Estados Unidos

Un espectáculo de Gemínidas iluminará el cielo de Estados Unidos a mediados de diciembre

La lluvia de meteoros es considerada por especialistas como una de las más notables del año y será visible con hasta 120 destellos de meteoros por hora bajo condiciones favorables

Guardar
La lluvia de meteoros Gemínidas
La lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su máximo en diciembre de 2025, con hasta 120 meteoros por hora visibles en cielos oscuros. (Wikipedia)

El espectáculo celeste de las Gemínidas alcanzará su punto máximo en diciembre de 2025, ofreciendo a observadores de ambos hemisferios la oportunidad de presenciar hasta 120 meteoros por hora bajo condiciones ideales, según la American Meteor Society y la Planetary Society.

Este fenómeno, considerado por astrónomos profesionales y aficionados como uno de los más impactantes del año, se caracteriza por la intensidad, el brillo y la variedad cromática de sus meteoros, que surcan el cielo a velocidades cercanas a 193 kilómetros por segundo.

Aunque la presencia de una luna menguante podría dificultar la visibilidad, los expertos aseguran que será posible disfrutar del evento si se toman ciertas precauciones, como orientar la mirada hacia el oeste tras la salida lunar.

Durante el pico de actividad, previsto entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre, la luna estará iluminada en un 25 a 30% y aparecerá en el horizonte alrededor de las 2h locales, según la Sociedad Americana de Meteoritos y National Geographic.

El fenómeno astronómico de las
El fenómeno astronómico de las Gemínidas destaca por la intensidad, el brillo y la variedad cromática de sus meteoros, visibles en ambos hemisferios. (NSF/NOIRLab/AP)

Rubert Lunsford, editor de la revista de la Sociedad Americana de Meteoritos, recomienda a los observadores elegir entre mirar antes de la salida lunar o, una vez que la luna esté presente, dirigir la vista hacia el oeste para evitar que la luz afecte la visión nocturna. Lunsford señala: “dado que las tasas más altas ocurren cerca de las 2h, la mayoría de las personas mirará hacia el este antes de esa hora y luego girará hacia el oeste para evitar la luz lunar”.

Las Gemínidas deben su nombre a la constelación de Géminis, desde donde parecen irradiar los meteoros, aunque los especialistas advierten que el fenómeno es visible en todo el cielo y no conviene limitar la observación a esa región. La NASA aconseja buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, llevar ropa abrigada y recostarse para abarcar la mayor porción de cielo posible.

Se recomienda iniciar la observación alrededor de las 22:00 horas, cuando el radiante alcanza mayor altura y el cielo permanece libre de la luz lunar. Es fundamental permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos veinte a treinta minutos para maximizar la experiencia.

La observación óptima de las
La observación óptima de las Gemínidas requiere evitar la contaminación lumínica y adaptar la vista a la oscuridad durante al menos veinte minutos. (AP)

El asteroide 3200 Faetón

A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que se originan en cometas, las Gemínidas proceden del asteroide 3200 Faetón, un cuerpo celeste de aproximadamente seis kilómetros de diámetro que exhibe un comportamiento inusual.

Según Qicheng Zhang, astrónomo del Observatorio Lowell de Arizona, Faetón se acerca al Sol a menos de la mitad de la distancia de Mercurio y, aunque es rocoso, desarrolla una tenue cola al aproximarse a nuestra estrella.

Un estudio de 2023 liderado por Zhang reveló que esta cola está compuesta por gas de sodio, a diferencia del polvo vaporizado típico de los cometas. Zhang plantea dos hipótesis sobre el origen del denso flujo de escombros que genera las Gemínidas: una mayor actividad de desgasificación en el pasado o la fragmentación parcial del asteroide debido a fuerzas centrífugas.

El material desprendido por Faetón es más grande y resistente que el de los cometas, lo que permite que los meteoros sobrevivan más tiempo en la atmósfera y produzcan destellos más brillantes.

Las Geminidas son producidas por
Las Geminidas son producidas por el asteroide 3200 Faetón y no por un cometa. (Archivo)

Además, la composición metálica de los fragmentos genera una paleta de colores: el calcio y el silicio producen tonos anaranjados, el hierro y el sodio amarillos, el níquel verdes y el magnesio azules, según explicó Lunsford a National Geographic. Este rasgo distintivo contribuye a la fama de las Gemínidas como una de las lluvias de meteoros más espectaculares y singulares del calendario astronómico.

La actividad de las Gemínidas comenzó el 4 de diciembre y se extenderá hasta al menos el 17 de diciembre, de acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoritos. Aunque en sus primeras apariciones, a mediados del siglo XIX, solo se registraban entre diez y veinte meteoros por hora, hoy la cifra puede multiplicarse por más de diez bajo cielos despejados y oscuros.

Para quienes deseen optimizar la observación, organizaciones como DarkSky International mantienen listados de comunidades con cielos protegidos de la contaminación lumínica, incluyendo 166 en Estados Unidos.

Tras el paso de las Gemínidas, solo resta una lluvia de meteoros destacada en 2025: las Úrsidas, activas entre el 16 y el 26 de diciembre, con su máximo entre el 21 y el 22. Además, las Cuadrántidas iniciarán el 26 de diciembre, aunque su pico se producirá el 3 de enero de 2026.

Temas Relacionados

GemínidasLluvia de meteorosMeteorosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Donald Trump presiona a Zelensky para buscar un acuerdo con Rusia y sostiene que está en contacto con líderes de Europa

El mandatario estadounidense insistió en que una amplia mayoría en Ucrania reclama el fin del conflicto y defendió su estrategia de no acudir a encuentros hasta ver avances

Donald Trump presiona a Zelensky

Un hombre falleció tras ser atropellado por una máquina quitanieves durante una tormenta invernal

Un accidente fatal ocurrió en un estacionamiento cercano a la Terminal 2 del aeropuerto de Minneapolis-Saint Paul en medio de intensas nevadas que azotaron la noche del martes

Un hombre falleció tras ser

Un hombre intentó asesinar a su madre de 82 años diagnosticada con demencia, usando una sartén y almohadas

Las autoridades confirmaron que el hombre permanece bajo custodia y sin derecho a fianza, mientras la víctima recibe atención médica por lesiones graves sufridas durante el ataque

Un hombre intentó asesinar a

Estados Unidos difundió imágenes del operativo que permitió incautar un petrolero iraní frente a Venezuela

El barco, vinculado al transporte de crudo venezolano destinado a financiar organizaciones terroristas, fue confiscado en aguas internacionales

Estados Unidos difundió imágenes del

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles

El fallo obliga a devolver el control de las fuerzas al gobernador de California, Gavin Newsom, y da plazo al gobierno para apelar

Un juez federal de Estados
DEPORTES
La maniobra que pudo haber

La maniobra que pudo haber cambiado todo: un ex piloto de F1 explicó por qué Norris corrió riesgo de sanción en la definición del título

“Hoy rendí mi primera materia”: fue campeón del mundo con Argentina y a los 75 años aprobó con un 10 un examen del secundario

La impactante cifra con la que Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa: los importantes clubes interesados

Asistencia de rabona y definición letal: el golazo del River al Manchester City en la Messi Cup

La terminante decisión del Palmeiras sobre el futuro de Abel Ferreira luego de su primer año sin títulos como entrenador

TELESHOW
El regalo de Donato de

El regalo de Donato de Santis que conmovió a Wanda Nara en su cumpleaños: “Me emocionaste tanto”

El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas