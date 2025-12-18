Estados Unidos

Quiénes son los clientes elegibles de AT&T en Estados Unidos que podrán recibir hasta $7.500 por filtraciones de datos

El proceso para acceder a la compensación incluye alternativas en línea y por correo, con plazos y requisitos gestionados por una entidad independiente

Guardar
El acuerdo de AT&T por
El acuerdo de AT&T por violaciones de datos en 2024 alcanza los USD177 millones y beneficia a millones de usuarios. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Millones de clientes de AT&T en Estados Unidos podrán acceder a compensaciones económicas de hasta $7.500 tras un acuerdo colectivo de 177 millones de dólares, resultado de demandas por dos violaciones de datos ocurridas en 2024.

La medida beneficia tanto a usuarios actuales como anteriores cuyos datos personales se vieron comprometidos, y establece plazos y procedimientos claros para presentar reclamos.

El acuerdo, que se encuentra en su fase final, contempla pagos diferenciados según la afectación sufrida.

¿Cuánto podrán recibir los afectados de ambas filtraciones?

AT&T ofrece compensación de hasta
AT&T ofrece compensación de hasta USD7.500 a clientes afectados por filtraciones de datos en Estados Unidos. (REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo)

De acuerdo con la información publicada por el medio Univisión, los clientes perjudicados por la primera filtración, ocurrida en marzo de 2024, podrán reclamar hasta $5.000, mientras que quienes resultaron afectados por la segunda violación, registrada en julio del mismo año, podrán solicitar hasta 2.500 dólares.

Aquellos que hayan sido víctimas de ambas incidencias podrán recibir la suma máxima de 7.500 de dólares, de acuerdo con la información recabada por Univisión.

¿Qué necesitan los usuarios para ser elegibles para estas compensaciones?

Los usuarios deben completar un
Los usuarios deben completar un formulario en línea o por correo postal y adjuntar documentación para solicitar la compensación de AT&T. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ser elegible, es necesario haber sido cliente de AT&T en Estados Unidos y que los datos personales hayan sido expuestos en alguna de las dos filtraciones.

El universo de afectados incluye a titulares de cuentas actuales y anteriores, siempre que su información, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de seguridad social o contraseñas, haya quedado comprometida.

La validación de los reclamos y la administración del proceso están a cargo de Kroll Settlement Administration, entidad designada para gestionar el acuerdo.

¿Cuál es el plazo máximo para presentar las reclamaciones?

El plazo para presentar reclamaciones vence el día de mañana jueves 18 de diciembre de 2025. Los interesados deben completar un formulario de solicitud antes de esa fecha para poder acceder a la compensación.

Además, el 15 de enero de 2026 está prevista la audiencia judicial en la que se decidirá la validez definitiva del acuerdo y se resolverán posibles objeciones, según detalló Univisión.

Las alternativas que proporciona el proceso de reclamación

Los clientes de AT&T pueden
Los clientes de AT&T pueden presentar reclamos hasta el 18 de diciembre de 2025 para recibir indemnización por filtraciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según información del medio Telemundo, el procedimiento para reclamar la compensación ofrece dos alternativas. La primera consiste en completar los formularios en línea a través del portal oficial de Kroll Settlement Administration (www.telecomdatasettlement.com).

La segunda opción permite enviar la documentación por correo postal, siempre que el matasellos registre la fecha límite establecida. Para quienes tengan dudas sobre su elegibilidad, Kroll Settlement Administration ha habilitado la línea telefónica (833) 890-4930 para consultas.

¿Cómo y cuándo ocurrió la filtración de datos?

La violación de seguridad de
La violación de seguridad de AT&T se produjo en 2024 y comprometió registros de llamadas y mensajes de texto de usuarios móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las violaciones de datos que motivaron este acuerdo ocurrieron el 30 de marzo y el 12 de julio de 2024. En la primera, se publicaron en la dark web datos sensibles de 73 millones de clientes, incluyendo direcciones, números de seguro social, fechas de nacimiento, números de teléfono y códigos de acceso.

La segunda filtración expuso registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos los usuarios de telefonía móvil de la compañía.

Una vez que la justicia estadounidense apruebe el acuerdo y se resuelvan eventuales apelaciones, se prevé que los pagos a los reclamantes elegibles comiencen a efectuarse a partir de 2026.

Temas Relacionados

Violación de datosAT&TCompensación económicaEstados UnidosKroll Settlement Administration

Últimas Noticias

El exentrenador de Michigan, Sherrone Moore tenía un largo historial de violencia doméstica

El extécnico enfrenta cargos judiciales tras un episodio de agresión en el hogar de una empleada de la universidad con la que mantenía una relación íntima durante dos años

El exentrenador de Michigan, Sherrone

Una aeronave se estrelló contra un complejo residencial en New Hampshire; el piloto sobrevivió y fue hospitalizado

El accidente contó con la colaboración de vecinos y equipos de rescate, que colaboraron para asistir al único tripulante y asegurar la zona durante varias horas

Una aeronave se estrelló contra

Estados Unidos realizó un “ataque cinético” contra una lancha narco en el Pacífico Oriental y abatió a cuatro traficantes

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico”, informó por medio de un comunicado el Comando Sur de EEUU

Estados Unidos realizó un “ataque

La FDA anunció el retiro de un helado no lácteo por riesgo de piedras pequeñas y otros objetos duros

Un lote de postre congelado distribuido a nivel nacional será retirado tras detectarse materiales extraños en su composición

La FDA anunció el retiro

El Congreso de Estados Unidos levantó las sanciones a Siria para impulsar su recuperación tras la caída del régimen de Bashar al Assad

La derogación de la Ley César elimina barreras para la inversión extranjera y facilita acuerdos internacionales para la reconstrucción del país

El Congreso de Estados Unidos
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

TELESHOW
Lissa Vera contó detalles de

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en la alma”

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

INFOBAE AMÉRICA

La historia de la pena

La historia de la pena de muerte en Argentina, de la excepcionalidad a la abolición

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental