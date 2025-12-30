Estados Unidos actualiza sus advertencias de viaje y establece qué países presentan mayor riesgo

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó en diciembre de 2025 su sistema de advertencias de viaje para ciudadanos y empresas estadounidenses. (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una actualización de sus advertencias de viaje internacionales, publicada en diciembre de 2025, que afecta a ciudadanos estadounidenses, agencias de turismo y empresas con operaciones globales. La revisión determina los destinos donde se recomienda o desaconseja viajar, clasificando los países y territorios en cuatro niveles de riesgo. La medida resulta relevante porque incide de manera directa en la seguridad y en la protección consular de los estadounidenses en el exterior.

De acuerdo con información oficial publicada en el portal institucional del Departamento de Estado, el sistema de advertencias se basa en una evaluación continua de criminalidad, terrorismo, salud pública, disturbios civiles, desastres naturales y capacidad institucional. La actualización de diciembre de 2025 refleja la situación vigente al cierre del año, aunque las advertencias pueden modificarse en cualquier momento debido a cambios en los contextos locales o internacionales.

El sistema actual, implementado desde 2018, utiliza una escala de cuatro niveles para clasificar los destinos en función del riesgo identificado. Según el Departamento de Estado, las advertencias tienen carácter informativo y constituyen la referencia institucional para viajeros, empresas y organismos estadounidenses en el extranjero.

¿Cómo funciona el sistema de advertencias de viaje de Estados Unidos?

El Departamento de Estado clasifica los destinos internacionales en cuatro niveles de riesgo, actualizados de manera constante:

Nivel 1: Precauciones normales. Indica que el país presenta condiciones de seguridad y riesgo similares a las de Estados Unidos. Se aconseja mantener precauciones básicas. Nivel 2: Precaución reforzada. Advierte amenazas adicionales, como mayor incidencia de criminalidad, terrorismo o riesgos sanitarios, por lo que se recomienda incrementar las medidas de precaución. Nivel 3: Reconsiderar el viaje. Recomienda evitar el viaje salvo que sea necesario, debido a amenazas como violencia, secuestros, disturbios o servicios médicos limitados. Nivel 4: No viajar. Señala destinos donde la vida y la seguridad pueden estar en peligro por conflictos armados, terrorismo o ausencia de servicios consulares.

La actualización, según el Departamento de Estado, se fundamenta en informes de embajadas, organismos internacionales y datos de inteligencia.

¿Cuáles son los países con menor nivel de advertencia según la actualización de diciembre de 2025?

El Nivel 1 incluye países y territorios donde se recomienda “ejercer precauciones normales”. Según el Departamento de Estado, en diciembre de 2025 figuran en esta categoría Australia, Canadá, Japón, Noruega, Portugal, Suiza, Taiwán, Zambia, entre otros. El listado oficial contiene más de cuarenta países, como Austria, Bermuda, Bulgaria, Curazao, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Mónaco, Mongolia, Nueva Zelanda, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, Surinam, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam.

El portal institucional advierte que, aun dentro de estos países, pueden existir regiones o ciudades con situaciones particulares que eleven el riesgo. Por esa razón, se aconseja consultar información detallada para cada destino.

¿Qué cambios introduce el Nivel 2 y cuáles son los países afectados?

El Nivel 2 corresponde a países donde existen amenazas adicionales. La advertencia recomienda “ejercer mayor precaución” por riesgos como criminalidad, terrorismo, disturbios o deficiencias en los sistemas de salud. La actualización del Departamento de Estado incluye en este nivel a China, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido, Sudáfrica, Chile, Cuba, Costa Rica, Marruecos, Namibia, Botsuana, Suecia, Uruguay y República Dominicana.

El sitio oficial especifica que las condiciones pueden variar dentro de un mismo país, de modo que regiones, provincias o ciudades pueden presentar niveles de riesgo superiores o inferiores al del conjunto nacional.

¿Qué destinos se ubican en el Nivel 3 y cuáles son los principales riesgos?

El Nivel 3 identifica países donde el Departamento de Estado recomienda reconsiderar el viaje. En diciembre de 2025, este grupo incluye Nepal, Nicaragua, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Guinea-Bisáu y Guyana.

Las razones para esta clasificación incluyen criminalidad, secuestros, disturbios civiles y deficiencias sanitarias graves. El Departamento de Estado detalla que otros países pueden contener regiones con igual nivel de advertencia, aunque el país no figure completo bajo el Nivel 3.

¿Qué países figuran en el Nivel 4 según el Departamento de Estado y por qué motivos?

El Nivel 4 está reservado para destinos donde la agencia estadounidense recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia. De acuerdo con la actualización oficial, el listado incluye Afganistán, Bielorrusia, Birmania (Myanmar), República Centroafricana, Irán, Irak, Libia, Malí, Níger, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Venezuela.

La advertencia se fundamenta en la presencia de conflictos armados, terrorismo, criminalidad organizada, colapso institucional y ausencia de servicios consulares. El Departamento de Estado aclara que, en estos casos, la capacidad de prestar asistencia consular es limitada o inexistente.

¿Cómo determina el Departamento de Estado el nivel de advertencia de cada país?

El Departamento de Estado publica los criterios que sustentan las advertencias en su portal institucional. Para cada país y territorio, se evalúan:

Niveles de criminalidad y violencia.

Amenazas terroristas.

Estabilidad política y social.

Capacidad y calidad de los servicios médicos.

Riesgo de desastres naturales.

Posibilidad de asistencia consular.

La agencia recomienda consultar el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que facilita el envío de alertas y la localización de ciudadanos en situaciones de emergencia.

“La seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el exterior es la máxima prioridad del Departamento de Estado. Se recomienda revisar las advertencias de viaje y registrarse en STEP antes de salir del país”, señala la guía oficial publicada en travel.state.gov.

¿Qué impacto tienen las advertencias de viaje en la planificación de los estadounidenses?

Las advertencias de viaje del Departamento de Estado no imponen restricciones legales, pero sí influyen en la toma de decisiones de viajeros, empresas de turismo y compañías de seguros. Las embajadas y consulados estadounidenses utilizan los niveles para estructurar la prestación de servicios consulares y orientar a quienes requieren asistencia.

El Departamento de Estado actualiza la información en tiempo real según reportes diplomáticos y de inteligencia. Los cambios pueden producirse en cualquier momento y afectan tanto a destinos completos como a regiones específicas dentro de países.

Las compañías de seguros y agencias de viaje consideran estas advertencias a la hora de establecer coberturas, restricciones y condiciones para itinerarios internacionales.

¿Qué acciones recomienda el Departamento de Estado antes de viajar al extranjero?

La agencia sugiere a los ciudadanos estadounidenses:

Consultar el nivel de advertencia de cada país y región en la página oficial.

Registrarse en el STEP para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.

Verificar requisitos de entrada, restricciones sanitarias y condiciones de seguridad locales.

Mantenerse informado sobre la evolución de las advertencias antes y durante el viaje.

Llevar copias de documentos personales y datos de contacto de la embajada o consulado estadounidense más cercano.

El Departamento de Estado destaca que la situación de seguridad puede cambiar de manera imprevista, por lo que la actualización constante de la información es esencial para minimizar riesgos.

¿Dónde consultar la información oficial sobre advertencias de viaje de Estados Unidos?

La fuente primaria y actualizada sobre advertencias de viaje es el portal institucional https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html, que publica mapas, listados y recomendaciones para cada país.

Al cierre de diciembre de 2025, la actualización publicada constituye la principal referencia para la planificación de viajes internacionales de ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado reitera que las advertencias pueden modificarse en cualquier momento, por lo que aconseja una revisión periódica antes de salir del país.