Estados Unidos

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Según el comunicado oficial, el secretario de Estado de Estados Unidos agradeció al presidente ecuatoriano “la colaboración de Quito para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en todo nuestro hemisferio”

Guardar
Marco Rubio habló con Daniel
Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó el martes con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela y el operativo policial realizado en ese país el 3 de enero, informó el Departamento de Estado en un comunicado atribuido al portavoz adjunto principal, Tommy Pigott.

Según el comunicado oficial, Rubio agradeció a Noboa “la colaboración de Ecuador para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en todo nuestro hemisferio”. La conversación se desarrolló mediante una llamada telefónica en la que ambos abordaron también la reciente operación de las fuerzas del orden que condujo a la captura del ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, de acuerdo con la información difundida por la vocería estadounidense.

El texto atribuido a Pigott indicó que el secretario de Estado destacó “el compromiso de Estados Unidos de mantener una estrecha coordinación para impulsar la seguridad regional”. El Departamento de Estado señaló que la conversación se centró en la cooperación entre ambos países en el marco de los esfuerzos regionales vinculados a Venezuela y a la seguridad hemisférica.

Noboa fue uno de los mandatarios que celebró públicamente la captura de Maduro. El día del operativo, el presidente ecuatoriano escribió en su cuenta de la red social X que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora” y aseguró que su estructura “terminará de caer en todo el continente”, según el mensaje difundido por el propio mandatario.

Noboa fue uno de los
Noboa fue uno de los mandatarios que celebró públicamente la captura de Maduro (REUTERS)

El comunicado oficial no incluyó detalles adicionales sobre medidas concretas posteriores a la conversación ni sobre eventuales acciones conjuntas derivadas del diálogo entre Rubio y Noboa. Tampoco precisó nuevos encuentros o instancias formales de coordinación entre ambos gobiernos.

En la misma jornada, Rubio mantuvo otra conversación telefónica vinculada al operativo en Venezuela. Según informó Pigott, el secretario de Estado dialogó con el canciller de Argentina, Pablo Quirno, “para discutir la operación policial dirigida en Venezuela el 3 de enero”.

Durante ese intercambio, Rubio agradeció a Quirno “por la continua cooperación de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, agregó el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.

El agradecimiento de Estados Unidos a Argentina se produjo en el contexto de la postura adoptada por el gobierno de Javier Milei frente a la crisis venezolana, luego de que Argentina expresara su respaldo a la operación.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Tras la captura de Maduro, Quirno escribió en la red social X: “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.

En ese mismo mensaje, el jefe de la diplomacia argentina expresó su respaldo a las autoridades que consideró legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024, en referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia, y reconoció el liderazgo de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Temas Relacionados

Marco RubioDaniel NoboaEcuadorEstados UnidosVenezuelaTommy PigottSecretario de Estado

Últimas Noticias

Venezuela detuvo el envío de petróleo a China y mantiene a la estadounidense Chevron como único canal de exportación

Datos de seguimiento marítimo confirman que solo buques con licencia de Estados Unidos continúan cargando crudo, mientras decenas de petroleros permanecen anclados o sin destino definido

Venezuela detuvo el envío de

Donald Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El mandatario republicano precisó que los recursos estarán bajo control de su administración y se destinarán a iniciativas que favorecerán a ambos países

Donald Trump anunció que Venezuela

Estados Unidos renovó su alerta y exhortó a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela

Las autoridades norteamericanas citaron graves riesgos que incluyen detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructura de salud deficiente

Estados Unidos renovó su alerta

Las muertes por accidentes de tráfico caen a mínimo histórico en Nueva York

En la primera mitad de 2025, la ciudad registró 87 fallecimientos relacionados con siniestros viales, una cifra que iguala el récord más bajo en más de cien años según el último informe del Departamento de Transporte

Las muertes por accidentes de

Wall Street volvió a cerrar con ganancias y récords para el Dow Jones y el S&P 500

Los mercados europeos alcanzaron nuevos picos impulsados por la relajación de tasas de interés, el gasto en defensa y la desaceleración de la inflación en la zona euro

Wall Street volvió a cerrar
DEPORTES
La actitud del exjugador de

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

El drama de un campeón de la UFC tras sufrir un polémico piquete de ojos en combate: “Es una pesadilla”

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

TELESHOW
El explosivo debut de Yanina

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

INFOBAE AMÉRICA

Brasil estudia el ADN de

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos