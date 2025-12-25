Qué dicen las transcripciones de la justicia sobre el caso de Ghislaine Maxwell y Jefrey Epstein sobre el abuso de menores

En esta imagen publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ve Ghislaine Maxwell. (Departamento de Justicia de Estados Unidos via AP)

Días después de que Ghislaine Maxwell pidió a un juez que la liberara inmediatamente de una sentencia de 20 años de prisión, la publicación de las transcripciones del gran jurado de su caso de tráfico sexual devolvió la atención a las víctimas cuyas acusaciones ayudaron a llevarla tras las rejas.

La divulgación de las transcripciones como parte de la publicación en curso por parte del Departamento de Justicia de sus archivos de investigación sobre Maxwell y el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein expuso cómo un agente del FBI le contó a los grandes jurados sobre el papel fundamental de Maxwell en el abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes durante décadas por parte de Epstein.

Maxwell, miembro de la alta sociedad británica y heredero de una editorial, fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021 después de que cuatro mujeres denunciaran ante un jurado federal en la ciudad de Nueva York cómo ella y Epstein abusaron de ellas en la década de 1990 y principios de la de 2000. Epstein nunca fue a juicio. Fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual y se suicidó un mes después en su celda en una cárcel federal de Manhattan.

Hace dos semanas, mientras el Departamento de Justicia se preparaba para comenzar a publicar los conocidos comúnmente como archivos Epstein, Maxwell presentó una petición de hábeas corpus, pidiendo a un juez federal que la liberara con el argumento de que había surgido “nueva evidencia sustancial” que demostraba que las violaciones constitucionales arruinaron su juicio.

Maxwell alegó que se ocultó información exculpatoria y que los testigos mintieron en sus declaraciones. Presentó la petición por su cuenta, sin la asistencia de un abogado.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EEUU, el 19 de diciembre de 2025 como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. U.S. Justice Department/Cedida a REUTERS

Esta semana, el juez Paul A. Engelmayer reprendió a Maxwell por no eliminar los nombres de las víctimas y demás información identificatoria de sus documentos judiciales. Exigió que los documentos futuros se mantengan confidenciales y fuera del alcance del público hasta que se hayan revisado y censurado para proteger la identidad de las víctimas.

Las víctimas temen que Maxwell sea indultada

La acusadora de Epstein, Danielle Bensky, afirmó que la divulgación de los registros solo ha acentuado la atención sobre los crímenes de Maxwell entre sus víctimas. Bensky afirmó que ha participado en conversaciones diarias con unas dos docenas de víctimas más, lo que deja claro que Maxwell “es una criminal que estuvo completamente involucrada en actos sexuales”.

“He oído cosas que te hielan la sangre. Anoche hablé con una sobreviviente que dijo que ella era la titiritera”, dijo Bensky.

Bensky afirmó haber sido abusada sexualmente por Epstein hace dos décadas. Aseguró que Maxwell nunca la abusó personalmente.

Archivos retrasados ​​y con gran cantidad de textos redactados

Las transcripciones de los procedimientos del gran jurado que resultaron en la acusación de Maxwell se publicaron esta semana de acuerdo con la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, una ley promulgada el mes pasado después de meses de presión pública y política.

Páginas de un archivo de un jurado investigador de Nueva York, completamente censuradas, en relación con el caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, divulgado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Jon Elswick)

El Departamento de Justicia ha estado publicando periódicamente los registros tras reconocer que no cumpliría con el plazo impuesto por el Congreso el viernes pasado para divulgarlos. Atribuyó el retraso al largo proceso de ocultar los nombres de las víctimas y otra información de identificación.

El miércoles, el departamento declaró que podría necesitar unas semanas más para publicar todo el material tras descubrir repentinamente más de un millón de documentos potencialmente relevantes. Fue un avance sorprendente después de que funcionarios del departamento sugirieran hace meses que ya habían contabilizado el vasto universo de materiales relacionados con Epstein.

Algunos de los expedientes del gran jurado de Epstein y Maxwell se publicaron inicialmente con abundantes tachaduras. Un documento de 119 páginas, marcado como “Gran Jurado-NY”, fue completamente censurado. Se publicaron versiones actualizadas durante el fin de semana.

Un agente del FBI testifica que Maxwell manipuló a una joven

El testimonio de un agente del FBI ante el gran jurado, que describe entrevistas realizadas a víctimas de Epstein, anticipó el testimonio en el juicio un año después de cuatro mujeres que describieron el papel de Maxwell en sus abusos sexuales entre 1994 y 2004.

El agente contó el caso de una mujer que describió haber conocido a Maxwell y Epstein cuando tenía 14 años y asistía a un campamento de arte de verano en Michigan en 1994. Los registros de vuelo mostraron que Epstein y Maxwell fueron a la escuela que patrocinaba el campamento porque Epstein era donante.

Ghislane Maxwell junto al príncipe Andrés y Virginia Giuffre, víctima de Epstein (Heute.at)

Según el agente, cuyo nombre fue omitido de la transcripción, la joven tuvo un encuentro casual con Epstein y Maxwell un día. Tras enterarse de que la joven era de Palm Beach, Florida, Epstein mencionó que a veces otorgaba becas a estudiantes y que le pidieron su número de teléfono, según el agente.

Una vez en casa, la niña visitó la propiedad de Epstein con su madre para tomar té y la madre quedó impresionada cuando Epstein dijo que ofrecía becas, lo suficiente como para que la madre dijera que Epstein era como un “padrino”, dijo el agente.

El agente dijo que la niña comenzó a ir regularmente a la propiedad mientras Epstein y Maxwell la “preparaban” con regalos y viajes al cine, y Epstein comenzó a pagar lecciones de canto y a darle dinero que, según él, debía darle a su madre con dificultades.

El agente dijo que la chica pensaba que su relación con Epstein y Maxwell era extraña, “pero Maxwell la normalizó para ella. Era como una hermana mayor genial y hacía comentarios como: ‘Esto es lo que hacen los adultos’”.

Finalmente, según testificó el agente, la chica vio a Maxwell en topless en la piscina. Tras revelar que aspiraba a ser actriz y modelo, Epstein le dijo que era el mejor amigo de la dueña de Victoria’s Secret y que tendría que aprender a sentirse cómoda en ropa interior y a no ser una mojigata, según el agente.

Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, se sube al podio para dirigirse a la jueza Alison Nathan durante su sentencia en un sketch en la sala del tribunal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 28 de junio de 2022. REUTERS/Jane Rosenberg/Foto de archivo

Luego, según el agente, la chica le preguntó a Epstein qué quería decir con eso y el financiero la sentó en su regazo y se masturbó. Después de eso, añadió el agente, los encuentros de la chica con Epstein comenzaron a incluir contacto sexual, especialmente en su sala de masajes.

Maxwell a veces estaba allí con otras chicas, dijo el agente. Una de ellas comenzaba a masajear a Epstein y Maxwell las molestaba, añadió el agente.

“Le agarraba los pechos a las chicas y les indicaba qué hacer”, dijo el agente, repitiendo el relato de la chica. La actitud de Maxwell durante los encuentros era “muy despreocupada; actuaba como si esto fuera normal”, añadió el agente.

El testimonio publicado pareció reflejar el testimonio en el juicio de Maxwell en 2021 por una mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane”.

En el juicio, Jane dijo que Maxwell también participó en sesiones grupales entre varias mujeres y Epstein que generalmente comenzaban con Epstein o Maxwell llevándolas a todas a un dormitorio o una sala de masajes en la residencia de Palm Beach.

