Rescatan a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah; experimentó temperaturas bajo cero

Las autoridades respondieron a una señal de emergencia enviada por un dispositivo GPS, logrando ubicar y asistir al afectado en el Parque Nacional Arches, quien enfrentó condiciones extremas antes de ser puesto a salvo por los rescatistas

Un excursionista sobrevive tras quedar
Austin Dirks, un excursionista experimentado, fue rescatado ileso tras quedar atrapado durante dos horas en arenas movedizas en el Parque Nacional Arches, en Utah, mientras soportaba temperaturas de hasta -6 ℃ (21,2 ℉).

El operativo, coordinado por John Marshall y ejecutado por el equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Grand, concluyó con éxito, según informaron The Associated Press y FOX13 Salt Lake City.

El incidente ocurrió el domingo, durante el segundo día de una travesía de 32 kilómetros que Dirks realizaba en solitario.

El excursionista utilizó un mensajero satelital GPS para alertar a las autoridades en el Parque Nacional Arches

El rescate de Austin Dirks
Según relató a FOX13 Salt Lake City, la emergencia se produjo poco antes del amanecer, cuando, al cruzar el extremo superior de Courthouse Wash, su pierna izquierda se hundió de forma inesperada en lo que parecía terreno firme. Al intentar liberarse y desplazar su peso al otro pie, también este se hundió hasta la rodilla.

“Sentí como si hubiera pisado cemento, y luego se endureció alrededor de mi pierna. No podía moverlo ni un milímetro”, describió Dirks. Ante la imposibilidad de salir por sus propios medios, utilizó un mensajero satelital GPS para alertar a las autoridades sobre su ubicación exacta.

La señal de emergencia fue recibida a las 7:15 horas (hora local) y, de inmediato, Marshall y el equipo de rescate se movilizaron con vehículos todoterreno, una escalera, tablas de tracción y un dron.

Dirks experimentó temperaturas bajo cero mientras se encontraba atrapado

Austin Dirks soportó temperaturas bajo
Desde el aire, el dron permitió a los rescatistas evaluar la situación y coordinar la entrega de herramientas, como una pala, para intentar liberar la pierna de Dirks. Sin embargo, la arena mojada volvía a fluir y atraparlo cada vez que intentaba removerla. Finalmente, tras colocar la escalera y las tablas cerca del afectado, el equipo logró aflojar la pierna atrapada.

Durante todo ese tiempo, Dirks soportó temperaturas bajo cero y permaneció en un ángulo de 45 grados, lo que, según su testimonio, representó una de las experiencias más extremas de su vida. “Me di cuenta de que nunca había estado tan cerca de morir”, confesó a FOX13 Salt Lake City.

Tras el rescate, los guardabosques lo ayudaron a entrar en calor y pudo salir del cañón por su propio pie, incluso cargando su mochila.

El excursionista cuenta con bastante experiencia en senderismo

Las arenas movedizas en el
Dirks, quien ha recorrido miles de kilómetros en rutas de senderismo, reconoció que hasta ese momento consideraba las arenas movedizas como un mito propio de películas.

“Lo que se muestra en televisión no se parece en nada a lo que ocurre en la vida real”, afirmó. Explicó que, a diferencia de lo que suele verse en la ficción, el cuerpo humano flota más que las arenas movedizas, por lo que “nunca te hundirás por encima de la cabeza”.

La realidad de las arenas movedizas difiere notablemente de su representación en la cultura popular

En 2014, una mujer de
Según Marshall, citado por The Associated Press, este fenómeno consiste en una mezcla fangosa de arena, agua y, en ocasiones, arcilla, que se forma por la subida de las aguas subterráneas.

Aunque la arena no soporta mucho peso, la mayoría de las personas no se hunde más allá de la cintura. “En las arenas movedizas, flotas muchísimo”, explicó Marshall, quien cuenta con experiencia previa en rescates similares. El principal riesgo, según el experto, no es la inmersión total, sino la hipotermia o la imposibilidad de salir sin ayuda, especialmente en condiciones de frío extremo.

El Parque Nacional Arches, conocido por sus formaciones de arenisca y visitado por más de un millón de personas al año, registra accidentes con cierta frecuencia, aunque los incidentes con arenas movedizas son poco habituales.

Marshall recordó un caso anterior, en 2014, cuando una mujer de 78 años quedó atrapada durante más de trece horas en el mismo cañón, a unos 3 kilómetros del lugar donde ocurrió el rescate de Dirks. En esa ocasión, la rápida intervención de sus conocidos y los rescatistas permitió que la mujer se recuperara completamente.

Recomendaciones de las autoridades en caso de quedar atrapado en arenas movedizas

Los expertos recomiendan que, en caso de quedar atrapado en arenas movedizas, la persona se recueste para distribuir el peso y aliviar la presión alrededor de las piernas, lo que puede facilitar la salida. Además, el uso de dispositivos de localización satelital, como el empleado por Dirks, resulta fundamental para agilizar los operativos de rescate en zonas remotas.

El desenlace de ambos rescates en el Parque Nacional Arches demuestra que, pese a la peligrosidad de las arenas movedizas, la rápida respuesta y la preparación pueden marcar la diferencia y permitir que los afectados retomen su camino sin consecuencias graves.

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras