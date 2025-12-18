Estados Unidos

Tensión en la OEA: pese al creciente malestar político de los embajadores, el secretario General respalda a su asesora acusada por corrupción

Albert Ramdin defendió a su consultora de confianza a Xaviera Jessurun, que debe entregar su pasaporte diplomático a la justicia de Surinam por su imputación penal en una causa sobre corrupción, fraude y blanqueo de capitales

El secretario General Albert Ramdin
El secretario General Albert Ramdin y su consejera de confianza a Xaviera Jessurun durante un acto oficial de la OEA

(Desde Washington, Estados Unidos) El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, defendió a su asesora de confianza, Xaviera Jessurun, que debe entregar su pasaporte diplomático por estar involucrada en un caso de corrupción, fraude y blanqueo de capitales que investiga la justicia penal de Surinam.

Esa defensa política de Ramdin respecto a Jessurun provocó un fuerte malestar entre la mayoría de los embajadores que están asignados en el foro regional.

La OEA aparece como un organismo multilateral anclado en el siglo XX, y con escaso prestigio institucional. En ese contexto, Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Ecuador -por citar algunos ejemplos- decidieron fortalecer su presencia geopolítica fijando posición sobre Venezuela, Haití y Honduras.

Pero ese lento proceso diplomático se descascaró con el nombramiento de Jessurun: es muy difícil defender el prestigio de un organismo multilateral cuando la asesora de confianza del secretario general enfrenta cargos penales en la justicia de su propio país.

No hay un sólo embajador que haya defendido la designación de Jessurun. Y la mayoría de los diplomáticos exigen que Ramdin “eche o fuerce la renuncia” de su consejera política de confianza.

Antes de asumir en la OEA, Ramdin era canciller de Surinam y Jessurun cumplía funciones como su principal consejera política.

El dos de febrero de 2025, Xaviera Jessurun fue imputada en un expediente penal que investiga un profundo caso de corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Ramdin conocía la imputación penal contra Jessurun, y no le importó: fue nombrada en la OEA en mayo de 2025.

Cuando se lo consultó acerca del proceso penal que enfrentaba su asesora mas cercana, el secretario general relativizó las evidencias recogidas en el expediente judicial.

“Jessurun no tomó ninguna medida en su calidad de presidenta del consejo de supervisión. Era miembro del equipo de gestión de crisis. Ese equipo no tomó ninguna decisión por sí solo”, sostuvo Ramdin para relativizar las acusaciones contra su asesora en la causa Compañía de Aviación de Surinam.

Y completó: “De repente la gente se ha vuelto tan moralista. Esto huele a resentimiento. Se trata de un proceso politizado”.

Organigrama oficial de la OEA
Organigrama oficial de la OEA

Las opiniones políticas de Ramdin en favor de su asesora Jessurun no coinciden con la acusación formal que realizó la justicia de Surinam.

En un escrito enviado a la Cancillería de Surinam, el Fiscal General García Paragsingh sostiene que Jessurun ha sido designada sospechosa en la investigación por supuesta corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Tras analizar con su cuerpo legal la comunicación formal remitida por García Paragsingh, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam revocó el pasaporte diplomático emitido en favor de Xaviera Jessurun.

Paul de Haan -director de la empresa aérea-, Xaviera Jessurun -extitular del Consejo de Supervisión-, y el exconsultor Prenobe Bissessur aparecen en la causa como sospechosos de corrupción, fraude y falsificación, entre otros delitos.

El ministerio de Relaciones Exteriores, que hace pocos meses ocupaba Randim, sostuvo que mantener un pasaporte diplomático en esta situación puede servir para evadir el proceso penal.

Jessurun debe entregar el pasaporte diplomático en un plazo de catorce días en la embajada más cercana de la República de Surinam. Así lo resolvió la cartera de Relaciones Exteriores.

El secretario general de la
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, junto a su asesora de confianza Xaviera Jessurun durante una visita oficial a París, (Francia)

La irritación de la mayoría de los diplomáticos por el “Caso Jessurun” se multiplicó cuando el secretario general decidió que su asesora de confianza apareciera ayer en el último Consejo Permanente de la OEA.

A esa hora, la primicia de Infobae sobre las consecuencias diplomáticas de la imputación contra Jessurun era comentario obligado en todos los grupos de Whatsapp de la OEA, y sin embargo Ramdin decidió doblar la apuesta poniendo a su asistente a la vista de todos los embajadores.

En los próximos días, esta crisis política en la OEA se puede multiplicar: Jessurun tendría que obtener una nueva visa de los Estados Unidos para mantener su trabajo junto a Ramdin, y debería aclarar que está bajo proceso penal.

Una situación jurídica compleja para la lógica migratoria de la administración Trump, que expulsa a extranjeros con causas judiciales abiertas.

En el Departamento de Estado se cuestiona la designación de Jessurun que hizo Ramdin. Y el secretario general de la OEA, lo sabe.

