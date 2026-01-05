Estados Unidos

Estos son los incendios en bares más mortales en la historia de Estados Unidos

La tragedia en el popular bar Le Constellation en Suiza recordó una serie de infortunios que la nación norteamericana ha sufrido en décadas pasadas

El incendio en el bar
El incendio en el bar de Suiza dejó al menos 140 víctimas. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El reciente incendio en el bar Le Constellation, situado en la exclusiva zona de Crans-Montana, Suiza, durante las celebraciones de Año Nuevo, causó al menos 40 víctimas fatales y dejó más de 100 heridos. El siniestro ocurrió en la madrugada del 1 de enero y estremeció a la comunidad internacional, recordando otras tragedias ocurridas en bares y discotecas de Estados Unidos. A lo largo de las últimas décadas, varios de estos sucesos han provocado cuantiosas pérdidas humanas.

Los hospitales suizos enfrentaron dificultades ante el elevado número de personas con quemaduras graves tras el incendio en Le Constellation. La primera víctima identificada fue Emanuele Galeppini, un golfista italiano de 16 años. Testigos relataron escenas conmovedoras dentro del local nocturno, mientras que imágenes difundidas en redes sociales mostraron a asistentes que intentaban contener las llamas extendidas por el bar. En homenaje a las víctimas, la comunidad local y visitantes internacionales colocaron flores y encendieron velas en el lugar del accidente.

Incendios mortales en bares de Estados Unidos

El 23 de abril de 1940, un incendio devastó el Rhythm Night Club de Natchez, Mississippi. El local, de estructura larga y estrecha, solo contaba con dos puertas y tenía las ventanas selladas, lo que dificultó la evacuación. Aquella noche, unas 700 personas estaban en el club. El fuego cobró la vida de 209 personas y dejó otras 200 heridas. Todas las víctimas pertenecían a la comunidad afroamericana, lo que acentuó el impacto de la tragedia sobre una población específica.

Una de las tragedias más
Una de las tragedias más recordadas ocurrió en los años 40 en un bar de Mississippi, donde murieron más de 200 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de noviembre de 1942, el Cocoanut Grove, un histórico club nocturno de Boston, Massachusetts, fue consumido por un incendio que provocó 490 muertes y cientos de heridos. Inaugurado en 1927 cerca del distrito de teatros de Park Square, el local se convirtió en escenario del incidente más mortal en la historia de Boston. Este siniestro motivó grandes avances tanto en el tratamiento de quemaduras como en el endurecimiento de las regulaciones de seguridad contra incendios en Estados Unidos.

El 28 de mayo de 1977, una tragedia golpeó al Beverly Hills Supper Club en Southgate, Kentucky. El recinto, famoso por sus múltiples salones y espectáculos, se encontraba repleto de hasta 3.000 asistentes y 182 empleados cuando un incendio provocó la muerte de 165 personas y dejó más de 200 heridas. Esa noche también se celebraba una boda en el club.

En el Bronx, Nueva York, el 25 de marzo de 1990, el Happy Land Social Club fue escenario de un incendio intencional. Julio González inició el fuego tras discutir con su expareja, quien trabajaba en el club. Arrojó gasolina en la única salida y prendió fuego al edificio. Las llamas, alimentadas por el combustible, causaron la muerte de 87 personas en solo dos minutos y dejaron 28 heridas, marcando para siempre a la comunidad.

La tragedia más reciente ocurrió
La tragedia más reciente ocurrió en 2003, en un bar de Rhode Island, donde murió un centenar de personas por el fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de febrero de 2003, The Station Nightclub, en West Warwick, Rhode Island, fue destruido durante un concierto. Más de 450 personas estaban en el local cuando la pirotecnia utilizada por una banda encendió el aislamiento de espuma de poliuretano en las paredes y el techo del escenario. La carencia de un sistema de supresión de incendios permitió que el fuego se propagara rápidamente, causando la muerte de 100 personas y dejando otras 200 heridas. Tras la tragedia, las regulaciones se volvieron más estrictas respecto al uso de materiales inflamables y pirotecnia en clubes nocturnos.

Como consecuencia de estos siniestros, las autoridades estadounidenses reforzaron las regulaciones de seguridad en establecimientos públicos. Incidentes como los de Cocoanut Grove y The Station Nightclub impulsaron la reforma de sistemas de emergencia, la gestión de salidas y el control del uso de pirotecnia y materiales inflamables.

