Claves de la acción militar de Estados Unidos contra posiciones del Estado Islámico en Nigeria

La intervención estadounidense consistió en múltiples bombardeos sobre objetivos identificados de la organización yihadista en una región marcada por la violencia sectaria (REUTERS)

Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria luego de las advertencias previas del presidente Donald Trump de suspender la ayuda y ordenar una intervención militar si Abuja no detenía asesinatos atribuidos a militantes islamistas, según declaraciones oficiales difundidas esta semana.

Los ataques estadounidenses se produjeron después de que Trump advirtiera a comienzos de noviembre que Washington actuaría de forma directa si el gobierno nigeriano no frenaba la violencia contra cristianos.

¿Qué atacó Estados Unidos?

Trump anunció la ofensiva a través de su red social Truth Social, con escasos detalles operativos. “Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, escribió.

En el mismo mensaje, acusó al grupo de “atacar y asesinar brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes”.

El Departamento de Defensa informó que las operaciones se realizaron en coordinación con el gobierno nigeriano, sin precisar el alcance de los bombardeos ni el número de bajas. Las autoridades estadounidenses no difundieron información adicional sobre los objetivos específicos ni sobre eventuales daños colaterales.

¿Cuál fue la advertencia de Trump?

El 1 de noviembre, Trump declaró que, si el gobierno de Nigeria continuaba “permitiendo el asesinato de cristianos”, Estados Unidos “suspendería de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y muy posiblemente entraría en ese país deshonrado a tiros”.

“Por la presente, instruyo a nuestro Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción”, escribió el presidente. “Si atacamos, será rápido, feroz y contundente”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (REUTERS)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió a la publicación con un mensaje breve: “Sí, señor”, y añadió que el Pentágono se estaba “preparando para la acción”.

Un día antes de esas declaraciones, la administración Trump anunció que restituiría a Nigeria como “país de especial preocupación”, una designación que Washington aplica a naciones consideradas responsables de “graves violaciones de la libertad religiosa”. Trump ya había adoptado una medida similar en 2020, casi al final de su primer mandato, decisión que luego fue revertida durante la administración de Joe Biden.

Consultado el mes pasado sobre los detalles de su plan, Trump insistió en su postura. “Preveo muchas cosas. Están matando a los cristianos, y matándolos en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, afirmó.

En los días previos a las advertencias, varios aliados políticos del presidente formularon acusaciones similares. El senador republicano Ted Cruz, de Texas, acusó a Nigeria de “facilitar el asesinato en masa” de cristianos.

La respuesta de Nigeria

El gobierno nigeriano negó las acusaciones. El presidente Bola Ahmed Tinubu afirmó el sábado que el país mantiene su compromiso con la protección de la libertad religiosa. “Nigeria se mantiene firme como una democracia gobernada por garantías constitucionales de libertad religiosa”, escribió en redes sociales.

En una declaración posterior, Tinubu sostuvo que la caracterización de Nigeria “como religiosamente intolerante no refleja nuestra realidad nacional” y citó lo que describió como esfuerzos sostenidos del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y de creencias para todos los ciudadanos.

El presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu (AP)

Violencia en Nigeria

Nigeria, con una población cercana a 220 millones de personas, cuenta con grandes comunidades cristianas y musulmanas. Varias regiones del país sufren desde hace años la violencia de grupos extremistas, entre ellos Boko Haram, organización islamista con base en el noreste que ataca tanto a cristianos como a musulmanes que no considera suficientemente fieles. Un grupo escindido, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, ejecuta ataques similares.

En un informe de 2024, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional afirmó que la violencia extremista en Nigeria “afecta a un gran número de cristianos y musulmanes en varios estados”.

En el centro del país también se registran enfrentamientos mortales entre pastores y agricultores, en un contexto de disputa por recursos escasos que alimenta tensiones religiosas y étnicas. Los pastores suelen ser de etnia fulani y musulmanes, mientras que los agricultores suelen ser cristianos.

Otros episodios de violencia se vinculan con la apropiación de tierras por parte de hombres armados. El noroeste de Nigeria registra además una extendida industria de secuestros con fines de rescate, que agrava la inseguridad regional.