Wall Street cerró con máximos históricos impulsado por el récord del S&P 500 en una sesión reducida por la víspera de Navidad

Operadores trabajan en el parqué, mientras una pantalla muestra el logotipo de Goldman Sachs e información sobre las operaciones, en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE.UU., 14 de abril de 2025 (REUTERS/Brendan McDermid/Fotografía de archivo)

Wall Street cerró este miércoles con ganancias generalizadas en una sesión más corta de lo habitual por la víspera de Navidad, con el índice S&P 500 alcanzando un nuevo máximo histórico al final de la jornada. El avance se produjo en un contexto de menor liquidez, pero con un sesgo claramente positivo entre los inversores.

Al cierre de la sesión, el S&P 500 subió un 0,32 % y se ubicó en 6.932 puntos, su nivel más alto desde su creación. El Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, avanzó un 0,22 % hasta las 23.613 unidades, mientras que el Dow Jones de Industriales ganó un 0,6 % y cerró en 48.731 puntos, según datos del mercado.

El tono alcista estuvo impulsado, en parte, por movimientos destacados en el sector corporativo. Las acciones de Nike subieron un 4,6 % después de que se conociera que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, había comprado títulos de la compañía, una señal interpretada por el mercado como un respaldo a su estrategia y perspectivas. Apple, por su parte, cerró con un avance del 0,53 %.

Otras compañías tecnológicas también contribuyeron al sesgo positivo de la sesión. Micron Technology ganó un 3,77 %, Broadcom avanzó un 0,26 % y Amazon sumó un 0,1 %. En contraste, Alphabet retrocedió un 0,08 % y Nvidia cayó un 0,3 %, en una jornada de movimientos moderados dentro del sector.

FOTO DE ARCHIVO: El Toro Cargador o Toro de Wall Street es fotografiado en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EEUU, el 16 de enero de 2019 (REUTERS/Carlo Allegri/Foto de Archivo)

Más allá del comportamiento puntual de las acciones, los inversores siguen atentos a la evolución de la economía estadounidense. Esta semana comenzaron a analizarse los primeros datos del producto interior bruto (PIB) publicados desde septiembre, tras el cierre parcial del Gobierno federal que había retrasado la difusión de algunos indicadores clave.

Según los datos divulgados el martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), la economía de Estados Unidos creció un 4,3 % en términos interanuales, una cifra superior a la prevista por los analistas y la más elevada desde el tercer trimestre de 2023. El dato reforzó la percepción de que la actividad mantiene un dinamismo mayor al esperado pese al endurecimiento monetario de los últimos años.

Aun así, el mercado sigue apostando a que la Reserva Federal retome los recortes de las tasas de interés en su próxima reunión de enero. Las expectativas se apoyan en la moderación de la inflación registrada en los últimos meses y en el deseo del banco central de evitar un enfriamiento excesivo de la economía.

Los visitantes se toman fotografías con un hombre vestido como Papá Noel en Nueva York, EEUU, el 11 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon)

En este contexto, el desempeño de los mercados en diciembre responde tanto a los datos macroeconómicos como a factores estacionales. Tradicionalmente, las bolsas estadounidenses tienden a mostrar un comportamiento positivo en el tramo final del año, cuando muchos gestores ajustan carteras y aumenta el apetito por el riesgo.

Ese fenómeno es conocido como el “rally de Santa Claus”, un patrón que suele darse entre los últimos cinco días hábiles del año y las dos primeras sesiones de enero. De acuerdo con análisis citados por CNBC, este repunte estacional se ha repetido con frecuencia en las últimas décadas, aunque no constituye una garantía de ganancias.

La sesión de este miércoles estuvo además condicionada por el calendario festivo. La Bolsa de Nueva York permanecerá cerrada el jueves por la celebración de Navidad y retomará la actividad el viernes en su horario habitual, lo que contribuyó a un menor volumen de operaciones y a movimientos más contenidos en los precios.

Con el S&P 500 en máximos históricos y las expectativas puestas en la política monetaria de la Fed, el cierre de año encuentra a los mercados estadounidenses en una fase de optimismo prudente, sostenido por datos económicos sólidos pero atento a cualquier señal que pueda alterar el delicado equilibrio entre crecimiento, inflación y tasas de interés.