Los precios de la gasolina se desploman en Estados Unidos: el más bajo en los últimos cuatro años

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos cae a 2,95 dólares por galón, el nivel más bajo desde 2021. (AP Photo/David Zalubowski, File)

El descenso de los precios de la gasolina en Estados Unidos ha alcanzado un punto que no se veía desde hace más de cuatro años, con el costo promedio por galón situándose por debajo de los tres dólares, según datos recientes de GasBuddy.

Este fenómeno, que se extiende a los cincuenta estados, representa un alivio tangible para los conductores y refleja una serie de factores económicos y energéticos que han confluido en las últimas semanas.

De acuerdo con la información proporcionada por GasBuddy, el precio promedio nacional de la gasolina se ubica actualmente en 2,95 dólares por galón, lo que supone una reducción de 8,5 centavos respecto a la semana anterior y de 5,4 centavos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Este nivel no se registraba desde mayo de 2021, según la compañía

La fuerte producción de petróleo en Estados Unidos, con casi 14 millones de barriles diarios, impulsa la caída de los precios de la gasolina. (AP Photo/Marta Lavandier)

Por su parte, la AAA reporta un promedio ligeramente superior, de alrededor de tres dólares por galón a partir del 1 de diciembre, cifra que representa un ahorro de siete centavos en relación con la semana previa.

La explicación de este descenso generalizado radica en varios elementos. GasBuddy atribuye la caída a una combinación de fuerte producción en las refinerías, precios más bajos del petróleo crudo y una demanda estacionalmente más débil de combustible.

Los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos indican que los suministros internos de crudo han sido sólidos, con una producción que alcanzó un máximo histórico de casi 14 millones de barriles diarios en septiembre. Este volumen récord ha contribuido a mantener la oferta y a presionar los precios a la baja.

La disminución de los precios en la gasolina podría estar relacionado con la estabilidad financiera del país

La OPEP incrementa su producción de petróleo y refuerza la tendencia a la baja en los precios del combustible a nivel global. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A nivel internacional, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también ha incrementado su producción durante el año, lo que ha reforzado la tendencia descendente de los precios del combustible.

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, explicó a CBS News que la disminución de los precios del gas es un indicio de que la economía estadounidense ha recuperado la estabilidad tras los impactos de la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según De Haan, “todas las ondas de choque de ambos fenómenos prácticamente han desaparecido”.

Aunque la caída por debajo de los tres dólares puede tener un efecto psicológico positivo para muchos consumidores, De Haan advirtió a CBS News que este tipo de fluctuaciones estacionales son habituales. El analista señaló: “Serán más bajos en el invierno e inevitablemente subirán en la próxima primavera”.

El fenómeno no se limita a regiones específicas, sino que abarca todo el país

En Oklahoma, Colorado y Texas, el precio de la gasolina desciende hasta 1,99 dólares por galón, según datos de GasBuddy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GasBuddy calificó la situación como un “retroceso excepcionalmente raro y generalizado”, ya que los precios promedio han disminuido en los cincuenta estados. Las reducciones semanales más pronunciadas se observaron en Ohio, Michigan, Nuevo México, Oklahoma y Texas, donde el precio de la gasolina cayó al menos once centavos, según la compañía.

En el caso de Michigan, los conductores pagan ahora un promedio de 2,96 dólares por galón de gasolina regular sin plomo, cinco centavos menos que el mes anterior, según informó CBS News Detroit. En algunos estados, como Oklahoma, Colorado y Texas, el precio por galón ha descendido incluso hasta 1,99 dólares o menos, de acuerdo con los datos de GasBuddy.

El precio del diésel se mantiene por encima del de la gasolina, con un promedio de 3,72 dólares por galón, aunque también experimentó una reducción de 5,5 centavos en la última semana, según GasBuddy.

Para la elaboración de estos cálculos, la empresa analizó más de 12 millones de reportes individuales de precios en más de 150.000 estaciones de servicio distribuidas por todo el país, lo que otorga solidez y representatividad a las cifras presentadas, según información de CBS News.