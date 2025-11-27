Un coyote atacó a dos niños en las inmediaciones de un concurrido centro comercial de San Diego

Un coyote atacó a dos niños en el centro comercial Westfield UTC de La Jolla, generando alarma entre residentes y visitantes. (Wikimedia)

Mientras la actividad comercial se mantenía intensa en las inmediaciones del centro comercial Westfield UTC en La Jolla, un incidente poco habitual alteró la noche del martes 25 de noviembre.

Un coyote atacó a dos niños, dejando a una niña de tres años con heridas de mordedura en la cadera y el brazo.

El suceso, que ocurrió alrededor de las 21:00 horas (hora local), movilizó a los servicios de emergencia y generó preocupación entre los residentes y visitantes de la zona.

La menor que resultó más afectada fue trasladada de urgencia al hospital

El Hospital Infantil Rady atendió a la menor herida, mientras que no se revelaron detalles sobre el estado del otro niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información proporcionada por People, las autoridades confirmaron que la menor fue trasladada al Hospital Infantil Rady para recibir atención médica.

El otro niño también resultó herido, aunque el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California indicó al mismo medio que no se han divulgado detalles sobre la naturaleza o gravedad de sus lesiones. Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, el animal ya se había retirado, según reportó Fox 5.

La búsqueda de recursos en los animales, puede justificar la presencia de un coyote en zona urbana

La presencia de coyotes en zonas urbanas como centros comerciales se atribuye a la búsqueda de recursos y basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de un coyote en un área tan concurrida como un centro comercial no es habitual, aunque no resulta imposible. Angela Hernandez-Cusick, supervisora de Rehabilitación de Vida Silvestre en el Centro de Vida Silvestre de la Sociedad Protectora de Animales de San Diego en Ramona, explicó a ABC 10News: “En realidad, es muy poco común que los coyotes quieran acercarse a las personas. Son animales neófobos por naturaleza, por lo que tienen un miedo natural a los humanos”.

La especialista añadió que estos animales pueden estar en una etapa de transición, “es posible que estén comenzando a abandonar sus grupos familiares y a encontrar sus propios territorios, esencialmente descubriendo lo que es vivir como un coyote”.

Hernandez-Cusick también señaló que la aparición de coyotes en zonas urbanas puede estar relacionada con la búsqueda de recursos: “No es del todo insólito que aún pudieran aventurarse en esas zonas. Sin duda, donde hay mucha gente, habrá mucha basura. Habrá otros recursos que quizás no puedan encontrar con mayor facilidad en las áreas naturales”.

Posibles causas del ataque por parte del animal que ya está siendo buscado por la policía

Sobre las posibles causas del ataque, la experta indicó a ABC 10News: “Podemos especular que podría haber sido algún tipo de motivación de presa que tal vez se puso en marcha si el niño se movía de cierta manera, o tal vez el niño se acercó a un área que el coyote no esperaba”.

Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar al animal responsable. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California informó a People que “los oficiales han recolectado muestras de ADN, que han sido enviadas al laboratorio forense del CDFW para su análisis”. Mientras tanto, los agentes del CDFW colaboran con el Servicio de Vida Silvestre del USDA en la búsqueda del coyote.

Ante la posibilidad de encuentros con coyotes agresivos, la Humane Society recomienda a la población que, en caso de enfrentarse a uno, lo más efectivo es “aturdir” al animal poniéndose de pie, agitando los brazos y gritando.