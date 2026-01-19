Disputa por Groenlandia: Scott Bessent calificó de “imprudentes” los aranceles de represalia de la Unión Europea a Estados Unidos

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ofrece declaraciones durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó este lunes como “muy imprudente” los aranceles de represalia que la Unión Europea estudia aplicar en respuesta a las advertencias del presidente Donald Trump de imponer gravámenes a países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia.

La declaración se produjo durante la apertura del Foro Económico Mundial en Davos, donde Bessent subrayó que la seguridad hemisférica de Estados Unidos no puede depender de terceros.

“Creo que sería muy imprudente”, afirmó Bessent ante la prensa, al ser consultado sobre las medidas que Bruselas podría adoptar para contrarrestar los aranceles estadounidenses.

“No vamos a externalizar nuestra seguridad hemisférica a nadie”, agregó, defendiendo la decisión de Trump de considerar a Groenlandia un “activo estratégico” para Washington.

Los gravámenes anunciados por la Casa Blanca afectarán, a partir del 1 de febrero, a productos procedentes de Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia, con un arancel inicial del 10 % que se incrementará al 25 % el 1 de junio de 2026. Según Trump, estos impuestos se mantendrán “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos instó a los países europeos a evitar una escalada comercial y sostuvo que Washington no cederá ante presiones externas en el Ártico (REUTERS/Denis Balibouse)

El anuncio provocó una reacción inmediata entre los aliados europeos, que denunciaron lo que consideran una forma de “chantaje económico”.

El vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, señaló que la Unión Europea prepara respuestas coordinadas ante la escalada. Los siete países de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron además su “plena solidaridad” con Dinamarca y subrayaron que sus operaciones no representan ninguna amenaza para terceros.

La controversia se intensificó tras la carta enviada por Trump al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que vinculaba la presión sobre Groenlandia con la no concesión del Premio Nobel de la Paz. Preguntado sobre esta carta, Bessent respondió: “No sé nada sobre la carta del presidente a Noruega. Creo que es una completa tontería que el presidente vaya a hacer esto por el Nobel”.

La Administración estadounidense defiende que la medida responde a consideraciones de seguridad nacional, ante el aumento de la presencia de Rusia y China en el Ártico.

Bessent explicó que la acción se enmarca dentro de la facultad del presidente de declarar una emergencia nacional, mecanismo que le permite imponer aranceles sin la aprobación del Congreso.

El vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, durante una conferencia de prensa (REUTERS/Annegret Hilse/Archivo)

“La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional, es una decisión estratégica del presidente. Se trata de una decisión geopolítica, y él puede utilizar el poderío económico de los Estados Unidos para evitar una guerra abierta”, afirmó.

El secretario agregó que, pese al rechazo europeo, confía en que los líderes del continente “comprenderán que esto es lo mejor para Groenlandia, lo mejor para Europa y lo mejor para Estados Unidos”. Bessent sostuvo además que la presión busca garantizar que Washington mantenga el control sobre un territorio clave para la defensa hemisférica y para la competencia estratégica en la región ártica.

La situación ha generado incertidumbre diplomática, con reuniones extraordinarias de embajadores europeos y debates en la Unión Europea sobre la posible respuesta. Mientras tanto, Trump mantuvo su postura firme, indicando que los aranceles se aplicarán “al 100 %” si no se alcanza un acuerdo favorable, y recalcó que la prioridad de su Gobierno es la protección de los intereses estratégicos estadounidenses en Groenlandia.

La Administración estadounidense defiende que la medida responde a consideraciones de seguridad nacional, ante el aumento de la presencia de Rusia y China en el Ártico. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Con esta escalada, la disputa sobre Groenlandia se ha convertido en un episodio crítico de la política internacional, donde convergen intereses de seguridad, geopolítica y comercio, y mantiene en vilo a aliados y adversarios de Estados Unidos.

(Con información de AFP y EFE)