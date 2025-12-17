Crisis política en la OEA: revocaron el pasaporte diplomático de la asesora del Secretario General por un caso de corrupción pública

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, junto a su asesora de confianza Xaviera Jessurun durante una visita oficial a París, (Francia)

(Desde Washington, Estados Unidos) Una investigación penal sobre un caso de corrupción pública en Surinam inició una crisis política en la OEA que involucra a su secretario General, Albert Ramdin, y su principal asesora Xaviera Jessurun.

Los representantes de los Estados miembros del foro regional ya conocen la decisión del gobierno de Surinam de revocar el pasaporte de Jessurun, y aguardan una inmediata respuesta institucional de Ramdin, que hasta anoche se mantenía en silenzo stampa.

En el Departamento de Estado causó sorpresa la inédita situación procesal de la influyente consejera Jessurun.

El dos de febrero de 2025, Xaviera Jessurun fue imputada en un expediente penal que investiga un profundo caso de corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Antes de asumir como secretario General de la OEA, Ramdin fue canciller de Surinam y conocía la situación jurídica de Jessurun, ya que en ese entonces era su principal consejera en política exterior.

A Ramdin no le preocupó la imputación penal contra Jessurun, y la nombró en la OEA en mayo de 2025. Cuando se lo consultó acerca del proceso penal que enfrentaba su asesora mas cercana, el secretario General relativizó las evidencias recogidas en el expediente judicial.

Organigrama oficial de la OEA

En este contexto, la Cancillería de Surinam revocó el pasaporte diplomático emitido en favor de Xaviera Jessurun. La consejera de Ramdin recibió una notificación oficial, que es conocida por el secretario General.

La decisión administrativa de la Cancillería de Surinam es la respuesta protocolar a un escrito remitido por el Fiscal General García Paragsingh, adonde se afirma que Jessurun ha sido designada sospechosa en la investigación por supuesta corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Paul de Haan -director de la empresa aérea- ; la expresidenta del consejo de supervisión, Xaviera Jessurun -titular del Consejo de Supervisión-, y el consultor Prenobe Bissessur son sospechosos de corrupción, fraude y falsificación, entre otros delitos,

El ministerio de Relaciones Exteriores, que hace pocos meses ocupaba Randim, sostuvo que mantener un pasaporte diplomático en esta situación puede servir para evadir el proceso penal

Jessurun debe entregar el pasaporte diplomático en un plazo de catorce días en la embajada más cercana de la República de Surinam. Así lo resolvió la cartera de Relaciones Exteriores.

Chris Landau, secretario de Estado adjunto, durante una exposición en la OEA, (Washington, Estados Unidos)

La gestión política y administrativa del secretario General de la OEA, Albert Ramdin, ya mereció fuertes críticas internas por su débil postura frente a la dictadura de Venezuela, la decisión de nombrar como su jefe de Gabinete a un diplomático de Bahamas investigado por corrupción y la predisposición a gastar escasos fondos públicos en la remodelación de sus oficinas personales.

Chris Landau, subsecretario de Estado adjunto, ha planteado en la OEA qué posición tiene Donald Trump respecto a la importancia geopolítica del foro regional.

“Estoy aquí para extender un lazo de amistad a esta organización y a cualquiera que lo acepte. Pero la amistad es una calle de doble sentido. El secretario (Marco) Rubio y yo debemos poder decirle a nuestro Presidente y a nuestro pueblo que nuestra inversión sustancial en esta organización beneficia a nuestro país". Landau.

Y completó: No estoy seguro de que estemos en posición de hacer eso en este momento, y les pido de buena fe que me ayuden a presentar este argumento".

Desde esta perspectiva, la inédita situación institucional de Jessurun, causó sorpresa y malestar en el Departamento de Estado.

Rubio y Landau conocen la lógica de poder en América Latina, y no tolerarán que posibles casos de corrupción erosionen -aún más- la imagen pública de la OEA, en un escenario geopolítico caracterizado por la dictadura de Venezuela y el proceso electoral en Honduras.

Ramdin deberá decidir con rapidez la estabilidad laboral de su Jessurun: no es habitual que un secretario General de la OEA nombre como su principal consejera a una imputada penal en Surinam que enfrenta cargos de corrupción pública, fraude y blanqueo de capitales.