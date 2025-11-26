Estados Unidos

La cantante e influencer DELAROSA fue asesinada en una supuesta emboscada en Los Ángeles

La joven artista puertorriqueña María de la Rosa, murió tras recibir varios disparos mientras se encontraba en un vehículo estacionado en Northridge

La cantante puertorriqueña DELAROSA fue
La cantante puertorriqueña DELAROSA fue víctima de una emboscada armada en Northridge, Los Ángeles, según la policía. (Instagram/@delarosaaaa)

María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, una joven cantante e influencer originaria de Puerto Rico de 22 años fue asesinada tras ser víctima de un ataque armado en Northridge, Los Ángeles.

La artista, reconocida por su reciente sencillo “No Me Llames”, perdió la vida después de recibir varios disparos mientras se encontraba en el interior de un vehículo estacionado, en lo que las autoridades describieron como una “emboscada”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó al medio Univisión que el ataque ocurrió alrededor de la 1:25 horas de la madrugada (hora local) del sábado 22 de noviembre, cuando dos hombres se aproximaron al automóvil donde se hallaba De la Rosa junto a dos amigos, un hombre y una mujer.

Momentos antes del ataque, los agresores habían estado merodeando el auto donde se encontraba la cantante

El ataque ocurrió la madrugada
El ataque ocurrió la madrugada del 22 de noviembre, cuando dos hombres dispararon contra el vehículo donde estaba la artista. (Instagram/@delarosaaaa)

Testigos relataron a las autoridades que los agresores habían sido vistos merodeando el vehículo minutos antes de abrir fuego desde el lado del conductor.

Según el comunicado policial recogido por Univisión, “los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant… Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo”.

Los equipos de emergencia trasladaron urgentemente a la artista a un hospital

María de la Rosa, de
María de la Rosa, de 22 años, fue la única víctima mortal del tiroteo, mientras sus acompañantes resultaron ilesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantante fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente fue declarada muerta. De acuerdo con la información publicada por el medio TMZ, un familiar de María de la Rosa aseguró que la artista “fue la única víctima alcanzada por los disparos”.

El mismo familiar detalló al medio que María se encontraba en el asiento del copiloto cuando los agresores dispararon, mientras que las otras dos personas en el coche resultaron ilesas. Sin embargo, Univisión reportó que, hasta la tarde del sábado, los acompañantes de la cantante permanecían en estado crítico.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esclarecen los motivos del ataque armado

Las autoridades de Los Ángeles
Las autoridades de Los Ángeles continúan investigando el motivo del tiroteo y no han realizado detenciones hasta el momento. (Instagram/@delarosaaaa)

El motivo del tiroteo permanece sin esclarecer y la investigación policial sigue en curso. Las autoridades no han realizado detenciones y los sospechosos continúan prófugos.

De acuerdo con la información publicada por el medio KTLA-TV, los funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmaron que los atacantes huyeron tras disparar varias veces contra el vehículo, por lo que, hasta el momento, ninguna persona ha sido arrestada por el asesinato de la joven puertorriqueña.

El martes 25 de noviembre, TMZ difundió que tuvo acceso al audio de la llamada al 911 realizada tras el ataque. En la grabación, una persona describe a la víctima como “una mujer hispana de veinte años con una presunta herida de bala en el abdomen”. Este dato fue resaltado por el medio como parte de la reconstrucción de los hechos.

DELAROSA había comenzado a ganar notoriedad en la escena musical latina gracias a su sencillo “No Me Llames”, lanzado en agosto de este año. Su muerte ha generado numerosas muestras de pesar entre seguidores y colegas, quienes lamentan la pérdida de una voz emergente en la música puertorriqueña.

