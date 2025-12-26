Estados Unidos

Claves de la acción militar de Estados Unidos contra posiciones del Estado Islámico en Nigeria

La ofensiva estadounidense ocurrió tras advertencias de Trump, a comienzos de noviembre, de actuar directamente si el gobierno nigeriano no contenía la violencia contra cristianos

Guardar
La intervención estadounidense consistió en
La intervención estadounidense consistió en múltiples bombardeos sobre objetivos identificados de la organización yihadista en una región marcada por la violencia sectaria (REUTERS)

Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria luego de las advertencias previas del presidente Donald Trump de suspender la ayuda y ordenar una intervención militar si Abuja no detenía asesinatos atribuidos a militantes islamistas, según declaraciones oficiales difundidas esta semana.

Los ataques estadounidenses se produjeron después de que Trump advirtiera a comienzos de noviembre que Washington actuaría de forma directa si el gobierno nigeriano no frenaba la violencia contra cristianos.

¿Qué atacó Estados Unidos?

Trump anunció la ofensiva a través de su red social Truth Social, con escasos detalles operativos. “Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, escribió.

En el mismo mensaje, acusó al grupo de “atacar y asesinar brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes”.

El Departamento de Defensa informó que las operaciones se realizaron en coordinación con el gobierno nigeriano, sin precisar el alcance de los bombardeos ni el número de bajas. Las autoridades estadounidenses no difundieron información adicional sobre los objetivos específicos ni sobre eventuales daños colaterales.

¿Cuál fue la advertencia de Trump?

El 1 de noviembre, Trump declaró que, si el gobierno de Nigeria continuaba “permitiendo el asesinato de cristianos”, Estados Unidos “suspendería de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y muy posiblemente entraría en ese país deshonrado a tiros”.

“Por la presente, instruyo a nuestro Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción”, escribió el presidente. “Si atacamos, será rápido, feroz y contundente”.

El presidente de los Estados
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (REUTERS)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió a la publicación con un mensaje breve: “Sí, señor”, y añadió que el Pentágono se estaba “preparando para la acción”.

Un día antes de esas declaraciones, la administración Trump anunció que restituiría a Nigeria como “país de especial preocupación”, una designación que Washington aplica a naciones consideradas responsables de “graves violaciones de la libertad religiosa”. Trump ya había adoptado una medida similar en 2020, casi al final de su primer mandato, decisión que luego fue revertida durante la administración de Joe Biden.

Consultado el mes pasado sobre los detalles de su plan, Trump insistió en su postura. “Preveo muchas cosas. Están matando a los cristianos, y matándolos en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, afirmó.

En los días previos a las advertencias, varios aliados políticos del presidente formularon acusaciones similares. El senador republicano Ted Cruz, de Texas, acusó a Nigeria de “facilitar el asesinato en masa” de cristianos.

La respuesta de Nigeria

El gobierno nigeriano negó las acusaciones. El presidente Bola Ahmed Tinubu afirmó el sábado que el país mantiene su compromiso con la protección de la libertad religiosa. “Nigeria se mantiene firme como una democracia gobernada por garantías constitucionales de libertad religiosa”, escribió en redes sociales.

En una declaración posterior, Tinubu sostuvo que la caracterización de Nigeria “como religiosamente intolerante no refleja nuestra realidad nacional” y citó lo que describió como esfuerzos sostenidos del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y de creencias para todos los ciudadanos.

El presidente nigeriano Bola Ahmed
El presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu (AP)

Violencia en Nigeria

Nigeria, con una población cercana a 220 millones de personas, cuenta con grandes comunidades cristianas y musulmanas. Varias regiones del país sufren desde hace años la violencia de grupos extremistas, entre ellos Boko Haram, organización islamista con base en el noreste que ataca tanto a cristianos como a musulmanes que no considera suficientemente fieles. Un grupo escindido, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, ejecuta ataques similares.

En un informe de 2024, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional afirmó que la violencia extremista en Nigeria “afecta a un gran número de cristianos y musulmanes en varios estados”.

En el centro del país también se registran enfrentamientos mortales entre pastores y agricultores, en un contexto de disputa por recursos escasos que alimenta tensiones religiosas y étnicas. Los pastores suelen ser de etnia fulani y musulmanes, mientras que los agricultores suelen ser cristianos.

Otros episodios de violencia se vinculan con la apropiación de tierras por parte de hombres armados. El noroeste de Nigeria registra además una extendida industria de secuestros con fines de rescate, que agrava la inseguridad regional.

Temas Relacionados

NigeriaEstados UnidosDonald TrumpCristianosÚltimas noticias AméricaEstados IslámicoEI

Últimas Noticias

El frente frío provocará descenso de temperaturas y podría causar las primeras nevadas del año en Texas

Un sistema de aire frío llegará desde el domingo por la noche y generará condiciones inusuales en el estado, mientras diversas ciudades se preparan para cambios meteorológicos entre lunes y martes

El frente frío provocará descenso

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna esta semana desde Estados Unidos

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar 2025: cómo se

Estados Unidos exhortó a Camboya y Tailandia a cumplir el alto el fuego en medio de nuevos combates fronterizos

El Departamento de Estado enfatizó la importancia de restablecer la estabilidad y avanzar hacia una solución pacífica y duradera

Estados Unidos exhortó a Camboya

El hallazgo de un nuevo cadáver en un pantano de Houston eleva a 34 los recuperados en 2025

La aparición reciente en Buffalo Bayou se suma a otras dos ocurridas días antes. Más de 200 cuerpos han sido encontrados desde 2017 en pantanos en este estado de Texas

El hallazgo de un nuevo

Estados Unidos bombardeó posiciones terroristas del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria en represalia por la violencia contra cristianos

La operación fue anunciada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que se trató de una respuesta directa a los recientes ataques y asesinatos masivos perpetrados por grupos yihadistas en la región

Estados Unidos bombardeó posiciones terroristas
DEPORTES
El gesto navideño de una

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

El lado desconocido de Marino Hinestroza, flamante refuerzo de Boca Juniors: su millonario negocio fuera del fútbol

Los tatuajes de Aníbal Moreno que revolucionaron a los hinchas de River: un famoso animé y tres personajes de El Chavo del 8

TELESHOW
María Becerra explotó contra los

María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

La llamativa receta navideña de Sofía “La Reini” Gonet que causó impacto en las redes: “No me lo puedo perder”

La romántica postal de Wanda Nara y Martín Migueles en sus vacaciones en Punta del Este: besos y amor en la piscina

La felicidad de Lizy Tagliani al compartir su primera Navidad como madre junto a su hijo Tati: “Familia Nebot”

El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

INFOBAE AMÉRICA

La fiscalía surcoreana solicitó una

La fiscalía surcoreana solicitó una pena de 10 años de prisión para el ex presidente Yoon Suk Yeol por el decreto de ley marcial

Mineros bolivianos protestaron por tercer día consecutivo por la eliminación de subsidios al combustible

El primer ministro de Camboya pidió resolver “de manera pacífica” el conflicto armado fronterizo con Tailandia

Jim Jarmusch confiesa una curiosa elección: “Prefiero las críticas negativas”

Descubre los seis barcos de Disney Cruise Line: lujo, magia y aventuras en altamar