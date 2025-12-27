Estados Unidos

Un hombre mató a su esposa en Florida después de que ella sugiriera apagar el televisor durante un partido de fútbol americano

La policía del condado de Polk investiga el impacto de una tragedia familiar, donde dos menores quedaron huérfanos y una adolescente resultó herida de gravedad

Una discusión familiar por el
Una discusión familiar por el partido de 'Monday Night Football' desencadenó un caso de violencia doméstica mortal en Lakeland, Florida (Créditos: Jason Kenney/Facebook)

La combinación de adicciones, tensiones familiares y un ambiente festivo alterado dejó una herida profunda en la infancia local de Lakeland, en el condado de Polk, Florida.

Una discusión desencadenada por un partido de fútbol americano terminó la noche del domingo en un caso de violencia doméstica: Jason Kenney, de 47 años, mató a su esposa Crystal Kenney, disparó a su hijastra de 13 años y luego se quitó la vida, según informó The New York Post.

La escalada de una noche fatal

De acuerdo con la cronología oficial citada por el medio, el conflicto comenzó cuando Kenney, bajo la influencia del alcohol, discutió con su esposa porque ella sugirió apagar el televisor de Monday Night Football entre los 49ers de San Francisco y los Colts de Indianapolis.

Los investigadores informaron que Kenney había estado bebiendo y se encontraba inicialmente en una construcción auxiliar de la propiedad antes de entrar en la casa familiar para ver el partido. La situación escaló hasta que Crystal pidió a su hijo de 12 años que llamara a emergencias; el menor corrió hacia la casa de un vecino y escuchó los disparos al alejarse.

Al llegar, la policía encontró a Crystal sin vida en el salón, con una herida de bala en la cabeza, y a la adolescente con impactos en la cara y el hombro.

Jason Kenney asesinó a su
Jason Kenney asesinó a su esposa, hirió gravemente a su hijastra y luego se suicidó tras una noche marcada por el alcohol y las drogas (Créditos: Jason Kenney/Facebook)

Tras el ataque, Kenney huyó en su camioneta. Poco después, llamó a su hermana en Nueva York y le confesó que había hecho “algo muy malo” y que no iría a la cárcel.

Más tarde, los agentes localizaron a Kenney oculto en un cobertizo de la casa de su difunto padre en Lake Wales, dentro del mismo condado. Cuando la policía le ordenó salir, escucharon un disparo y lo hallaron muerto por una herida autoinfligida.

El testimonio de la sobreviviente y la situación de los menores

Entre los detalles recogidos por The New York Post, destaca el testimonio de la menor herida, quien, hospitalizada en estado crítico pero estable, logró relatar parte de los hechos: “Le supliqué que no me disparara, y aun así me disparó”, declaró a los investigadores, según Grady Judd, sheriff del condado de Polk.

El hijo de 12 años y la hija de un año de la pareja, que dormía en su cuna, resultaron ilesos. Ambos menores permanecen bajo la custodia de sus abuelos.

La casa familiar decorada para
La casa familiar decorada para Navidad se convirtió en el escenario de la tragedia, dejando a la comunidad de Polk County conmocionada (Créditos: Jason Kenney/Facebook)

El ambiente familiar presentaba antecedentes de abuso de sustancias, según los hallazgos posteriores. En el domicilio, la policía halló una nota manuscrita por Crystal, donde instaba a su esposo a buscar ayuda profesional con palabras contundentes: “Estás bebiendo, estás usando cocaína otra vez. Así no debería ser una familia. Necesitas a Dios”, detalló el sheriff. Este documento evidencia la fuerte tensión previa y la desesperación de la víctima ante la situación en el hogar.

El impacto psicológico en los niños sobrevivientes será profundo, señaló Judd en declaraciones recogidas por The New York Post. Ambos menores quedaron a resguardo de sus abuelos mientras la familia afrontaba las consecuencias de una tragedia devastadora en pleno periodo navideño.

Desde la oficina del sheriff se describió la escena como especialmente dramática: la casa estaba decorada para la Navidad, con un árbol adornado y numerosos regalos. “La familia quedó destruida”, lamentó Judd, resaltando el desconsuelo de los detectives al enfrentarse a una casa preparada para unas fiestas que jamás se celebraron.

