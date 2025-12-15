Pese a la presión de Xiomara Castro, la misión de la OEA en Honduras consideró que no hubo fraude en las elecciones

Una mujer deposita su voto durante las elecciones generales en Tegucigalpa, (Honduras)

La misión electoral de la OEA en Honduras aseguró hoy durante un Consejo Permanente Extraordinario del foro regional que no se cometió fraude en los comicios presidenciales del pasado 30 de noviembre.

“Las y los observadores y el equipo de ingenieros de la MOE han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos, sostuvo el jefe de la misión de la OEA, Eladio Loizaga.

Y remató: “En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados”.

La posición oficial de la OEA aplaca la presión política del gobierno de Xiomara Castro que osciló entre sostener que hubo fraude en los comicios y la decisión política de desconocer al próximo presidente de Honduras.

La candidata oficialista Rixi Moncada quedó en tercer lugar frente a los candidatos opositores Nasry Asfura y Salvador Nasralla, que disputan voto a voto el triunfo en los comicios presidenciales.

Nasry Asfura continúa adelante en el conteo final de los votos para definir al próximo presidente de Honduras

“La MOE (Misión de Observación Electoral) observó la circulación de narrativas de fraude a lo largo de todo el ciclo electoral provenientes del oficialismo, de la oposición, e incluso desde una de las autoridades electorales, las que le han hecho un gran daño a la institucionalidad democrática y al proceso electoral mismo", sostuvo Eladio Loizaga, jefe de la misión de la OEA.

Eladio Loizaga lee la postura oficial de la Misión Oficial de la OEA en los comicios presidenciales de Honduras

Al margen de los movimientos políticos ejecutados por orden de Xiomara Castro para anular los comicios presidenciales, el jefe de la misión electoral de la OEA cuestionó los mecanismos tecnológicos que se utilizaron para preservar los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

Y completó: “Si bien las soluciones tecnológicas son herramientas de gran utilidad para agilizar los procesos de conteo y totalización de resultados, no constituyen el núcleo del sistema electoral, dado que son las actas físicas las que contienen los resultados. En ese sentido, la Misión considera que el funcionamiento deficiente de dichas herramientas no implica por sí mismo una acción fraudulenta, aunque reflejan impericia técnica y política por parte de la autoridad electoral.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras

Cuando concluyó la presentación de Eladio Loizaga, el vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, presentó la posición oficial de su país ante los comicios presidenciales.

Torres se movió bajo el guión oficial: denunció la injerencia de Estados Unidos en las elecciones y afirmó que hubo fraude electoral en contra de la candidata oficialista Rixi Moncada.

“Nos parece recurrente y alarmante que se siga omitiendo el tema de una injerencia directa en el proceso electoral hondureño", dijo el vicecanciller Torres.

Y añadió: “Las actas que se transmitieron y que se presentan al pueblo de Honduras están falseadas o están hackeadas, tal como lo adelantó el consejero (Marlon Ochoa). Han pasado quince días desde las elecciones y en Honduras aún no se ha definido el ganador de las mismas.

Citado por Torres para sostener su discurso, se recordó a Infobae en la OEA que el consejero electoral Marlon Ochoa responde a las órdenes directas de Castro, y tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por haber atacado su representación diplomática en Tegucigalpa en 2019.

Los embajadores de Brasil, México, Colombia criticaron con suavidad al proceso electoral y se mantuvieron en silencio frente al discurso del gobierno asegurando que hubo fraude en los comicios del 30 de noviembre.

Michael Kozak fijó la posición de Estados Unidos respecto a Honduras en el Consejo Permamente de la OEA

Michael Kozak, un experto diplomático del Departamento de Estado, replicó las posiciones políticas de Honduras, Brasil, México y Colombia. Fue un discurso corto, y contundente, con señales directas a todos los protagonistas de la contienda electoral.

Kozak sostuvo lo siguiente:

-“Las elecciones del 30 de noviembre en Honduras fueron ampliamente consideradas un éxito y un ejemplo en la región, con una alta participación de votantes y una participación pacífica a pesar de un entorno altamente polarizado".

-“En una contienda extremadamente reñida, es esencial que el Consejo Nacional Electoral pueda desempeñar sus funciones libre de amenazas y opresión".

-“El llamado de la presidenta Castro a anular la elección carece de todo mérito y amenaza con silenciar las voces de 3,4 millones de votantes que depositaron su voto el 30 de noviembre.

-“El hecho es que el pueblo de Honduras depositó libremente su voto por sus candidatos preferidos. Rechazamos acusaciones infundadas de manipulación externa, reiterando nuestro llamado a que todos los actores respeten el trabajo del CNE y los plazos legales establecidos".

-El partido Libre está intentando hacer exactamente lo que advertimos el 25 de noviembre: crear un pretexto para anular o robar una elección democrática y negarse a reconocer la voluntad del pueblo hondureño. No queremos ver otro caso como Venezuela. No aceptaremos el flagrante desprecio de los principios democráticos establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

-“También reconocemos el papel no partidista de las Fuerzas Armadas de Honduras en la protección de los materiales electorales, y la diligencia de los funcionarios del CNE mientras revisan los aspectos visuales en línea con las recomendaciones de los observadores para garantizar la trazabilidad y la certeza".

“-Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático en Honduras. El pueblo hondureño no debe ser despojado de su elección para el próximo presidente. Responderemos de manera rápida y decisiva a quienes deseen desafiar la voluntad del pueblo hondureño. Condenamos en los términos más enérgicos a quienes están llamando a la violencia".

Carlos Cherniak, embajador argentino en la OEA

La posición geopolítica de Estados Unidos fue acompañada por Carlos Cherniak, embajador argentino en la OEA. Donald Trump y Javier Milei son socios estratégicos en América Latina.