Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

EE.UU. lanza una fuerza de drones de ataque unidireccional en Medio Oriente

Estados Unidos anunció este miércoles el despliegue de su primer escuadrón de drones kamikaze con base en Medio Oriente. La medida se concreta meses después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara acelerar la adquisición y activación de estos sistemas no tripulados para eventuales operaciones militares.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) detalló en un comunicado publicado en su cuenta de X que esta nueva unidad, conocida como Cuerpo Especial de Ataque Escorpión (TFSS), “está diseñado para poner rápidamente en mano de los combatientes capacidades de drones eficaces y de bajo coste”.

“El nuevo cuerpo especial ya ha formado un escuadrón de sistemas de ataque no tripulados y bajo coste (LUCAS), con base en Medio Oriente”, explicó CENTCOM, destacando que estos drones “tienen un extenso rango y están diseñados para operar de forma autónoma”. También señaló que “pueden ser lanzados con diferentes mecanismos para incluir catapultas, despegue apoyado por cohetes y sistemas móviles en el terreno”.

Los drones LUCAS son municiones merodeadoras —o drones kamikaze— diseñados como una alternativa asequible y versátil frente a los costosos misiles de crucero de largo alcance. Su desarrollo cobra relevancia en un contexto en el que drones de bajo costo, como el iraní Shahed-136, han demostrado una eficacia devastadora en conflictos recientes, incluidos Ucrania e Israel.

El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, subrayó la importancia estratégica de esta nueva unidad, afirmando que “este nuevo cuerpo especial fija las condiciones para usar la innovación como disuasión”. Según Cooper, “equipar a nuestros hábiles combatientes con capacidades de drones de última generación demuestra la innovación y la fuerza militar de Estados Unidos, lo que disuade a los actores malignos”.

Según agregó CENTCOM en su publicación en X, en septiembre se creó la Fuerza Conjunta de Despliegue Rápido (REJTF), dirigida por su director de tecnología, con el fin de acelerar los procesos para dotar a las fuerzas desplegadas de capacidades emergentes. Esta fuerza conjunta coordina iniciativas de innovación entre los distintos componentes militares, enfocándose en tres áreas principales: “capacidades, software y diplomacia tecnológica”.

Los esfuerzos del TFSS para conformar el escuadrón de drones están siendo liderados por personal del Mando de Operaciones Especiales Central, en línea con el eje de capacidades definido por la REJTF, detalló la publicación.

Con este despliegue, Estados Unidos busca consolidar una arquitectura militar más flexible y preparada para escenarios de conflicto donde los drones de bajo costo y alta autonomía juegan un papel decisivo. El lanzamiento del primer escuadrón LUCAS no solo marca un avance en la modernización de sus fuerzas, sino que también refleja la creciente apuesta del Pentágono por tecnologías capaces de responder con rapidez, saturar defensas enemigas y reforzar su presencia estratégica en Medio Oriente.

(Con información de Europa Press)