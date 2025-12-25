Cómo cobrar un premio mayor de la lotería Powerball en Estados Unidos

Un residente de Arkansas ganó el segundo premio más alto en la historia de Powerball, acumulando 1.817 millones de dólares, según la organización oficial. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Un residente de Arkansas ganó el 24 de diciembre de 2025 el segundo premio más alto en la historia de Powerball, con un fondo de 1.817 millones de dólares, según la organización oficial de la lotería en Estados Unidos. El sorteo, realizado en Nochebuena, puso fin a una racha de 46 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor. Este resultado impacta a autoridades estatales, agencias fiscales y programas públicos que reciben fondos de la venta de boletos de lotería.

De acuerdo con Powerball, el boleto ganador contenía los números 4, 25, 31, 52 y 59, más el Powerball 19. El monto superó previsiones iniciales y quedó solo por debajo del récord histórico estadounidense, según datos del portal oficial y reportes de AP. El ganador podrá elegir entre un pago único en efectivo de 834,9 millones de dólares antes de impuestos o la modalidad de anualidad.

El sorteo de Nochebuena representa la segunda vez que un boleto vendido en Arkansas resulta ganador del primer premio de Powerball. El último premio mayor entregado en Nochebuena ocurrió en 2011, según los registros de la organización. Actualmente, Powerball opera en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

¿Cómo se cobra el premio mayor de Powerball en Estados Unidos?

El procedimiento para cobrar un premio mayor de Powerball está regulado por la organización de la lotería y las autoridades estatales. El primer paso recomendado es firmar el reverso del boleto, una medida destinada a establecer la titularidad legal, según la guía oficial de la organización.

El ganador debe presentarse ante la lotería estatal donde se adquirió el boleto. Esta gestión, por lo general, requiere la presencia física en la sede central de la lotería, con el boleto original y una identificación válida. El personal de la lotería verifica el boleto y entrega los formularios oficiales necesarios para el reclamo.

Para premios superiores a 600 dólares, las loterías estatales no permiten el cobro en tiendas o comercios, sino que exigen la presentación directa en oficinas regionales o centrales, como indica la sección de preguntas frecuentes de la organización.

El sorteo del 24 de diciembre de 2025 puso fin a una racha de 46 sorteos consecutivos de Powerball sin ganador del premio mayor. (AP Foto/George Walker IV)

¿Qué opciones de pago existen para el ganador de Powerball?

El ganador de un premio mayor de Powerball puede elegir entre dos modalidades de cobro, según información oficial:

Pago único en efectivo: Recibir una suma global, en este caso equivalente a 834,9 millones de dólares antes de la deducción de impuestos. Pago en anualidades: El monto total del premio se distribuye en 30 pagos anuales durante 29 años. Cada año, el pago aumenta un 5% respecto al anterior, según detalla la organización.

La decisión entre ambas opciones es definitiva y debe formalizarse durante el proceso de reclamo. Las autoridades recomiendan consultar asesores financieros y fiscales antes de tomar una decisión, debido al impacto tributario de cada alternativa.

¿Qué impuestos se aplican al cobro del Powerball?

Todo premio de lotería superior a 5.000 dólares en Estados Unidos está sujeto a la retención federal del 24% por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS), de acuerdo con la normativa vigente y fuentes estatales como Florida Lottery. Si el ingreso total del ganador lo ubica en una escala fiscal superior, la tasa federal puede alcanzar hasta el 37%.

A la retención federal se suman los impuestos estatales, que varían según la legislación local. Arkansas aplica una tasa estatal menor a la de otros estados como Nueva York, donde el gravamen puede superar el 10%, según un análisis de NBC San Diego. Existen estados como Texas, California o Florida donde no se aplica impuesto estatal a los premios de lotería.

El ganador debe completar los formularios fiscales requeridos y presentar una identificación válida al reclamar el premio. Algunos estados permiten mantener el anonimato del ganador, mientras que otros requieren la publicación del nombre y la ciudad de residencia, conforme a la legislación local.

El ganador de Powerball en Arkansas puede elegir entre un pago único de 834,9 millones de dólares o un pago en anualidades durante 29 años. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Cuánto tiempo tiene el ganador para reclamar el premio Powerball?

El plazo para reclamar el premio mayor de Powerball varía entre 90 días y un año, dependiendo del estado donde se vendió el boleto, según la organización. Si el ganador no presenta el reclamo dentro del periodo estipulado, el fondo se destina a programas estatales de beneficencia, educación o servicios públicos.

En Arkansas, el boleto ganador de este sorteo debe ser reclamado en un plazo máximo de 180 días, de acuerdo con la lotería estatal. Las autoridades aconsejan verificar los plazos específicos en cada jurisdicción y buscar asesoría profesional para gestionar la reclamación de grandes premios.

¿Cómo se verifica y paga el premio de Powerball?

Una vez que el ganador presenta el boleto y la documentación, la lotería estatal inicia el proceso de verificación. Este procedimiento incluye la revisión de la autenticidad del boleto, la comprobación de la identidad del ganador y el cotejo con los registros oficiales del sorteo, según detalla la organización.

El pago del premio, ya sea en modalidad de efectivo o anualidades, se realiza solo después de finalizar la verificación. El proceso de transferencia puede demorar varios días hábiles. El ganador recibe el monto neto, luego de la deducción de los impuestos federales y estatales aplicables.

La normativa de Powerball exige que el boleto ganador sea firmado y presentado junto con una identificación válida en la lotería estatal correspondiente. (AP foto/George Walker IV)

¿Es posible mantener el anonimato tras ganar Powerball?

La posibilidad de mantener el anonimato tras ganar un premio mayor de Powerball depende de la legislación estatal. Según la organización, algunos estados permiten que el ganador permanezca en el anonimato, mientras que otros exigen la publicación de su identidad y ciudad de residencia.

En Arkansas, la ley permite que el nombre del ganador y la ciudad se hagan públicos, aunque no se difunden datos personales adicionales sin consentimiento. Las loterías estatales recomiendan consultar a un abogado o asesor legal antes de reclamar el premio, para conocer los derechos y obligaciones en materia de privacidad.

¿Qué impacto tiene el premio de Powerball en los programas públicos?

La venta de boletos de Powerball financia programas públicos estatales en educación, salud y servicios comunitarios, conforme a la política de la organización. Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa, afirmó en un comunicado: “Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball. Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida”. Además, subrayó que cada boleto vendido contribuye a los fondos públicos en todo el país, según información institucional.

Los premios no reclamados se redistribuyen en forma de fondos para programas estatales o se acumulan en futuros sorteos, según la normativa de cada jurisdicción.

En Arkansas, el plazo máximo para reclamar el premio mayor de Powerball es de 180 días desde la fecha del sorteo, según la lotería estatal. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Cuáles son las probabilidades y antecedentes de premios anteriores de Powerball?

Las probabilidades de ganar el gran premio de Powerball son de 1 en 292,2 millones, según la organización. El sorteo del 24 de diciembre de 2025 puso fin a una racha de 46 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor. El último gran premio entregado en Nochebuena ocurrió en 2011, y Arkansas ha registrado ahora su segundo ganador en la historia del sorteo, de acuerdo con los registros oficiales.

Este acontecimiento resalta el atractivo de los premios acumulados y la importancia de la transparencia en el proceso de cobro, conforme a las normas de la organización y las autoridades estatales.

¿Qué deben saber los nuevos ganadores de Powerball?

Quienes resultan ganadores de premios mayores en Powerball deben seguir el procedimiento oficial de cobro, cumplir con los requisitos de documentación y considerar las implicaciones fiscales y legales. Es fundamental consultar a especialistas tributarios y legales antes de reclamar el premio. El proceso de verificación y pago es supervisado por la lotería estatal y puede implicar la publicación de ciertos datos personales, según la legislación local.

El evento refuerza la función de Powerball como fuente de fondos para programas públicos estatales y resalta la importancia de la gestión transparente de sorteos y premios, de acuerdo con la organización.