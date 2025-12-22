Donald Trump ordenó la construcción de una nueva flota de buques de guerra para reforzar el poder naval de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la creación de la “Flota Dorada” de la Armada durante un acto en Mar-a-Lago (REUTERS/Jessica Koscielniak)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un ambicioso plan para ampliar y modernizar la Armada estadounidense, que incluye la construcción inmediata de dos nuevos buques de guerra de gran tonelaje, una inversión total de 26.000 millones de dólares y la creación de una nueva “clase Trump” de naves militares.

El mandatario republicano aseguró que los buques serán “los más rápidos, los más grandes y cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido”.

El anuncio se realizó durante una comparecencia en Palm Beach, Florida, desde donde Trump explicó que las nuevas naves formarán parte de lo que denominó la “flota dorada”, un proyecto destinado a fortalecer la capacidad naval de Estados Unidos en un contexto de competencia estratégica con otras potencias.

“Es un gran honor como comandante en jefe anunciar que he aprobado este plan para que la Armada comience a construir dos nuevos buques de guerra muy grandes”, afirmó.

Según Trump, los buques serán los primeros de una nueva generación de embarcaciones militares y marcarán el inicio de una serie más amplia, que podría alcanzar hasta 25 unidades adicionales en los próximos años.

Descritos por el presidente como “acorazados”, estarán equipados con tecnología avanzada, incluidas capacidades de inteligencia artificial y armas láser.

“Estos buques de última generación serán los barcos de superficie más letales jamás construidos”, sostuvo.

El plan naval no se limita a estas dos naves. Trump detalló que la inversión aprobada contempla también la construcción de tres nuevos portaaeronaves, así como destructores, buques anfibios y al menos una docena de submarinos.

Los portaaeronaves continúan siendo el eje central del poder naval estadounidense, pero el presidente subrayó la necesidad de diversificar y ampliar la flota con nuevos tipos de buques adaptados a los desafíos actuales.

Durante su intervención, Trump criticó el ritmo de producción de la industria naval estadounidense y adelantó que exigirá resultados más rápidos a los contratistas de Defensa.

“No los producen lo suficientemente rápido”, afirmó, al tiempo que advirtió que habrá penalizaciones para las empresas que, a su juicio, “no estén haciendo un buen trabajo”. El presidente indicó que se reunirá la próxima semana en Florida con empresas contratistas para acelerar los plazos de construcción.

El secretario de la Armada, John Phelan, quien acompañó a Trump junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la iniciativa y recordó que la Administración busca invertir en “la piedra angular del poder naval de Estados Unidos”.

En declaraciones previas, Phelan había señalado que el país necesita no solo más portaaeronaves y submarinos, sino también “nuevos buques”, incluidas fragatas con diseño estadounidense y capacidades flexibles.

Trump enmarcó el proyecto como parte de un esfuerzo mayor para revitalizar la industria naval nacional y recuperar la capacidad de construcción de grandes volúmenes de buques.

“Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos podía construir cuatro buques al día”, recordó. “Hoy eso no es posible, y es una tragedia”, añadió.

El mandatario destacó que la iniciativa tendrá también un impacto económico interno, con la creación de puestos de trabajo en astilleros y sectores asociados. Los nuevos buques serán construidos en Florida, según indicó, y los trabajos comenzarán de forma inmediata una vez concluidas las reuniones con los contratistas.

El anuncio se produce en un contexto de mayor énfasis de la Administración Trump en el uso del poder naval y militar estadounidense, tanto para disuasión estratégica como para el control de rutas marítimas clave. En las últimas semanas, Washington ha incrementado su presencia naval en el Caribe y otras regiones, reforzando el papel de la Armada como instrumento central de su política de seguridad.

Con este plan, Trump busca proyectar una imagen de fortalecimiento militar sostenido y de respuesta a los desafíos globales, al tiempo que impulsa una transformación de largo plazo en la capacidad naval de Estados Unidos, combinando expansión de la flota, nuevas tecnologías y un renovado enfoque industrial.

(Con información de EFE y Europa Press)