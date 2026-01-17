Estas son las razones por las que Estados Unidos niega miles de visas cada año

Las autoridades de Estados Unidos rechazan miles de solicitudes de visa anualmente por criterios de seguridad, documentación y situación migratoria. (Archivo)

Las autoridades de Estados Unidos niegan anualmente miles de solicitudes de visa por diferentes causas, lo que afecta a viajeros, estudiantes y profesionales de todos los países, según información oficial publicada por el Departamento de Estado en enero de 2026. El proceso de solicitud se rige por criterios legales estrictos y exige cumplir requisitos documentales, sanitarios y de seguridad. La decisión puede implicar la prohibición temporal o definitiva de ingreso al país.

De acuerdo con el portal travel.state.gov, dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, la denegación responde a motivos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Las autoridades consulares evalúan factores como la integridad de la documentación presentada, la existencia de antecedentes penales o de salud, y la sospecha de intenciones migratorias ocultas. El rechazo de una visa puede basarse en diferentes secciones de la normativa federal.

El procedimiento para solicitar una visa estadounidense ha evolucionado en los últimos años, especialmente después de la pandemia de COVID-19 y los cambios en políticas migratorias. Los rechazos se producen tanto en consulados como en embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Los solicitantes reciben una notificación escrita donde se informa la causa específica de la denegación y la sección legal correspondiente, según el Departamento de Estado.

¿Cuáles son las principales razones para denegar una visa según el gobierno de Estados Unidos?

La primera causa identificada por el Departamento de Estado es la presentación incompleta de la solicitud o la falta de documentos obligatorios. Según travel.state.gov, “los funcionarios consulares pueden negar la visa si el solicitante no aporta información exigida por la normativa”. Esta denegación se fundamenta en la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite subsanar la omisión y continuar el trámite si se entrega la documentación requerida.

Otra razón frecuente está relacionada con la dificultad para demostrar vínculos sólidos con el país de origen. El solicitante de una visa de no inmigrante debe probar que no planea quedarse en Estados Unidos de manera permanente. Según el Departamento de Estado, si el funcionario consular concluye que existen dudas sobre el regreso del solicitante, la solicitud se rechaza bajo la sección 214(b): “El oficial consular debe estar convencido de que el solicitante tiene la intención de regresar a su país después de la estadía autorizada”.

Los antecedentes penales representan otro obstáculo. El Departamento de Estado indica que los delitos graves, infracciones relacionadas con drogas o crímenes considerados de “baja moralidad” pueden ser motivo de rechazo. Esta restricción está prevista en la sección 212(a)(2) y busca impedir el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad o el orden público.

El Departamento de Estado fundamenta la denegación de visas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aplicando secciones específicas según cada caso. (Freepik)

¿Influye el estado de salud en la decisión sobre la visa?

Sí. De acuerdo con el Departamento de Estado, ciertos diagnósticos médicos impiden el ingreso a Estados Unidos. Entre los motivos se encuentran enfermedades transmisibles, ausencia de vacunas exigidas o condiciones que puedan suponer un riesgo para la salud pública. Estas limitaciones se basan en la sección 212(a)(1) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según la información oficial, “el solicitante debe demostrar que cumple con los requisitos sanitarios actuales y que no representa un peligro para la comunidad”.

¿Qué sucede si se entrega información falsa o documentos fraudulentos?

El uso de documentación falsa o la aportación de datos inexactos es motivo de rechazo inmediato y puede acarrear la prohibición permanente de ingreso a Estados Unidos. El Departamento de Estado señala en travel.state.gov que “toda declaración fraudulenta o intento de engaño durante la solicitud resulta en la denegación automática de la visa”. Esta causal corresponde a la sección 212(a)(6)(C)(i) de la Ley de Inmigración.

¿La situación económica del solicitante puede provocar el rechazo de la visa?

Sí. Según el Departamento de Estado, el funcionario consular puede denegar la visa si considera que el solicitante podría convertirse en una “carga pública” para Estados Unidos. Este análisis incluye aspectos como la situación económica, la edad, el estado de salud y los recursos familiares. La sección 212(a)(4) regula este criterio, que se aplica especialmente a visas de inmigrante y ciertos visados de larga duración.

Antecedentes penales, delitos graves o infracciones relacionadas con drogas figuran entre los principales motivos de denegación por considerarse riesgos para la seguridad. (Freepik)

¿Existen restricciones relacionadas con la seguridad nacional?

Sí. El gobierno de Estados Unidos impide el ingreso de personas sospechosas de terrorismo, espionaje o actividades que amenacen la seguridad nacional. La sección 212(a)(3) de la Ley de Inmigración establece la inadmisibilidad de individuos relacionados con organizaciones terroristas o criminales. “El análisis de antecedentes de seguridad es obligatorio en cada solicitud”, detalla el Departamento de Estado.

¿La estadía irregular afecta nuevas solicitudes de visa?

La permanencia irregular previa en Estados Unidos puede derivar en la inhabilitación temporal o definitiva para obtener una nueva visa, según el Departamento de Estado. Quienes hayan superado el tiempo autorizado en visitas anteriores enfrentan sanciones previstas en la sección 212(a)(9)(B)(i), que pueden incluir la prohibición de ingreso entre tres y diez años, dependiendo del tiempo de permanencia no autorizada.

¿Cómo se notifica la denegación y qué alternativas existen?

El Departamento de Estado explica que los solicitantes reciben una notificación escrita detallando la causa de la denegación y la sección legal invocada. En algunos casos, existe la posibilidad de solicitar una exención (“waiver”), aunque la concesión depende de la naturaleza de la inhabilidad y requiere cumplir procedimientos adicionales. Toda la información y los formularios actualizados se encuentran en los portales oficiales.

El solicitante de visa recibe por escrito los motivos de la denegación, la base legal y, en ocasiones, la opción de solicitar un 'waiver' o exención especial. (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

¿Cómo impacta esto a los solicitantes de visa internacionalmente?

La aplicación rigurosa de criterios de elegibilidad impacta en la planificación de viajes, estudios y proyectos laborales de miles de solicitantes cada año. Según el Departamento de Estado, la correcta presentación de documentos y el cumplimiento de los requisitos legales aumentan las probabilidades de aprobación. El organismo recomienda consultar fuentes oficiales y preparar la entrevista de manera exhaustiva para evitar rechazos por errores subsanables o desconocimiento de las normas.