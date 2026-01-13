Estados Unidos eleva la advertencia de viaje a un país turístico por aumento de delitos violentos

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la advertencia de viaje para Granada a Nivel 2 por aumento de delitos violentos. (REUTERS/Jim Vondruska)

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este año una actualización de su advertencia de viaje para Granada, advirtiendo a ciudadanos estadounidenses sobre el incremento de delitos violentos que afectan a turistas y residentes en la isla caribeña. La medida afecta a viajeros estadounidenses y responde a reportes de asaltos, robos a mano armada, allanamientos y agresiones sexuales en destinos frecuentados por visitantes extranjeros.

Según el aviso oficial de la Oficina de Asuntos Consulares, la actualización eleva el nivel de advertencia de viaje de Granada a Nivel 2, lo que implica la recomendación de ejercer mayor precaución. El comunicado gubernamental atribuye la decisión a incidentes recientes y destaca la lentitud de la respuesta policial local en comparación con los estándares estadounidenses.

Granada, situada aproximadamente a 200 kilómetros al norte de Venezuela y reconocida por su atractivo turístico en el Caribe oriental, figura entre los destinos preferidos por viajeros de Norteamérica y Europa. El país mantiene una relación bilateral activa con Estados Unidos, que supervisa periódicamente la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero a través de un sistema de alertas con cuatro niveles.

¿Cuál es el nivel de alerta de viaje para Granada según el Departamento de Estado de Estados Unidos?

De acuerdo con el sistema oficial de advertencias, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasifica la seguridad en destinos internacionales en cuatro niveles: Nivel 1 (precauciones normales), Nivel 2 (mayor precaución), Nivel 3 (reconsiderar el viaje) y Nivel 4 (no viajar). El nuevo aviso para Granada sitúa al país en el Nivel 2, con la recomendación expresa de extremar medidas de seguridad ante delitos violentos reportados.

La página oficial travel.state.gov detalla que “en algunos casos, ciudadanos estadounidenses han sido asesinados” y subraya que “los tiempos de respuesta de la policía no son tan rápidos como cabría esperar en Estados Unidos”. La advertencia pone especial énfasis en la necesidad de mantenerse alerta y limita los desplazamientos nocturnos.

La actualización de la alerta para Granada incluye reportes de asaltos, robos a mano armada, allanamientos y agresiones sexuales contra turistas. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Por qué Estados Unidos elevó la advertencia para Granada?

La decisión de elevar la advertencia responde a una evaluación reciente de riesgos realizada por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado. El informe señala un incremento en los delitos violentos, en particular robos a mano armada, allanamientos y agresiones sexuales, dirigidos principalmente a extranjeros y, en casos documentados, a ciudadanos estadounidenses.

El aviso oficial indica que la respuesta de las fuerzas policiales locales puede resultar insuficiente ante incidentes graves. El informe diplomático afirma que “el tiempo de respuesta a las solicitudes de las fuerzas del orden y de seguridad puede ser a veces bastante lento debido a la financiación insuficiente, la falta de equipos y formación y la escasez de personal”. Esta situación afecta la capacidad de las autoridades locales para atender emergencias con rapidez.

¿Qué medidas recomienda el Departamento de Estado para quienes viajan a Granada?

El Departamento de Estado ha publicado una lista de recomendaciones para viajeros estadounidenses en Granada, que incluye medidas de autoprotección y sugerencias prácticas para reducir riesgos:

Mantener un perfil bajo en áreas públicas.

No abrir la puerta de hoteles o residencias a desconocidos.

Evitar desplazamientos a pie o en automóvil durante la noche.

No resistirse físicamente en caso de intento de robo.

Inscribirse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir alertas y facilitar el contacto consular.

El comunicado enfatiza que los ciudadanos estadounidenses deben consultar periódicamente la página de la Embajada de Estados Unidos en St. George, capital de Granada, para información actualizada sobre condiciones de seguridad.

El nuevo aviso de viaje recomienda a ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución y consultar frecuentemente fuentes oficiales antes de visitar Granada. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Qué datos respaldan la actualización de la advertencia de viaje?

Según la Oficina de Asuntos Consulares, más de 16,8 millones de estadounidenses viajaron al Caribe en 2024, lo que subraya la relevancia regional del turismo para la economía de países como Granada. El Departamento de Estado sostiene que, aunque la mayoría de los viajes transcurren sin incidentes, el reciente aumento en delitos violentos justifica la actualización de la advertencia.

El informe de la Oficina de Seguridad Diplomática también subraya que las fuerzas policiales locales en Granada suelen cooperar con las autoridades estadounidenses, aunque las limitaciones presupuestarias y de personal afectan la eficacia de las operaciones. El documento oficial precisa: “El turismo es un contribuyente importante a las economías regionales y existe un nivel de protección policial que los gobiernos regionales brindan a las zonas turísticas”, aunque recomienda no depender únicamente de la seguridad local.

¿Cómo impacta la advertencia de Estados Unidos en los planes de viaje de los turistas?

El nuevo nivel de advertencia no prohíbe los viajes a Granada, pero sí exige de los visitantes una mayor atención a las condiciones de seguridad y un monitoreo constante de la información oficial. El Departamento de Estado aclara que la advertencia se revisa de forma periódica y puede modificarse según evolucione la situación.

El registro en el programa STEP es voluntario y permite a la Embajada de Estados Unidos enviar alertas de seguridad y facilitar la localización de viajeros en caso de emergencia. Además, los servicios consulares permanecen disponibles para asistencia a ciudadanos estadounidenses que enfrenten problemas durante su estadía.

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar desplazamientos nocturnos, mantener un perfil bajo y no resistirse ante intentos de robo en Granada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué diferencia existe entre los niveles de alerta y cómo se comparan con advertencias anteriores?

El sistema de alertas de viaje del Departamento de Estado está diseñado para proporcionar información actualizada sobre riesgos potenciales en cada país. El nivel 2, aplicado actualmente a Granada, implica ejercer mayor precaución, sin llegar a las restricciones del nivel 3 (reconsiderar el viaje) o del nivel 4 (no viajar).

La actualización reciente introduce cambios en el lenguaje del aviso, especificando la naturaleza de los delitos violentos y recomendando acciones preventivas más estrictas. No se han implementado restricciones adicionales para viajes ni cambios en la política migratoria bilateral.

¿Existen declaraciones oficiales sobre la seguridad en Granada?

En el comunicado publicado por el Departamento de Estado, se incluye una advertencia textual: “No abra la puerta de su hotel o residencia a menos que sepa quién es”, además de la recomendación de no resistirse físicamente ante intentos de robo. El informe también señala: “El tiempo de respuesta a las solicitudes de las fuerzas del orden y de seguridad a veces puede ser bastante lento”.

La Embajada de Estados Unidos en St. George mantiene un canal de comunicación abierto para consultas y emergencias. El aviso oficial destaca la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales y de reportar cualquier incidente de inmediato a la embajada.

Granada figura como destino turístico clave en el Caribe oriental y mantiene una activa relación bilateral con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden esperar los viajeros estadounidenses en Granada tras la actualización?

Los ciudadanos estadounidenses que viajen a Granada encontrarán un entorno turístico activo, aunque las autoridades recomiendan evitar situaciones de riesgo y planificar con anticipación. El Departamento de Estado continuará monitoreando la situación y actualizando las advertencias según la evolución de la seguridad en la isla.

El impacto inmediato para los viajeros consiste en la necesidad de adoptar medidas preventivas adicionales y mantenerse informados a través de los canales oficiales. La advertencia permanecerá en vigor hasta que la situación permita una revisión por parte de las autoridades estadounidenses.