Dos personas fueron trasladadas desde un tejado a un helicóptero tras graves inundaciones en Estados Unidos

Dos personas fueron trasladadas desde un tejado a un helicóptero tras graves inundaciones en el estado de Washington

La Guardia Costera de EEUU realizó operaciones de rescate con helicóptero en el estado noroccidental de Washington el jueves 11 de diciembre, tras las inundaciones causadas por varios días de fuertes lluvias.

Un video proporcionado por la Guardia Costera mostró a los rescatistas evacuando por aire a dos personas atrapadas en una casa sumergida. La Guardia Costera informó que los sobrevivientes fueron trasladados a una zona de aterrizaje cercana para recibir atención médica.

Las fuertes lluvias que azotaron el noroeste del Pacífico provocaron inundaciones el jueves en gran parte de la región, desde Oregón hacia el norte, a través del estado de Washington y hasta Columbia Británica, cerrando docenas de carreteras y provocando la evacuación de decenas de miles de personas.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el estado de emergencia y recomendó a los residentes que evacuen donde sea necesario. En una entrevista con CNN el jueves por la noche, revisó las proyecciones de inundación anteriores, indicando que se espera que el río Skagit alcance niveles históricos a media mañana, hora local, el viernes 12 de diciembre. Anteriormente, las autoridades habían proyectado que el río alcanzaría su nivel máximo en esa zona la noche del jueves.

Días de lluvias torrenciales en el estado de Washington causaron inundaciones históricas que dejaron a familias atrapadas en los tejados, derribaron puentes y arrancaron al menos dos casas de sus cimientos. Los expertos advirtieron que las inundaciones del viernes podrían ser catastróficas.

Washington se encuentra en estado de emergencia y se han emitido órdenes de evacuación para decenas de miles de residentes. El gobernador Bob Ferguson instó el jueves a todos a seguir las instrucciones de evacuación, ya que otro río se acercaba a niveles récord.

“Entiendo que muchos en nuestro estado han sufrido inundaciones significativas en el pasado”, declaró en la plataforma social X. “Sin embargo, nos encontramos ante una situación histórica”.

El viernes por la mañana, las autoridades del condado de Skagit informaron a todos los residentes de la ciudad de Burlington, al norte de Seattle, que debían evacuar, ya que el río Gages Slough comenzó a desbordarse y a inundar las viviendas. La Guardia Nacional iba puerta por puerta notificando a los residentes que se marcharan y ayudaran con las evacuaciones, según informó el condado en su página de Facebook. Las autoridades esperaban que los diques y otros sistemas protegieran a su comunidad de la catástrofe.

Aproximadamente 78,000 residentes de una importante región agrícola al norte de Seattle recibieron la orden de evacuar la llanura aluvial del río Skagit, cuyo caudal se esperaba que alcanzara su máximo nivel el viernes por la mañana.

Varios ríos superaron sus niveles de inundación durante la noche, incluyendo el Skagit en las localidades de Concrete y Mount Vernon. Según datos del servicio meteorológico, alcanzó un nivel máximo de más de 11.2 metros (37 pies) en Mount Vernon.

Las inundaciones afectaron gran parte del estado, con varios puentes inundados y algunas carreteras principales inundadas o arrasadas. Algunas carreteras no tenían rutas alternativas ni un tiempo estimado de reapertura, incluyendo gran parte de la Ruta Estatal 410.

Un deslizamiento de tierra bloqueó parte de la Interestatal 90 al este de Seattle, y las fotos muestran vehículos atrapados entre troncos de árboles, ramas, lodo y agua estancada.

Más al norte, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, las ciudades de Sumas, Nooksack y Everson fueron evacuadas tras quedar inundadas. El cruce fronterizo de Sumas se cerró y Amtrak suspendió los trenes entre Seattle y Vancouver, Columbia Británica.

El alcalde de Sumas, Bruce Bosch, afirmó que gran parte de la ciudad ha quedado devastada por la crecida, tan solo cuatro años después de una inundación similar.

Ríos desbordados rompen récords

El río Snohomish creció casi 30 centímetros por encima de su récord el jueves en la pintoresca ciudad que lleva su nombre, mientras que el río Skagit ya había batido su récord el jueves por la noche en Mount Vernon, según el Servicio Nacional de Predicciones Hídricas.

El río Snohomish creció casi 30 centímetros por encima de su récord el jueves

Las aguas se detuvieron justo antes de entrar en la casa elevada frente al río de Mariah Brosa, en Concrete, pero el río embravecido arrojó escombros contra su casa y destrozó el coche de trabajo de su prometido, comentó.

“No pensé que llegaría tan alto”, dijo.

Las inundaciones del Skagit han afectado durante mucho tiempo a Mount Vernon, la ciudad más grande del condado de Skagit, con unos 35.000 habitantes. Las inundaciones de 2003 desplazaron a cientos de personas.

Un muro de contención que protege el centro de la ciudad superó una prueba crucial en 2021, cuando el río alcanzó niveles casi récord. El agua ya estaba al pie del muro a última hora de la mañana del jueves, según informó el alcalde Peter Donovan.

Funcionarios responden a las inundaciones

En los últimos días, las autoridades de todo el estado de Washington han rescatado a personas de sus vehículos y viviendas después de que el fenómeno meteorológico conocido como río atmosférico inundara la región.

El jueves, helicópteros rescataron a dos familias de los tejados de sus casas en Sumas, que se habían inundado con aproximadamente 4,6 metros de agua, mientras que la estación de bomberos de la ciudad tenía 91 centímetros de agua, según Frank Cain Jr., jefe de batallón del Distrito de Bomberos 14 del Condado de Whatcom.

En la cercana ciudad de Welcome, la erosión causada por las inundaciones provocó el derrumbe de al menos dos casas en el río Nooksack, según Cain. No había nadie en el interior en ese momento.

En un campo de fútbol americano en Snoqualmie, una manada de alces nadaba y vadeaba agua hasta el cuello.

Al este de Seattle, los residentes a lo largo del arroyo Issaquah usaron bombas de agua mientras las aguas de la inundación inundaban sus patios el jueves por la mañana. Una cinta amarilla bloqueó una zona peligrosa a lo largo del arroyo.

El cambio climático se ha relacionado con algunas lluvias intensas. Los científicos afirman que, sin un estudio específico, no pueden vincular directamente un solo fenómeno meteorológico con el cambio climático, pero en general es responsable de tormentas extremas, sequías, inundaciones e incendios forestales más intensos y frecuentes.

Se espera que otro sistema de tormentas traiga más lluvia a partir del domingo.

(Con información de Reuters con AP)