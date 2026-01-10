Convocan protestas en varias ciudades de EEUU tras los recientes tiroteos durante operativos migratorios

Más de 500 ciudades de Estados Unidos celebran protestas y vigilias contra operativos migratorios tras tiroteos en Minneapolis y Portland. (REUTERS/Kevin Mohatt)

Miles de personas en ciudades de Estados Unidos se preparan para participar en manifestaciones y vigilias, convocadas para hoy y mañana, en respuesta a los tiroteos ocurridos esta semana durante operativos de control migratorio en Minneapolis y Portland, incidentes que han generado atención nacional por la magnitud de la movilización y el despliegue federal. Las protestas, impulsadas por organizaciones civiles como Indivisible y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), ocurren en un contexto de intensificación de las políticas migratorias.

Los eventos principales, bajo el lema “ICE Out For Good”, se desarrollan el 10 y 11 de enero de 2026 en más de 500 ciudades de todo el país, con la expectativa de superar el millar de movilizaciones según los organizadores. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mantiene el mayor operativo migratorio registrado en las Ciudades Gemelas, mientras que la policía de Minneapolis confirmó la organización de marchas en espacios públicos como Powderhorn Park y reportó detenciones durante manifestaciones previas.

Los incidentes que dieron origen a esta convocatoria ocurrieron el miércoles en Minneapolis, donde una agente federal disparó a una mujer identificada como Renee Good, y el jueves en Portland, donde agentes migratorios hirieron a dos personas durante un control vehicular. Los hechos se produjeron en el marco de operativos federales que, según el gobierno de Estados Unidos, responden a la intensificación de controles migratorios y a la investigación de delitos asociados a fraude.

¿Dónde y cuándo están previstas las protestas contra ICE en Estados Unidos?

Las protestas, vigilias y eventos “ICE Out For Good” están programados para este fin de semana. Los actos se llevarán a cabo en distintas ciudades, incluidas Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio y Florida, coordinados por organizaciones como Indivisible y la ACLU. La concentración de mayor volumen se establece en Minneapolis, ciudad donde se produjo el primer tiroteo. El parque Powderhorn fue designado como punto de encuentro en esa localidad, de acuerdo con fuentes policiales y la propia organización.

La movilización nacional se organizó en menos de 24 horas tras la difusión de los incidentes, según declaraciones de representantes de Voices of Florida y la agrupación 50501 recogidas por Axios. Un mapa actualizado por el medio muestra la extensión y distribución de las protestas a lo largo del territorio estadounidense.

El operativo migratorio del DHS en las Ciudades Gemelas movilizó a más de 2.000 agentes y es el despliegue más grande de la región. (REUTERS/Tyrone Siu)

¿Cuál es el motivo de las protestas y qué ocurrió en Minneapolis y Portland?

El detonante de la movilización fue el tiroteo del miércoles 8 de enero en Minneapolis, donde una agente federal disparó contra Renee Good, de 37 años, durante un operativo migratorio en un barrio residencial. El DHS aseguró que la agente actuó en defensa propia porque la conductora habría intentado utilizar su vehículo como arma. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó públicamente esa versión y pidió la retirada de los agentes federales.

El jueves 9 de enero, dos personas resultaron heridas por disparos de agentes migratorios en Portland, durante lo que las autoridades federales describieron como “una intervención dirigida” en un control vehicular. Ambos heridos fueron hospitalizados.

¿Qué grupos organizan las protestas y cuáles son sus demandas?

Las movilizaciones nacionales están lideradas por organizaciones de la sociedad civil como Indivisible, Voto Latino, la ACLU y la Disappeared in America Campaign. Los organizadores informaron a Axios que “Good y las víctimas de Portland forman parte de un patrón de violencia y abuso por parte de las agencias de control migratorio”. Las demandas centrales incluyen:

Cese inmediato de los operativos federales en zonas residenciales.

Investigación independiente sobre los incidentes de uso letal de la fuerza.

Rendición de cuentas institucional por parte del DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió la salida de los agentes de inmigración de la ciudad y, en una columna publicada el jueves, calificó los operativos federales como “altamente previsibles” debido al endurecimiento de las acciones migratorias.

Autoridades federales y locales discrepan sobre la justificación de los disparos, mientras que la policía reporta detenciones y enfrentamientos menores. (REUTERS/Tyrone Siu)

¿Cuánto personal federal participa en los operativos y cómo se ha desarrollado la respuesta institucional?

El DHS indicó a AP News que el operativo en las Ciudades Gemelas es el mayor en su historial local, con más de 2.000 agentes desplegados. Refuerzos federales llegaron recientemente a Minnesota tras el cierre de una operación anterior en Luisiana. El gobierno de Estados Unidos justificó la continuidad de los operativos y defendió los protocolos de actuación, señalando que los agentes actuaron ante amenazas directas.

La policía de Minneapolis informó que durante las protestas previas al 10 de enero, al menos 30 manifestantes fueron citados y liberados tras incidentes cerca del edificio federal Obispo Henry Whipple. El reporte policial recogido por AP News detalló que los manifestantes lanzaron hielo, nieve y piedras a los agentes, vehículos policiales y otros automóviles, sin que se reportaran heridos graves.

¿Qué impacto tienen las protestas y los operativos federales en la vida local y nacional?

Las movilizaciones han motivado el cierre de vías cercanas a edificios federales y un incremento de la presencia policial en varios puntos de Minneapolis y otras ciudades, según los reportes institucionales citados por AP News. Las protestas de los días previos se desarrollaron en su mayoría de manera pacífica, aunque se documentaron enfrentamientos esporádicos en las inmediaciones del aeropuerto y del edificio federal utilizado como base operativa.

Las organizaciones convocantes han declarado que la movilización nacional podría superar en volumen a protestas previas contra operativos migratorios, de acuerdo con las cifras recopiladas por Axios. Se espera que la respuesta pública a los tiroteos y la continuidad del despliegue federal generen nuevos debates sobre la legitimidad de las prácticas de ICE y otras agencias involucradas en el control migratorio.

El tiroteo a Renee Good durante un operativo fue el detonante de las movilizaciones masivas en Minneapolis y en otras ciudades estadounidenses. (REUTERS/Rebecca Noble)

¿Qué han declarado las autoridades y cómo avanzan las investigaciones?

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que los operativos se ajustan a los protocolos establecidos y que la actuación de los agentes fue consecuencia de “amenazas directas” durante los incidentes. El gobierno federal mantiene la posición de que los despliegues continuarán durante las próximas semanas en las zonas priorizadas.

Las investigaciones sobre los tiroteos permanecen abiertas. Organizaciones civiles y autoridades locales insisten en que las pesquisas deben ser dirigidas por entidades independientes para garantizar la transparencia. El desarrollo de las movilizaciones y la evolución de las investigaciones serán objeto de seguimiento por parte de los organismos involucrados y los medios nacionales.