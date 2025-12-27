Una intensa tormenta de nieve afecta a millones de personas en Nueva York y el noreste de Estados Unidos

Una tormenta invernal dejó más de 7 centímetros de nieve en Nueva York y el noreste de Estados Unidos, complicando el transporte y la movilidad. (REUTERS/Adam Gray)

Una tormenta invernal dejó acumulaciones de nieve superiores a los 7 centímetros en el área metropolitana de Nueva York y otras regiones del noreste de Estados Unidos el viernes 26 de diciembre de 2025, generando complicaciones en el transporte y activando alertas oficiales por condiciones peligrosas. Millones de personas vieron alteradas sus rutinas diarias por la caída de nieve y la formación de hielo, un fenómeno que las autoridades consideran propio de la temporada pero con impactos significativos en la movilidad y los servicios.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la acumulación de nieve en la ciudad de Nueva York se mantuvo cerca de los 7,6 centímetros, mientras que Long Island y el sur de Connecticut registraron entre 5 y 15 centímetros. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó que las temperaturas descendieron por debajo de los 0℃ (32℉) durante la noche, lo que favoreció el congelamiento de la nieve y el hielo en calles y carreteras. The Weather Channel reportó que la tormenta formó parte de un sistema más amplio que afectó también a estados del Atlántico medio y la región de los Grandes Lagos.

La caída de nieve en el noreste es habitual en los meses de invierno, pero la intensidad del evento obligó a la activación de operativos especiales de limpieza y a la emisión de advertencias para los viajeros y residentes. Según la NOAA, las condiciones meteorológicas extremas se producen en el contexto de un patrón climático influido por un evento débil de La Niña, lo que ha generado varios episodios de tormentas en la región durante diciembre.

¿Cuánta nieve cayó en Nueva York y el noreste?

El NWS informó que la mayor parte de la ciudad de Nueva York registró entre 6 y 8 centímetros (2,5 a 3 pulgadas) de nieve, mientras que las zonas suburbanas y rurales del valle del Hudson y Long Island alcanzaron hasta 15 centímetros (6 pulgadas). En Connecticut, los acumulados oscilaron entre 8 y 14 centímetros, según datos del organismo. The Weather Channel añadió que la persistencia de la tormenta durante la noche complicó las tareas de remoción y limpieza de las principales arterias.

La NOAA advirtió que las bajas temperaturas nocturnas, cercanas a los -2℃ (28℉), provocaron el congelamiento de la nieve y el agua residual, lo que elevó el riesgo de accidentes viales y caídas en la vía pública. El Departamento de Transporte de Nueva York (NYDOT) desplegó más de 700 vehículos de limpieza y salado, priorizando el acceso a hospitales, estaciones de bomberos y rutas de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la NOAA confirmaron acumulaciones de nieve de hasta 15 centímetros en Long Island y el sur de Connecticut. (Joseph Frascati/via REUTERS)

¿Cómo afectó la tormenta invernal al transporte y los servicios?

Las operaciones en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, en Nueva York, sufrieron retrasos y cancelaciones, según reportes de la Administración Federal de Aviación (FAA). Al menos 25 vuelos fueron suspendidos y decenas experimentaron demoras superiores a dos horas. Los servicios de trenes regionales, como Metro-North y Long Island Rail Road, operaron con horarios ajustados y limitaciones de velocidad debido a la presencia de nieve y hielo en las vías, de acuerdo con los comunicados de las compañías ferroviarias.

El NWS emitió advertencias para evitar desplazamientos no esenciales y recomendó a la población consultar fuentes oficiales antes de viajar. “Las condiciones pueden variar de un momento a otro y la visibilidad puede reducirse drásticamente”, explicó el organismo en su portal oficial.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó sobre un aumento en las llamadas por accidentes menores y caídas, aunque no se reportaron víctimas graves vinculadas al fenómeno meteorológico.

¿Qué pronóstico emitieron los organismos oficiales para los próximos días?

El sistema que impactó el noreste empezó a disiparse el sábado 27 de diciembre, aunque la NOAA y el NWS prevén la llegada de un nuevo frente desde el oeste del país. Este sistema podría provocar lluvias en la región centro-norte y nuevas nevadas en áreas elevadas de las Montañas Rocosas, según el último boletín de The Weather Channel.

En las próximas 48 horas, se esperan lluvias en Kansas, Misuri, Ohio y Pensilvania, mientras que las zonas altas de Montana, Idaho, Wyoming y Colorado podrían recibir entre 30 y 45 centímetros (12 a 18 pulgadas) de nieve. En los Grandes Lagos y el norte de Nueva Inglaterra, existe la posibilidad de precipitación mixta, con lluvias y episodios de hielo.

La NOAA anticipa que la costa este permanecerá húmeda durante el inicio de la última semana de diciembre, con temperaturas estacionales y cielos mayormente cubiertos.

Las bajas temperaturas, cercanas a los -2℃, favorecieron el congelamiento de calles y carreteras, aumentando el riesgo de accidentes viales y caídas. (REUTERS/Adam Gray)

¿Se esperan nuevas tormentas o cambios de temperatura para fin de año?

De acuerdo con el pronóstico estacional de la NOAA, tras el paso del sistema actual, la mayoría de las regiones del país experimentará tiempo seco y temperaturas próximas a los promedios históricos para finales de diciembre. El oeste de Estados Unidos mantendrá condiciones cálidas para la época, mientras que la franja noreste y el medio oeste seguirán con temperaturas bajas y la posibilidad de sistemas de rápido movimiento que podrían traer nevadas aisladas.

The Weather Channel señaló que el patrón climático asociado a La Niña debilita la llegada de sistemas frontales cálidos desde el sur, lo que favorece la permanencia de aire frío en el noreste y el medio oeste durante la transición hacia enero.

La NOAA indicó que, aunque la actividad invernal podría disminuir en los días previos a Año Nuevo, persiste la vigilancia sobre la formación de nuevos frentes fríos que modifiquen el estado del tiempo en la primera semana de 2026.

¿Qué medidas y recomendaciones emitieron las autoridades?

Las autoridades de Nueva York y estados vecinos reforzaron los mensajes de prevención e instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los portales del NWS y la NOAA. El Departamento de Transporte de Nueva York aconsejó evitar desplazamientos innecesarios, utilizar vestimenta adecuada para bajas temperaturas y preparar suministros básicos ante eventuales cortes de energía.

El NWS mantiene activas las alertas por condiciones invernales y posibles acumulaciones de hielo en sectores de Nueva Inglaterra y el valle del Hudson. Los equipos de emergencia continúan recorriendo las calles y retirando nieve en áreas críticas para el acceso a servicios esenciales.

Entre las recomendaciones más destacadas figuran:

Consultar siempre el estado del tiempo antes de viajar.

Mantenerse alejado de líneas eléctricas caídas o zonas con acumulación excesiva de nieve.

Respetar las instrucciones de los servicios de emergencia y transporte.

La NOAA reiteró: “La preparación y la información actualizada son fundamentales para reducir los riesgos asociados a los fenómenos invernales”.

Autoridades activaron operativos de limpieza y salado con más de 700 vehículos en Nueva York, priorizando hospitales, estaciones de bomberos y rutas de emergencia. (REUTERS/Adam Gray)

¿Por qué se producen estos eventos y cuál es su frecuencia?

La caída de nieve y las tormentas invernales son recurrentes en el noreste de Estados Unidos durante diciembre y enero. Según la NOAA, la frecuencia e intensidad de estos episodios varían cada año en función de patrones climáticos globales como La Niña o El Niño. El presente invierno, marcado por la presencia de La Niña, favorece la llegada de sistemas fríos y húmedos al norte del país, con efectos directos sobre el noreste y el medio oeste.

El NWS explicó que las nevadas en la ciudad de Nueva York suelen ocurrir varias veces por temporada, con acumulaciones promedio de 60 a 80 centímetros (24 a 31 pulgadas) anuales. El evento del 26 de diciembre se ubica dentro de los valores habituales, aunque la coincidencia con el tránsito previo a las celebraciones de fin de año amplificó su impacto.

La NOAA mantiene un monitoreo constante y actualiza sus pronósticos en función de la evolución de los sistemas atmosféricos.

¿Cómo afecta la tormenta a residentes y viajeros?

Las nevadas intensas y las bajas temperaturas alteran de manera significativa las actividades cotidianas en Nueva York y otras ciudades del noreste. Los residentes deben modificar rutinas, mientras que los viajeros enfrentan cancelaciones y demoras en aeropuertos y estaciones de trenes.

Las autoridades recomiendan planificar con antelación, consultar los avisos oficiales y tomar precauciones adicionales en la vía pública. El despliegue de equipos de limpieza y la coordinación entre agencias buscan reducir los riesgos y restablecer la normalidad lo antes posible.

La situación continuará bajo observación de la NOAA, el NWS y los organismos estatales, que actualizarán las recomendaciones y advertencias según la evolución de las condiciones meteorológicas.