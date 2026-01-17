Estados Unidos

Donald Trump ofreció reiniciar la mediación estadounidense en la disputa del río Nilo entre Egipto y Etiopía

El mandatario de Estados Unidos propuso un acuerdo que equilibre las demandas de los países ribereños, e hizo hincapié en asegurar las disponibilidades hídricas para la región y en concesiones para la producción de energía

Guardar
Vista general de la Gran
Vista general de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) en Guba, Etiopía (AFP/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este viernes reactivar su papel como mediador en el conflicto entre Egipto y Etiopía por el uso y reparto de las aguas del Nilo, una disputa intensificada por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope.

El mandatario norteamericano expresó su ofrecimiento a través de una carta enviada al presidente egipcio, Abdelfatah El-Sisi, cuya existencia fue difundida en la red Truth Social. En la misiva, el mandatario sugirió retomar las gestiones diplomáticas que encabezó entre 2017 y 2021, durante su primer periodo al frente de la Casa Blanca.

La inauguración de la Gran Presa del Renacimiento Etíope en Adís Abeba el 9 de septiembre generó indignación en El Cairo, ciudad ubicada aguas abajo del Nilo y fuertemente dependiente de sus recursos hídricos.

“En el espíritu de nuestra amistad personal y del compromiso de Estados Unidos con la paz y el bienestar del pueblo egipcio, estoy dispuesto a reanudar la mediación estadounidense entre Egipto y Etiopía para resolver de manera responsable, de una vez por todas, la cuestión del reparto de las aguas del Nilo”, declaró el inquilino de la Casa Blanca.

La misiva de Trump enviada
La misiva de Trump enviada al presidente egipcio, Abdelfatah El-Sisi

En ese sentido, afirmó que resolver las tensiones en torno a la represa es una prioridad en su agenda y que busca un acuerdo que “garantice las necesidades hídricas” de Egipto, Etiopía y Sudán, los tres países que comparten la cuenca del Nilo.

Según el presidente estadounidense, un “enfoque exitoso” permitiría liberar agua para Egipto y Sudán durante los períodos de sequía, al tiempo que Etiopía podría aprovechar la infraestructura para generar grandes volúmenes de electricidad.

La Gran Presa del Renacimiento, inaugurada el año pasado por el gobierno de Adís Abeba sobre el Nilo Azul, se considera el mayor proyecto hidroeléctrico de África. Egipto y Sudán han manifestado su preocupación, ya que perciben la obra como una amenaza para su seguridad hídrica.

Cabe mencionar que Trump aseguró que durante su primer mandato evitó una guerra entre Egipto y Etiopía por la disputa relacionada de la represa, un logro que incluye entre los ocho conflictos que, según él, resolvió y que lo harían merecedor del Premio Nobel de la Paz.

U.S. President Donald Trump speaks
U.S. President Donald Trump speaks at a ceremony held to dedicate a 4-mile stretch of road from West Palm Beach Airport to his Mar-a-Lago estate as 'President Donald J. Trump Boulevard', at the Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, U.S., January 16, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

No obstante, en julio del año pasado, Trump reconoció que la situación “se ha convertido en un problema muy grave” e instó a las partes a “encontrar una solución”.

Etiopía, con más de 120 millones de habitantes, considera que la Gran Presa del Renacimiento —una obra de 5.000 millones de dólares construida sobre el afluente del Nilo— es esencial para sus objetivos de desarrollo económico. Por su parte, Egipto sostiene que la presa viola acuerdos internacionales y representa un riesgo de sequías e inundaciones en su territorio, un planteamiento que Etiopía niega.

El 4 de septiembre de 2025, antes de la inauguración de la presa, Tamim Khallaf, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, dijo que Etiopía construyó la represa “unilateralmente, sin ninguna notificación previa, consultas adecuadas o consenso con los países río abajo, lo que constituye una grave violación del derecho internacional y plantea una amenaza existencial”.

(Con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaDonald TrumpEstados UnidosEgiptoEtiopíaNiloGran Presa del Renacimiento Etíope

Últimas Noticias

Estados Unidos advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo por actividad militar en varias zonas del continente americano

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una advertencia de sesenta días ante posibles situaciones peligrosas para aeronaves en regiones cercanas a México y otros países por maniobras militares y fallas en sistemas de navegación

Estados Unidos advirtió sobre riesgos

La Casa Blanca reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de la Franja de Gaza

El Gobierno de Estados Unidos informó que estará presidida por Ali Shaath, un experimentado economista y funcionario palestino

La Casa Blanca reveló quiénes

Wall Street cerró mixto una semana en la que marcó nuevos récords

Los principales índices, entre ellos el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones, culminaron la semana con pérdidas, reflejando la cautela de los inversores ante varios factores económicos y políticos

Wall Street cerró mixto una

Estados Unidos criticó el acercamiento comercial entre Canadá y China

El acuerdo, anunciado por el primer ministro Mark Carney, incluye beneficios agrícolas para su país

Estados Unidos criticó el acercamiento

Donald Trump aseguró que quedó “muy impresionado” con María Corina Machado

El mandatario estadounidense calificó a Machado como una mujer “que respeta mucho” y relató detalles del encuentro, destacando el gesto de la política venezolana de entregarle su medalla del Premio Nobel

Donald Trump aseguró que quedó
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura

Otra salida de un juvenil reabre cuestionamientos en torno al representante Guastadisegno

Sebastián Báez cayó en la final del ATP de Auckland y se quedó con las ganas de coronar con un título su gran arranque de año

Andrea Collarini se repuso de un arranque difícil y avanzó a la final del AAT Challenger en Palermo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

TELESHOW
Marcelo de Bellis y Marisol

Marcelo de Bellis y Marisol Grasso, vacaciones en familia y relax en Punta del Este

Vanina Escudero se reencuentra con su pasado en Mar del Plata: “Mis hijos no conocían y todo tiene otro sabor”

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

El emotivo mensaje de Valentina Zenere por la celebración de sus 29 años: “Tengo todo para ser feliz”

INFOBAE AMÉRICA

La Iglesia Católica de Uruguay

La Iglesia Católica de Uruguay diseña la posible visita del papa León XIV: la frase que ilusionó a los fieles y cuáles son los planes

La “puerta giratoria” del régimen de Ortega en Nicaragua: excarcela a presos políticos y apresa a otros

Cómo el telégrafo convirtió a las mujeres en las primeras profesionales de la comunicación

Salieron de un bar y nunca más los vieron: el caso que aún desconcierta al FBI

La mató y simuló que estaba viva: el terrible crimen de Sarah Henshaw que conmocionó al Reino Unido