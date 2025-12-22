Ciclón bomba amenaza la víspera de Navidad en EEUU: vientos devastadores, cortes de electricidad y alerta en California

El ciclón bomba amenaza con impactos severos en California durante la víspera de Navidad, según pronostican los expertos. (REUTERS/Carlos Barria)

Un ciclón bomba amenaza con golpear la costa oeste de Estados Unidos en Nochebuena, afectando sobre todo el norte y centro de California con vientos fuertes, lluvias intensas, nevadas y un alto riesgo de cortes eléctricos, complicando además los viajes en una fecha clave.

Según el pronóstico analizado por Newsweek, este fenómeno podría impactar a millones de personas, mientras los especialistas advierten sobre su peligrosidad y la necesidad de precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas para buena parte de California a raíz de un río atmosférico que ya deja lluvias considerables y nieve en las zonas montañosas.

Este fenómeno meteorológico podría desatar vientos extremos en los próximos días

Fuertes vientos asociados al ciclón bomba podrían derribar árboles y cables eléctricos, generando cortes de luz en varias zonas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Las previsiones indican que, desde la noche del martes y durante la semana, las condiciones empeorarán debido a que el ciclón bomba podría intensificarse y desatar vientos extremos, según lo informado por Newsweek.

Desde el enfoque técnico, un ciclón bomba es una tormenta que se intensifica rápidamente cuando el aire frío entra en contacto con aguas oceánicas cálidas, de acuerdo con el Weather Channel.

Este proceso genera una abrupta caída de la presión atmosférica, lo que desencadena fenómenos meteorológicos violentos. Uno de los criterios para definir este tipo de sistemas es una disminución de la presión de al menos 24 milibares en 24 horas.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar más de 112 kilómetros por hora

Las autoridades meteorológicas prevén ráfagas de viento de hasta 112 km/h en regiones como San Francisco, Redding y partes de la costa de California. (REUTERS/Daniel Cole)

El experto Colin McCarthy, citado por Newsweek y a través de la red X, adelantó que es probable la formación de un ciclón bomba frente a California en Nochebuena, lo que podría provocar una tormenta de viento particularmente intensa en la región norte del estado. McCarthy informó que ya hay alertas de vientos fuertes para el área de la Bahía de San Francisco, con ráfagas que podrían superar los 96 kilómetros por hora.

Agregó que, si se confirman escenarios más agresivos, algunas zonas costeras y zonas elevadas podrían experimentar ráfagas de más de 112 kilómetros por hora.

Por su parte, Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, señaló a Newsweek que la actual tormenta, impulsada por ríos atmosféricos, podría evolucionar hasta convertirse en un ciclón bomba frente a California. Incluso si no se registra la caída de presión típica de estos sistemas, Buckingham indicó que la tormenta se fortalecerá lo suficiente para generar vientos peligrosos a lo largo de la costa norte y central.

La bahía de San Francisco y otras zonas de California experimentarán vientos torrenciales desde el martes

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de viento para la Bahía de San Francisco, Mendocino y Lake ante la inminencia del fenómeno. (REUTERS/Carlos Barria)

Las advertencias oficiales del NWS contemplan avisos de viento intenso desde la noche del martes para los condados de Mendocino y Lake, así como en la Bahía de San Francisco.

Estos avisos señalan vientos sostenidos de entre 40 y 56 kilómetros por hora, con ráfagas previstas de hasta 105 kilómetros por hora, pudiendo llegar a valores superiores en ciertas áreas. Mapas de AccuWeather citados por Newsweek muestran que Redding y San Francisco podrían sufrir ráfagas de hasta 112 kilómetros por hora, en tanto Medford (Oregón) y Reno (Nevada) anticipan vientos cercanos a los 96 kilómetros por hora.

El impacto previsto sobre la población y la infraestructura genera preocupación

El riesgo de cortes eléctricos y daños en infraestructuras aumenta con la llegada de un potente sistema atmosférico al norte de California. (AP Foto/Ben Margot, Archivo)

Las autoridades advierten sobre el riesgo de cortes eléctricos generalizados por la caída de árboles y líneas eléctricas ante la fuerza del viento, además de posibles daños estructurales e interrupciones en el tráfico urbano e interestatal.

Los desplazamientos se anuncian especialmente peligrosos para vehículos de gran tamaño, lo que amenaza con complicar el traslado durante las festividades.

La coincidencia del evento meteorológico con los movimientos típicos de millones de residentes y visitantes en Nochebuena aumenta la probabilidad de complicaciones. Los especialistas consultados por Newsweek recomiendan actuar con prudencia a quienes planeen viajar, alertando que las condiciones podrían variar rápidamente, llevando a cancelaciones, retrasos o peligros en carreteras y rutas aéreas.

Otros fenómenos climáticos podrían formarse conforme se desarrolle la tormenta

Expertos del NWS relacionan el cambio de patrón climático en California con una mayor frecuencia de eventos extremos como el ciclón bomba y lluvias intensas. (REUTERS/Carlos Barria)

Aunque el principal riesgo está vinculado al viento, la intensidad de la tormenta y la notable cizalladura atmosférica hacen posible la aparición de otros fenómenos, como tormentas eléctricas severas en la noche del martes o madrugada del miércoles, e incluso la formación aislada de tornados.

Pese a que la probabilidad de tornados es baja, los meteorólogos mantienen las alertas activas y recomiendan a la población seguir la información oficial.

En este contexto de incertidumbre climática, el NWS de Eureka, citado por Newsweek, recalcó la importancia de estar prevenidos, ya que la combinación de vientos intensos y suelos saturados puede provocar incidencias eléctricas y complicaciones significativas para la movilidad durante las celebraciones.