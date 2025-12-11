Un espectáculo de Gemínidas iluminará el cielo de Estados Unidos a mediados de diciembre

La lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su máximo en diciembre de 2025, con hasta 120 meteoros por hora visibles en cielos oscuros. (Wikipedia)

El espectáculo celeste de las Gemínidas alcanzará su punto máximo en diciembre de 2025, ofreciendo a observadores de ambos hemisferios la oportunidad de presenciar hasta 120 meteoros por hora bajo condiciones ideales, según la American Meteor Society y la Planetary Society.

Este fenómeno, considerado por astrónomos profesionales y aficionados como uno de los más impactantes del año, se caracteriza por la intensidad, el brillo y la variedad cromática de sus meteoros, que surcan el cielo a velocidades cercanas a 193 kilómetros por segundo.

Aunque la presencia de una luna menguante podría dificultar la visibilidad, los expertos aseguran que será posible disfrutar del evento si se toman ciertas precauciones, como orientar la mirada hacia el oeste tras la salida lunar.

Durante el pico de actividad, previsto entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre, la luna estará iluminada en un 25 a 30% y aparecerá en el horizonte alrededor de las 2h locales, según la Sociedad Americana de Meteoritos y National Geographic.

El fenómeno astronómico de las Gemínidas destaca por la intensidad, el brillo y la variedad cromática de sus meteoros, visibles en ambos hemisferios. (NSF/NOIRLab/AP)

Rubert Lunsford, editor de la revista de la Sociedad Americana de Meteoritos, recomienda a los observadores elegir entre mirar antes de la salida lunar o, una vez que la luna esté presente, dirigir la vista hacia el oeste para evitar que la luz afecte la visión nocturna. Lunsford señala: “dado que las tasas más altas ocurren cerca de las 2h, la mayoría de las personas mirará hacia el este antes de esa hora y luego girará hacia el oeste para evitar la luz lunar”.

Las Gemínidas deben su nombre a la constelación de Géminis, desde donde parecen irradiar los meteoros, aunque los especialistas advierten que el fenómeno es visible en todo el cielo y no conviene limitar la observación a esa región. La NASA aconseja buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, llevar ropa abrigada y recostarse para abarcar la mayor porción de cielo posible.

Se recomienda iniciar la observación alrededor de las 22:00 horas, cuando el radiante alcanza mayor altura y el cielo permanece libre de la luz lunar. Es fundamental permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos veinte a treinta minutos para maximizar la experiencia.

La observación óptima de las Gemínidas requiere evitar la contaminación lumínica y adaptar la vista a la oscuridad durante al menos veinte minutos. (AP)

El asteroide 3200 Faetón

A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que se originan en cometas, las Gemínidas proceden del asteroide 3200 Faetón, un cuerpo celeste de aproximadamente seis kilómetros de diámetro que exhibe un comportamiento inusual.

Según Qicheng Zhang, astrónomo del Observatorio Lowell de Arizona, Faetón se acerca al Sol a menos de la mitad de la distancia de Mercurio y, aunque es rocoso, desarrolla una tenue cola al aproximarse a nuestra estrella.

Un estudio de 2023 liderado por Zhang reveló que esta cola está compuesta por gas de sodio, a diferencia del polvo vaporizado típico de los cometas. Zhang plantea dos hipótesis sobre el origen del denso flujo de escombros que genera las Gemínidas: una mayor actividad de desgasificación en el pasado o la fragmentación parcial del asteroide debido a fuerzas centrífugas.

El material desprendido por Faetón es más grande y resistente que el de los cometas, lo que permite que los meteoros sobrevivan más tiempo en la atmósfera y produzcan destellos más brillantes.

Las Geminidas son producidas por el asteroide 3200 Faetón y no por un cometa. (Archivo)

Además, la composición metálica de los fragmentos genera una paleta de colores: el calcio y el silicio producen tonos anaranjados, el hierro y el sodio amarillos, el níquel verdes y el magnesio azules, según explicó Lunsford a National Geographic. Este rasgo distintivo contribuye a la fama de las Gemínidas como una de las lluvias de meteoros más espectaculares y singulares del calendario astronómico.

La actividad de las Gemínidas comenzó el 4 de diciembre y se extenderá hasta al menos el 17 de diciembre, de acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoritos. Aunque en sus primeras apariciones, a mediados del siglo XIX, solo se registraban entre diez y veinte meteoros por hora, hoy la cifra puede multiplicarse por más de diez bajo cielos despejados y oscuros.

Para quienes deseen optimizar la observación, organizaciones como DarkSky International mantienen listados de comunidades con cielos protegidos de la contaminación lumínica, incluyendo 166 en Estados Unidos.

Tras el paso de las Gemínidas, solo resta una lluvia de meteoros destacada en 2025: las Úrsidas, activas entre el 16 y el 26 de diciembre, con su máximo entre el 21 y el 22. Además, las Cuadrántidas iniciarán el 26 de diciembre, aunque su pico se producirá el 3 de enero de 2026.