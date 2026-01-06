Estados Unidos

El paquete sospechoso abandonado afuera de la Corte Suprema de Arizona dio positivo a explosivos caseros

El operativo generó cierres, desvío de personal y medidas de teletrabajo en el centro de Phoenix

El paquete fue identificado como
El paquete fue identificado como un explosivo casero. (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

Un paquete sospechoso recibido la mañana del lunes en la Corte Suprema de Arizona dio positivo a explosivos caseros, informaron las autoridades; el incidente provocó la evacuación del edificio judicial y de otras instalaciones en el centro de Phoenix. Las autoridades actuaron rápidamente y no se registraron personas heridas, según informaron CBS News y Arizona Central.

Evacuación por paquete sospechoso

El incidente comenzó poco después de las 8:00 horas, cuando empleados de la Corte Suprema de Arizona notificaron la presencia de un paquete sospechoso, informaron ambas fuentes. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) coordinó la evacuación del edificio judicial principal y de varios inmuebles cercanos.

La zona fue acordonada mientras los equipos realizaban barridos de seguridad para descartar amenazas adicionales. Ninguna persona resultó herida durante la evacuación, según lo comunicado por las autoridades.

Contenido y hallazgo de explosivos caseros

Luego de la evacuación del
Luego de la evacuación del edificio, las autoridades confirmaron que no existieron lesionados. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Las autoridades descubrieron varios viales dentro del paquete interceptado. De acuerdo con Bart Graves, portavoz del DPS, dos de esos viales contenían un explosivo de fabricación casera, recogió Arizona Central. El paquete no tenía remitente ni se especificó la vía por la que llegó a la sede judicial, según detallaron CBS News y Arizona Central.

Procedimiento de seguridad y eliminación

Tras detectar el riesgo, equipos especializados realizaron inspecciones adicionales en el edificio principal y sus alrededores. El DPS aseguró el paquete, lo retiró del área y confirmó que sería eliminado en un lugar seguro, señalaron ambas fuentes. La circulación en los alrededores se mantuvo restringida hasta completar los procedimientos de seguridad.

Investigación en curso

Hasta el final de la jornada del lunes, las autoridades no habían identificado a ningún sospechoso ni persona de interés relacionada con el envío, indicaron fuentes policiales a Arizona Central. El DPS descartó que se tratara de terrorismo, aunque la investigación permanece abierta con la participación de agencias locales, estatales y federales.

Las autoridades informaron que aún
Las autoridades informaron que aún no hay sospechosos detenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas para el personal y oficinas estatales

La alerta de seguridad también impactó en otras dependencias estatales situadas alrededor del Capitolio. El Departamento de Administración de Arizona recomendó a sus trabajadores la posibilidad de acogerse al teletrabajo durante el resto del día, permitiendo el regreso presencial tras ser declarado seguro el entorno, informó Arizona Central. Las indicaciones se comunicaron poco antes de las 14:00, facilitando la reactivación de actividades una vez levantadas las restricciones.

Reapertura y contexto de seguridad

Por la tarde, tras descartar riesgos adicionales, las autoridades autorizaron la reapertura de la Corte Suprema de Arizona. Persisten interrogantes sobre la forma en que el paquete fue entregado o si llegó a ingresar al edificio antes de ser detectado, como señalaron ambas fuentes. Al cierre del día, empleados y usuarios recuperaron el acceso a la sede judicial, que retomó sus operaciones bajo mayor vigilancia y protocolos de seguridad reforzados.

