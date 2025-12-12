El vórtice polar provocará una ola de frío extremo en seis estados del sur de Estados Unidos

El sur de Estados Unidos enfrenta una ola de frío inusual por la llegada de aire ártico debido a un vórtice polar debilitado. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

Una masa de aire ártico impulsada por un vórtice polar interrumpido provocará un descenso pronunciado de las temperaturas en seis estados del sur de Estados Unidos, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno, que se extenderá desde este fin de semana hasta principios de la próxima semana, ha motivado la emisión de avisos y advertencias de heladas en el sur de Estados Unidos en regiones poco acostumbradas a este tipo de frío, informó Newsweek.

El vórtice polar es un sistema de baja presión y aire frío que normalmente permanece sobre los polos, pero su debilitamiento ha permitido que el aire gélido se desplace hacia el sur.

Estados afectados por la ola de frío que comenzará este fin de semana

Seis estados, incluyendo Florida y Georgia, reciben avisos de heladas por temperaturas mínimas récord según el Servicio Meteorológico Nacional. (Foto AP/Matt Slocum)

Bernie Rayno, meteorólogo jefe de AccuWeather, explicó a Newsweek que “hay una enorme área de aire en el noroeste de Canadá donde las temperaturas oscilan entre 20 y 30 grados bajo cero, y se dirige hacia el sureste hacia Estados Unidos”. Rayno calificó esta situación como “la veta madre del aire frío”, resaltando la magnitud del fenómeno.

La ola de frío afectará principalmente a Luisiana, Mississippi, Georgia, Alabama, Florida y Carolina del Sur.

El NWS ha emitido avisos de heladas que llegan tan al sur como el norte de Florida, una situación que, aunque no es inusual en esta época del año, destaca por la intensidad y extensión del evento, según señaló la meteoróloga Paige Klingler en declaraciones a Newsweek.

Oficinas regionales del NWS en Atlanta, Jacksonville, Birmingham, Nueva Orleans y Charleston han alertado sobre la inminente llegada de temperaturas gélidas.

En Atlanta el frío comenzará a sentirse desde la noche del viernes

El NWS de Jacksonville emite aviso de heladas para el interior del sureste de Georgia y el valle de Suwannee, con mínimas de hasta -0,5 ℃. (EFE/ Angel Colmenares)

En Atlanta, la oficina del NWS advirtió que una oleada de aire frío comenzará a sentirse desde la noche del viernes y persistirá durante el fin de semana.

“Los modelos predicen una alta presión ártica muy fuerte que se desplaza hacia la mitad oriental del país, aunque aún se desconoce hasta dónde llegará el aire frío al sur”, comunicó el NWS Atlanta a través de X.

La previsión indica que el aire muy frío podría empezar a afectar la zona el viernes por la noche y mantenerse durante el fin de semana.

El impacto del vórtice polar no se limitará al sur

El mapa de temperaturas difundido por el NWS muestra que el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos también tienen altas probabilidades de registrar valores por debajo del promedio, aunque la amenaza se extiende especialmente hacia el sur, según recogió Newsweek.

Las advertencias específicas incluyen un aviso de heladas para el interior del sureste de Georgia y el valle de Suwannee, vigente desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes, según la oficina del NWS en Jacksonville, Florida.

Las temperaturas mínimas previstas en la zona bajo aviso alcanzarán los -0,5℃ (31℉), mientras que en el área de advertencia de heladas se esperan valores cercanos a 0,5℃ (33℉).

En Alabama experimentarán una caída drástica de las temperaturas

La intensidad y extensión del frío motivan vigilancia especial en el sur de Estados Unidos, según la meteoróloga Paige Klingler del NWS. (AP Foto/Charles Krupa)

En Alabama, el NWS de Birmingham anticipó una caída drástica de las temperaturas a partir del domingo, mientras que la oficina de Nueva Orleans alertó sobre una fuerte ola de frío que afectará la región el lunes por la mañana.

Por su parte, el NWS de Charleston, Carolina del Sur, informó que la región de Lowcountry y el sureste de Georgia experimentarán temperaturas extremadamente frías desde la noche del domingo hasta la mañana del martes, con sensaciones térmicas que podrían situarse entre 10 y 15℃ por encima de cero el lunes por la mañana.

Ante este escenario, las autoridades meteorológicas han instado a la población a tomar precauciones y prepararse para el descenso de temperaturas y las heladas previstas. La llegada del aire ártico exige anticipación y medidas de protección para minimizar los riesgos asociados al frío extremo.