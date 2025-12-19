Más de 20 estados de EEUU bajo tormentas que provocan inundaciones, incendios forestales y retrasos en vuelos

El sistema de tormentas en Estados Unidos provoca alertas meteorológicas y afecta servicios clave al inicio de las vacaciones de diciembre. (REUTERS/David Ryder)

Un sistema de tormentas recorrió este viernes el territorio de Estados Unidos, generando alteraciones en los viajes y afectaciones en servicios clave durante el comienzo del periodo vacacional de diciembre. El fenómeno impactó tanto en la región noreste como en el oeste del país, con intensas lluvias, ráfagas de viento, alertas de incendio y advertencias de inundación, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y confirmó el canal ABC News.

La conjunción de factores meteorológicos adversos obligó a emitir alertas para millones de residentes y viajeros. De acuerdo con el NWS, esto incluyó “Situaciones Particularmente Peligrosas” en zonas del oeste de Colorado y Wyoming por riesgo extremo de incendios alimentados por vientos de hasta 110 millas por hora (177 km/h), y lluvias intensas con potencial de inundaciones en Oregón, Washington y partes de California. Por su parte, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anticipa que el tráfico aumentará hasta alcanzar cifras récord en desplazamientos internos.

La configuración de este sistema meteorológico se produce en un contexto donde los desplazamientos masivos, las operaciones aéreas y la logística de mercancías cobran un papel central. Las autoridades federales y estatales mantienen operativos coordinados, mientras los servicios de emergencia atienden interrupciones eléctricas, cierres preventivos de instalaciones y alertas para zonas habitadas y turísticas. Según datos de la Administración de Aviación Federal (FAA), cientos de vuelos enfrentaron demoras, sobre todo en los principales aeropuertos de la costa este.

¿Qué estados de Estados Unidos están bajo alerta por la tormenta invernal?

La tormenta impactó especialmente en el noreste —Nueva York, Massachusetts, Maine, Washington D.C.—, además del cinturón de los Grandes Lagos y la costa noroeste, según reiteraron el NWS y reportes corroborados por ABC News. Las áreas más expuestas fueron determinadas por la intensidad del viento, la presencia de humedad y la proximidad de masas de aire frío.

El NWS detalló que en la franja nororiental, desde Washington D.C. hasta Boston, se pronosticaron ráfagas de viento de hasta 96 km/h (60 mph) y lluvias persistentes hasta las horas vespertinas del viernes. Durante el mismo lapso, el sector de los Grandes Lagos experimentó el inicio de frentes de nieve ocasional, con acumulaciones que podrían afectar la actividad vial y el transporte ferroviario según proyecciones de NOAA.

En el oeste, las áreas circundantes a Denver se incluyeron en una “Situación Particularmente Peligrosa” de incendios, un nivel que el NWS reserva solo para jornadas de altísima peligrosidad. Se consignaron ráfagas de hasta 110 millas por hora (177 km/h) y humedad relativa inferior al 15%.

En la costa noroeste, los condados costeros de Washington y Oregón fueron puestos en aviso de inundación (“Flood Watch”), con proyecciones de lluvias de entre 25 y 100 mm (1 a 4 pulgadas) entre viernes y sábado, y potenciales crecidas súbitas de cursos de agua.

Las autoridades federales y estatales activan protocolos de emergencia y monitoreo constante ante riesgos de incendios, inundaciones y cortes eléctricos. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué medidas han tomado las autoridades federales y estatales ante la tormenta?

Las respuestas incluyeron la activación de protocolos de emergencia, monitoreo constante y campañas informativas locales y nacionales. De acuerdo con el comunicado del NWS, se desplegaron avisos de tormenta y advertencias de incendios vigentes para más de una decena de estados.

En la región noreste, la FAA informó que los aeropuertos principales —John F. Kennedy (Nueva York), Logan (Boston) y Dulles (Washington)— aplicaron restricciones operativas. Se implementaron inspecciones adicionales y retrasos preventivos para adaptarse a las condiciones de visibilidad y viento. El organismo recomendó a los pasajeros verificar actualizaciones en tiempo real antes de movilizarse a las terminales.

En Colorado, la Oficina de Control de Emergencias movilizó recursos para hacer frente tanto a los riesgos de incendio forestal como a las interrupciones de energía. “Nos enfocamos en proteger áreas residenciales y en la restauración progresiva del servicio eléctrico a los más de 100.000 usuarios afectados”, declaró un portavoz del organismo al canal local de noticias y según reprodujo ABC News.

En los estados del noroeste de la costa del Pacífico, la NOAA estableció una vigilancia especial en coordinación con los distritos locales para monitorear el nivel de los ríos y gestionar eventuales evacuaciones si fuera necesario. Los municipios costeros activaron alertas en sistemas de emergencia para la población ante potenciales crecidas.

¿Cómo afectan las condiciones meteorológicas a los viajes y el transporte nacional?

El 19 de diciembre coincide con uno de los días de mayor volumen de desplazamiento por carretera y vía aérea en Estados Unidos según la TSA y la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). La situación meteorológica tuvo repercusiones directas sobre los usuarios que buscan reunirse por las fiestas o desplazarse por motivos laborales y de recreación.

“Se anticipan retrasos y cancelaciones de vuelos en las rutas más saturadas del país, además de demoras en autopistas interestatales”, notificó la FAA en su último parte. Las condiciones actuales impidieron un flujo fluido, sobre todo en el noreste, donde la combinación de viento y lluvia redujo la visibilidad y generó charcos en pistas de aterrizaje.

En el oeste, los cortes de energía impactaron a residentes y negocios. Servicios como gasolineras, supermercados y centros médicos debieron utilizar generadores de emergencia. El transporte público en Denver, Portland y Seattle experimentó alteraciones en frecuencias por la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus recorridos habituales bajo alerta roja o amarilla.

Por la conjunción de fenómenos, la AAA recomendó evitar los desplazamientos innecesarios y revisar rutas alternativas en aplicaciones y sitios oficiales antes de emprender viajes.

Millones de residentes y viajeros en alerta por intensas lluvias, vientos extremos e incendios en Colorado, Wyoming, Oregón y California. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Hay riesgos de incendio y cortes eléctricos asociados a la tormenta?

Las alertas de incendio se enfocaron en una franja extensa del oeste. El NWS describió la situación en el área de Denver como “Particularmente Peligrosa”, con registros de vientos sostenidos superiores a 80 km/h (50 mph) y rachas máximas que superan los 175 km/h (110 mph) en sectores expuestos. Según la Oficina del Gobernador de Colorado, hasta la tarde del viernes no se reportaron incendios activos mayores; sin embargo, más de 100.000 clientes de empresas eléctricas permanecen sin servicio en prevención.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, señaló horas antes en un comunicado: “El monitoreo y la rapidez en la respuesta son esenciales para salvaguardar la vida y bienes de nuestros residentes”. Cuadrillas de emergencia y vehículos especializados trabajan por turnos para restituir el suministro eléctrico, mientras se mantiene la prohibición de encender fogatas o realizar actividades que puedan desencadenar chispazos.

La recomendación extensiva a la población en las zonas bajo advertencia es respetar las órdenes y limitar al mínimo las actividades en exteriores hasta que se normalicen las condiciones. En Wyoming y Nebraska, los departamentos de bomberos coordinan alertas, con vigilancia aérea preventiva e inspección en áreas rurales.

¿Qué pasa con las lluvias, la nieve y el riesgo de inundaciones en la Costa Oeste?

En el noroeste del país, la NOAA mantiene activa una advertencia de inundación para regiones de Oregón, Washington y el norte de California debido a la persistencia de precipitaciones. Según sus modelos, podrían acumularse hasta 150 mm (6 pulgadas) de lluvia en algunas zonas de montaña y las desembocaduras de ríos. El caudal ya supera los valores promedio estacionales en tramos del río Columbia y afluentes que cruzan la región.

Varios resorts de esquí en California —entre ellos Boreal Mountain y Soda Springs Mountain Resort— pausaron sus operaciones. Boreal Mountain comunicó que la medida busca proteger terrenos y facilitar labores posteriores de pista. “La acumulación de nieve anticipada tras este sistema será determinante para la segunda parte de la temporada”, indicó el operador en su cuenta institucional.

El ABC News informa que las previsiones para el fin de semana apuntan a nuevas lluvias e inestabilidad, con la posibilidad de advertencias adicionales si persiste o se intensifica el fenómeno. Las autoridades locales instan a evitar desplazamientos en áreas de riesgo y mantener reservas de alimentos, agua potable y baterías ante la eventualidad de un corte eléctrico prolongado.

La NOAA mantiene advertencias de inundación en Oregón, Washington y California por lluvias persistentes y crecidas de ríos. (EFE/ Angel Colmenares)

¿Cómo puede prepararse la población de EE.UU. ante las próximas jornadas y la continuación del mal clima?

Las agencias meteorológicas y organismos estatales recomiendan monitorear diariamente canales de información oficial y no ignorar las llamadas de alerta o evacuación. El uso de aplicaciones y suscripciones a boletines de servicio permite recibir avisos instantáneos de la NOAA, el NWS y los sistemas municipales.

Para minimizar riesgos, las autoridades aconsejan:

Revisar el estado de rutas y servicios de transporte antes de salir.

Abastecerse solo en comercios habilitados y en horario seguro.

Preparar kits con linternas, agua, alimentos no perecederos y medicamentos básicos.

Evitar actividades recreativas en bosques o montañas durante la vigencia de la alerta.

Reportar cualquier emergencia a los números de protección civil o a las brigadas encargadas del monitoreo territorial.

La FAA y la TSA reiteran la importancia de consultar horarios y requisitos en aeropuertos, y la conveniencia de anticipar los traslados con mayor margen de tiempo que en temporadas anteriores. El Servicio Nacional de Parques recomienda aguardar la mejora de las condiciones antes de visitar áreas protegidas.

¿Qué puede esperarse para el resto de la semana navideña y los próximos eventos meteorológicos?

Según los pronósticos del NWS y la última actualización de la NOAA, durante el fin de semana persistirán lluvias moderadas a fuertes en la costa oeste y ráfagas de viento en zonas de elevación media y alta. Para el noreste, se estima una remisión del frente de tormenta entre sábado y domingo, con posibilidad de precipitaciones intermitentes cerca de los Grandes Lagos.

En el oeste, se prevé un alivio gradual de las condiciones, pero el riesgo de incendios podría prolongarse en áreas de vegetación seca con vientos residuales. Especialistas en climatología de la NOAA subrayan que los modelos sugieren un cambio a temperaturas más suaves y estabilidad en la mayoría de las regiones hacia mediados de la próxima semana.

El periodo de fiestas mantiene altos los niveles de alerta debido a la combinación de eventos sociales masivos, demanda de transporte y la persistencia de fenómenos climáticos. El monitoreo constante y la colaboración ciudadana continúan formando parte clave del enfoque gubernamental frente a la temporada invernal.