búnkeres” en plazas públicas y calles abiertas de la ciudad. Además de proporcionar refugios seguros, el proyecto busca nutrir a las abejas mediante la siembra de vegetación que sustentará a estos polinizadores esenciales y favorecerá la investigación científica sobre su comportamiento en entornos urbanos, según informó abc7NY.

El diseño de estos espacios responde a una necesidad crítica: la reducción de hábitats para las abejas en entornos urbanos. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la expansión de las ciudades y la fragmentación de los espacios verdes han dificultado el acceso de las abejas a áreas adecuadas para anidar y alimentarse. Actualmente, las calles de los cinco distritos comprenden cerca del 27% del territorio de la ciudad, lo que convierte a estos espacios en lugares estratégicos para promover la supervivencia de las especies locales.

Un “hotel para abejas” instalado en un espacio público de Nueva York forma parte del Pollinator Port Project, una iniciativa que busca crear hábitats seguros para polinizadores en plazas y calles abiertas.

Tal como relató la experta en abejas Kim Russell, de Rutgers University, a abc7NY: “Solo una de las aproximadamente 100 especies de abejas nativas que habitan en Nueva York puede vivir en una colmena; todas las demás deben encontrar sus propios lugares para criar a su descendencia”. En ese sentido, los hoteles y búnkeres están diseñados para facilitar que las abejas encuentren refugio, pongan sus huevos y puedan continuar su ciclo vital en plena ciudad.

El proyecto se desplegará en localidades emblemáticas como Fordham Plaza, Parkside Plaza, Cooper Square Plaza, Quisqueya Plaza (Dyckman Plaza), Water Street en Staten Island, Gates Avenue y 34th Avenue. Estas instalaciones se inspiran en pruebas piloto realizadas durante 2023 en Parkside Plaza, en Brooklyn, y Fordham Plaza, en el Bronx, donde ya se implementaron los primeros refugios.

Plantas nativas listas para ser incorporadas a un cantero urbano en Nueva York. El proyecto aprovecha plazas y veredas para ampliar los espacios verdes y favorecer la supervivencia de abejas y otros insectos polinizadores.

Sarah Hobel, de la Horticultural Society of New York, explicó a abc7NY que las abejas utilizan estos refugios para descansar y depositar sus huevos, a la vez que dependen de la vegetación y los espacios verdes urbanos para prosperar y contribuir a la polinización de plantas esenciales para las personas.

El comisionado del NYC DOT, Ydanis Rodriguez, expresó: “Las calles abiertas y las plazas públicas de nuestra ciudad siempre han sido espacios llenos de actividad, pero este año serán el paraíso de las abejas. Las abejas son fundamentales para la salud de nuestro planeta, y esta iniciativa creará hábitats para las poblaciones nativas en riesgo y permitirá avanzar en investigaciones científicas esenciales”.

Un abejorro poliniza una flor en un entorno urbano. Estas especies desempeñan un papel clave en la reproducción de plantas y en el equilibrio de los ecosistemas, incluso en zonas densamente urbanizadas.

El equipo encargado del Pollinator Port Project evalúa actualmente la eficacia de los refugios. Según anticipó Kim Russell a abc7NY, en cuanto los diseños demuestren su funcionalidad, podrán ser utilizados libremente por comunidades y escuelas, que tendrán la oportunidad de replicar estos modelos y contribuir a la expansión de los hábitats para abejas en toda la ciudad.