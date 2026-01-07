Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó el martes con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela y el operativo policial realizado en ese país el 3 de enero, informó el Departamento de Estado en un comunicado atribuido al portavoz adjunto principal, Tommy Pigott.

Según el comunicado oficial, Rubio agradeció a Noboa “la colaboración de Ecuador para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en todo nuestro hemisferio”. La conversación se desarrolló mediante una llamada telefónica en la que ambos abordaron también la reciente operación de las fuerzas del orden que condujo a la captura del ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, de acuerdo con la información difundida por la vocería estadounidense.

El texto atribuido a Pigott indicó que el secretario de Estado destacó “el compromiso de Estados Unidos de mantener una estrecha coordinación para impulsar la seguridad regional”. El Departamento de Estado señaló que la conversación se centró en la cooperación entre ambos países en el marco de los esfuerzos regionales vinculados a Venezuela y a la seguridad hemisférica.

Noboa fue uno de los mandatarios que celebró públicamente la captura de Maduro. El día del operativo, el presidente ecuatoriano escribió en su cuenta de la red social X que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora” y aseguró que su estructura “terminará de caer en todo el continente”, según el mensaje difundido por el propio mandatario.

Noboa fue uno de los mandatarios que celebró públicamente la captura de Maduro (REUTERS)

El comunicado oficial no incluyó detalles adicionales sobre medidas concretas posteriores a la conversación ni sobre eventuales acciones conjuntas derivadas del diálogo entre Rubio y Noboa. Tampoco precisó nuevos encuentros o instancias formales de coordinación entre ambos gobiernos.

En la misma jornada, Rubio mantuvo otra conversación telefónica vinculada al operativo en Venezuela. Según informó Pigott, el secretario de Estado dialogó con el canciller de Argentina, Pablo Quirno, “para discutir la operación policial dirigida en Venezuela el 3 de enero”.

Durante ese intercambio, Rubio agradeció a Quirno “por la continua cooperación de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, agregó el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.

El agradecimiento de Estados Unidos a Argentina se produjo en el contexto de la postura adoptada por el gobierno de Javier Milei frente a la crisis venezolana, luego de que Argentina expresara su respaldo a la operación.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Tras la captura de Maduro, Quirno escribió en la red social X: “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.

En ese mismo mensaje, el jefe de la diplomacia argentina expresó su respaldo a las autoridades que consideró legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024, en referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia, y reconoció el liderazgo de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.