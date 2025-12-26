Una propuesta migratoria en Estados Unidos evalúa exigir el historial de redes sociales a solicitantes del ESTA

Estados Unidos propone la declaración obligatoria de redes sociales para los solicitantes del permiso ESTA bajo el Programa de Exención de Visado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos publicó una propuesta para exigir la declaración obligatoria de redes sociales a quienes soliciten el permiso ESTA, necesario para ingresar bajo el Programa de Exención de Visado. La iniciativa, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), afecta a ciudadanos de 40 países aliados y busca reforzar los controles migratorios. La medida no está vigente, ya que se encuentra en período de consulta pública, según consta en el Registro Federal y en los portales gubernamentales oficiales.

De acuerdo con la CBP, se estableció un plazo de 60 días para recibir comentarios de la sociedad civil, organismos y empresas antes de que la propuesta pueda ser implementada. El proceso de consulta pública es el mecanismo habitual que antecede a la adopción de reformas regulatorias de este tipo en Estados Unidos. Según información oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la iniciativa responde a instrucciones contenidas en la Orden Ejecutiva 14161, firmada en enero de 2025, que solicita reforzar la verificación de antecedentes y la detección de amenazas en las fronteras del país.

El Visa Waiver Program (VWP) permite que ciudadanos de naciones con altos estándares de seguridad viajen a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de obtener una visa consular, siempre que la permanencia no supere los 90 días. Esta flexibilidad ha facilitado el movimiento internacional y el intercambio comercial, pero periódicamente motiva ajustes en los controles migratorios. Hasta ahora, la declaración de redes sociales en el formulario ESTA era opcional desde 2016. Si la nueva normativa se aprueba, se volvería obligatoria por primera vez, según la documentación gubernamental.

¿Qué países forman parte del Programa de Exención de Visado según la CBP?

La CBP mantiene un listado actualizado de los países cuyos ciudadanos pueden ingresar bajo el VWP. Hasta diciembre de 2025, la lista incluye:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Corea del Sur

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán

La fuente oficial se encuentra disponible en el portal de la CBP.

La medida, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, afectaría a ciudadanos de 40 países aliados habilitados para viajar a Estados Unidos sin visa. (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

¿Qué cambios introduce la propuesta de la CBP para el formulario ESTA?

La principal novedad de la propuesta es la obligatoriedad de declarar el historial de redes sociales por parte de los solicitantes del ESTA. Hasta diciembre de 2025, el formulario contemplaba un campo para informar perfiles digitales, pero la respuesta era voluntaria. El documento oficial publicado por la CBP en el Registro Federal indica que, de aprobarse la reforma, los viajeros deberán informar todas las cuentas utilizadas en los cinco años previos a la solicitud.

Además, la propuesta amplía la exigencia de información de contacto: se pide declarar todos los correos electrónicos usados en los últimos diez años y los números de teléfono empleados durante los cinco años anteriores. Se mantiene la recolección de datos biométricos, como fotografía facial y huellas dactilares, procedimientos ya establecidos en normativas previas, según la CBP.

¿En qué consiste el proceso de consulta pública y qué pasos restan?

El Registro Federal publicó la propuesta de la CBP el 25 de diciembre de 2025. Desde esa fecha, se abrió un período de 60 días para que ciudadanos, organizaciones y otros actores presenten comentarios u objeciones. Solo una vez finalizada la consulta, la agencia podrá revisar las observaciones y decidir si implementa la reforma, la modifica o la descarta. Hasta entonces, la declaración de redes sociales en el ESTA sigue siendo opcional y el proceso de solicitud no ha cambiado, según los portales gubernamentales.

La propuesta de la CBP exige informar perfiles de redes sociales usados en los últimos cinco años, además de ampliar datos de contacto digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los fundamentos legales y técnicos de la propuesta?

La Orden Ejecutiva 14161, firmada en enero de 2025, instruyó a las agencias federales a “adoptar mecanismos más eficaces para la verificación de antecedentes y la identificación de riesgos en el control fronterizo”. El Departamento de Seguridad Nacional explicó en su sitio web que la información sobre redes sociales puede ayudar a cruzar datos y detectar patrones de comportamiento relevantes para la seguridad nacional. La CBP sostiene que la medida busca “optimizar la evaluación previa de los viajeros y fortalecer la protección del país”. La propuesta también se ajusta a los estándares federales sobre privacidad y uso de datos personales.

¿Qué medidas ya estaban vigentes antes de la propuesta?

La recolección de datos biométricos como fotografía facial y huellas dactilares ya era obligatoria para los solicitantes del ESTA y otros viajeros internacionales, según la CBP. También se exigía declarar correos electrónicos y números de teléfono, aunque el rango temporal era más limitado. Lo novedoso de la propuesta actual es el carácter obligatorio de la declaración de redes sociales y la ampliación del período para los datos de contacto.

El sitio web oficial para tramitar el ESTA (esta.cbp.dhs.gov) continúa operativo, y no hay confirmación oficial sobre la obligación de usar exclusivamente una aplicación móvil, pese a reportes iniciales en medios no gubernamentales.

El formulario ESTA mantendrá la recolección obligatoria de datos biométricos, como fotografías faciales y huellas dactilares, para quienes ingresen bajo el Visa Waiver Program. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se tramita actualmente el ESTA y qué requisitos se mantienen?

El trámite del ESTA se realiza por internet en el portal oficial de la CBP. Los ciudadanos de los países del VWP deben completar el formulario, abonar la tasa y aguardar la autorización. El permiso permite una estadía máxima de 90 días por viaje. Los criterios de admisibilidad y los procedimientos de verificación de antecedentes no han cambiado tras la publicación de la propuesta, de acuerdo con la CBP.

¿Qué impacto tendría la aprobación de la nueva medida para los viajeros?

Si la propuesta recibe aprobación tras la consulta pública, los turistas y empresarios de los países del VWP tendrán que preparar información digital adicional, especialmente el historial de redes sociales, al solicitar el ESTA. La CBP recomienda a los viajeros verificar periódicamente los requisitos actualizados en el sitio oficial, donde se publicarán las novedades sobre la entrada en vigor de cualquier reforma.

¿Qué esperar después del período de consulta pública de la CBP?

Finalizado el plazo de 60 días, la CBP analizará los comentarios y podrá publicar la versión definitiva de la normativa. Si no hay modificaciones sustanciales, la obligatoriedad de declarar redes sociales en el ESTA podría entrar en vigor en los primeros meses de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional comunicará cualquier cambio a través de sus portales oficiales. El proceso puede extenderse si se presentan observaciones complejas o si se decide modificar el texto original.