Estados Unidos eleva la presión sobre Venezuela: sancionó a empresas y barcos por colaborar con la industria petrolera de la dictadura

El petrolero con bandera de Guinea MT Bandra, que se encuentra bajo sanciones, junto a otro buque en la terminal El Palito, cerca de Puerto Cabello, Venezuela, el 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Juan Carlos Hernandez

Estados Unidos intensificó el miércoles su campaña de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro al imponer sanciones a cuatro empresas vinculadas al sector petrolero de Venezuela y a buques asociados, según anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Donald Trump para restringir las fuentes de ingresos petroleros del régimen venezolano, identificado como uno de los principales soportes financieros del país sudamericano.

Las sanciones afectan a comerciantes de petróleo que, según el Tesoro, han estado involucrados en la evasión de restricciones previas destinadas a aislar económicamente al gobierno de Maduro. Entre los objetivos figuran cuatro buques petroleros, algunos de los cuales fueron señalados como integrantes de la llamada “flota en la sombra”, utilizada para eludir los controles de las autoridades estadounidenses. El Tesoro advirtió en su comunicado que “aquellos involucrados en el comercio de petróleo venezolano continúan enfrentando riesgos significativos de sanciones”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la entidad continuará aplicando la campaña de presión impulsada por Trump contra el régimen de Maduro. El comunicado del Tesoro acusó a los buques sancionados de seguir “proporcionando recursos financieros que alimentan el régimen ilegítimo y narco-terrorista de Maduro”.

Estas acciones se suman a una serie de iniciativas recientes del gobierno estadounidense. Washington anunció el martes sanciones dirigidas al comercio de drones entre Irán y Venezuela, sancionando a diez individuos y entidades de ambos países implicados en la adquisición de drones de diseño iraní, así como en la compra de productos químicos empleados en misiles balísticos y otras actividades.

Estas nuevas sanciones se suman a las anunciadas por EEUU en octubre y noviembre pasados contra empresas internacionales por presuntamente respaldar el programa iraní de fabricación de misiles balísticos y drones y coinciden con el aumento de la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene desde agosto un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones han escalado estas últimas semanas después de que Trump ordenara un bloqueo a buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia la nación suramericana y el reciente anuncio de un ataque a un muelle dentro de territorio venezolano supuestamente usado para el tráfico de drogas.

Con Irán, aliado de Caracas, el mandatario buscó un nuevo acuerdo nuclear en el inicio de su segundo mandato, pero las negociaciones se rompieron en junio y EE.UU. se sumó ese mismo mes a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares de la República Islámica.

La administración Trump ha intensificado la presión sobre Maduro, aumentando la presencia militar estadounidense en la región y desplegando una flota naval de grandes dimensiones en el mar Caribe. Según datos oficiales, las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de treinta ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe, con un saldo de más de cien personas fallecidas. Además, Trump decretó el bloqueo de todos los buques sancionados que ingresen o salgan de aguas venezolanas, una medida que ha provocado que las exportaciones petroleras de Venezuela se reduzcan este mes a cerca de la mitad de las registradas en noviembre.

El gobierno de Caracas rechaza las acusaciones de Washington, que lo responsabiliza de operar un cartel de narcotráfico, y sostiene que Estados Unidos busca derrocar a Maduro para apropiarse de las reservas petroleras del país.

(Con información de AFP, Reuters y EFE)