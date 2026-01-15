Un agente federal hirió a un inmigrante venezolano durante las nuevas protestas en Minneapolis

Agentes federales hacen guardia en el norte de Minneapolis (REUTERS/Ryan Murphy)

Un agente federal disparó a un hombre en la pierna en Minneapolis después de ser atacado con una pala y un palo de escoba durante un intento de arresto el miércoles, informaron las autoridades locales.

El incidente generó enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes, con escenas de gases lacrimógenos y proyectiles lanzados en una calle cubierta de humo.

Las protestas y choques con las fuerzas de seguridad se volvieron frecuentes en la ciudad del estado de Minnesota desde que un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) disparó fatalmente contra Renee Good el 7 de enero. Desde entonces, los agentes protagonizaron detenciones en autos y viviendas y se han enfrentado a transeúntes que exigen su retiro de la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó en la red social X que los agentes detuvieron a una persona venezolana que se encontraba en Estados Unidos sin permiso. Según el DHS, la persona huyó en su auto, chocó contra un vehículo estacionado y luego escapó a pie. Al alcanzarlo, otras dos personas salieron de un departamento cercano y los tres atacaron al oficial, según la versión oficial.

“Temiendo por su vida y seguridad mientras estaba siendo emboscado por tres individuos, el oficial disparó un tiro defensivo para defender su vida”, precisó el DHS. Las dos personas que salieron del departamento permanecen detenidas.

Un agente federal camina entre el humo del gas lacrimógeno después de que este fuera utilizado contra miembros de la comunidad que protestaban, mientras aumentan las tensiones (REUTERS/Seth Herald)

La ciudad de Minneapolis informó en X que el hombre baleado se encuentra hospitalizado con heridas que no ponen en riesgo su vida. “Entendemos que hay indignación. Pedimos a la población que mantenga la calma. La ciudad de Minneapolis nuevamente exige que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato”, señalaron las autoridades. El nuevo tiroteo ocurrió a unos 7,2 kilómetros al norte del lugar donde fue asesinado Good.

En un video difundido en redes sociales el miércoles, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció “el caos, la perturbación y el trauma que el gobierno federal está provocando en nuestra comunidad”. Walz criticó los supuestos interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes de ICE, a quienes describió como “armados, enmascarados y poco entrenados”.

El DHS informó haber realizado más de 2.000 arrestos en Minnesota desde principios de diciembre y aseguró que no cederá en sus operativos. Ante esta situación, el Pentágono se prepara para enviar abogados militares a Minneapolis para colaborar con las autoridades civiles.

Otra de las versiones del hecho fue declarada por el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien remarcó que el tiroteo fue resultado de una pelea frente a una residencia entre un hombre y un agente del ICE en el norte de la ciudad el miércoles por la noche.

“Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma, hiriendo a un hombre adulto”, mencionó O’Hara a los periodistas en una conferencia de prensa.

Un miembro de la comunidad que protesta intenta protegerse mientras agentes federales disparan municiones y bolas de pimienta (REUTERS/Ryan Murphy)

Cientos de adolescentes marcharon bajo temperaturas gélidas hasta el Capitolio estatal en St. Paul, portando carteles con consignas como “El amor derrite el HIELO (ICE por su traducción al inglés)” y “DE-ICE MN”, tras abandonar sus escuelas en protesta por los operativos federales y la presencia de agentes de inmigración en Minnesota.

(Con información de AFP y Associated Press)