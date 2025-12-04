Estados Unidos

Desalojo en Connecticut culmina en tiroteo; el enfrentamiento reveló explosivos y un cuerpo en descomposición

Un operativo policial en Stamford terminó con la localización de restos humanos y artefactos peligrosos, luego de un conflicto armado que mantuvo en alerta a las autoridades durante varias horas

La policía de Stamford halló un cuerpo en avanzado estado de descomposición y un arsenal de explosivos tras un enfrentamiento armado. (Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media via AP)

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición y un arsenal de explosivos en una vivienda de Stamford, Connecticut, ha revelado la magnitud de un enfrentamiento que mantuvo en alerta a las fuerzas de seguridad locales.

La intervención policial, desencadenada por un intento de desalojo, terminó con la muerte de Jed Parkington, de 63 años, quien se quitó la vida tras disparar repetidamente contra los agentes, según informó la policía de Stamford a The Associated Press y CBS News.

La secuencia de hechos comenzó el martes por la mañana, cuando un alguacil estatal acudió a la residencia de la avenida Oaklawn para ejecutar una orden judicial de desalojo.

Parkington atacó a los agentes en varias ocasiones con una ráfaga de disparos

Jed Parkington, de 63 años, se quitó la vida luego de disparar con un fusil AK-47 contra agentes durante un intento de desalojo en Connecticut. (Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media via AP)

Al intentar entregar los documentos, Parkington respondió con una ráfaga de disparos, utilizando un fusil AK-47, que impactaron en vehículos policiales y en el parabrisas blindado de un vehículo táctico de 7,6 centímetros de grosor.

Las imágenes captadas durante el incidente muestran cómo los proyectiles abollaron el blindaje y estuvieron a punto de atravesarlo, lo que puso en grave riesgo la vida de los agentes.

El jefe de policía de Stamford, Timothy Shaw, subrayó la peligrosidad de la situación al afirmar: “Les diré, cuando salga el video, se darán cuenta de lo cerca que estuvo... ese parabrisas de ser penetrado hasta el punto en que podríamos haber perdido la vida de algunos oficiales”, según declaraciones recogidas por The Associated Press.

Durante el enfrentamiento, que se prolongó durante horas, Parkington disparó en múltiples ocasiones tanto contra los agentes como contra los drones policiales desplegados para vigilar la vivienda. A pesar de la intensidad del tiroteo, ningún miembro de las fuerzas de seguridad resultó herido. Los negociadores de rehenes intentaron comunicarse con Parkington durante varias horas, sin éxito.

Luego de que Parkington se suicidara, los agentes descubrieron los explosivos gracias a un dron

Drones policiales permitieron detectar bombas caseras, granadas y cócteles molotov en la vivienda, lo que activó la intervención del escuadrón antibombas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la muerte de Parkington, que la policía atribuyó a una herida de bala autoinfligida, los agentes utilizaron un dron para inspeccionar el interior de la casa.

El dispositivo permitió detectar la presencia de bombas caseras, granadas y cócteles molotov, lo que motivó la intervención del escuadrón antibombas de Stamford para retirar los artefactos de manera segura antes de iniciar la investigación criminal. Al registrar la vivienda, los oficiales hallaron en el segundo piso un cuerpo oculto y en avanzado estado de descomposición.

El jefe Shaw precisó: “Al revisar la casa en busca de explosivos, se descubrió un segundo cadáver en el segundo piso. El cadáver estaba oculto y parecía estar en estado de descomposición”, según informó a The Associated Press y CBS News. Las autoridades trabajan para identificar a la víctima y determinar la causa de la muerte, mientras la oficina del inspector general del estado investiga el uso de fuerza letal por parte de los agentes.

El trasfondo del conflicto se remonta a una larga disputa hipotecaria

La disputa hipotecaria por falta de pagos desencadenó el violento episodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros judiciales consultados por The Associated Press y CBS News indican que un banco ejecutó la hipoteca de la vivienda y, en abril, exigió el desalojo de los residentes por impago. Un juez ordenó el desalojo el mes pasado, tras ofrecer a los inquilinos la posibilidad de regularizar los pagos.

En medio de este proceso, Parkington y su esposa intentaron frenar la medida. El lunes previo al tiroteo, la esposa de Parkington solicitó al juez una prórroga, relatando una década de dificultades económicas y problemas de salud. En su carta, expresó: “Se acerca el invierno y tengo miedo de quedarme en la calle”, según consta en los documentos judiciales citados por The Associated Press.

Anteriormente el hombre escribió una carta donde mencionaba ciertos padecimientos

La disputa se remonta a una década de dificultades económicas y problemas de salud de los residentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parkington, por su parte, había escrito una carta en la que mencionaba padecer cáncer y COVID prolongado, además de criticar a los abogados y a las entidades bancarias involucradas en el proceso de ejecución hipotecaria. Un representante del grupo inversor responsable del desalojo manifestó en un comunicado: “Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de los hechos ocurridos y extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos los involucrados en este trágico incidente”, según recogió The Associated Press.

En un giro inesperado, el notificador Jon Gallup, encargado de entregar los documentos de desalojo, reveló que en el pasado había ayudado a Parkington a desalojar a inquilinos de la misma vivienda. “Él quería desalojarlos, consiguió los papeles, me los dio y yo los entregué”, relató Gallup a The Associated Press.

El caso sigue bajo investigación, mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias que rodean la aparición del segundo cadáver y el arsenal de explosivos hallado en la vivienda.

