Estados Unidos

Jugador de básquetbol murió tras sufrir una lesión en un partido universitario en Texas

Ethan Dietz, originario de Oklahoma y alero de Connors State College, falleció luego de un golpe en la cabeza durante un juego contra Grayson College

Guardar
El joven jugador de baloncesto
El joven jugador de baloncesto sufrió una lesión en la cabeza durante un partido contra Grayson College en Texas. (Connors State College)

La comunidad universitaria de Connors State College en Oklahoma enfrenta días de conmoción tras la muerte de Ethan Dietz, un joven jugador de básquetbol que perdió la vida inesperadamente luego de sufrir una lesión durante un partido disputado en Texas.

La noticia, confirmada por la propia universidad a través de un comunicado en su página de Facebook, ha generado una ola de solidaridad y duelo tanto en el campus como en su ciudad natal de Arkansas.

Dietz, estudiante de segundo año y alero de 2,03 metros originario de Vilonia, Arkansas, se encontraba participando en un encuentro contra Grayson College en Denison, Texas, el sábado pasado.

El joven jugador sufrió un tipo de lesión en la cabeza durante el juego

La universidad confirmó el fallecimiento
La universidad confirmó el fallecimiento de Dietz y expresó su solidaridad con la familia y amigos del deportista. (Bob Donnan-USA TODAY Sports via REUTERS)

De acuerdo con la información publicada por el medio The Associated Press (AP), durante la segunda mitad del partido, el deportista sufrió una lesión que, según los primeros reportes citados por la portavoz de la universidad, Shannon Rigsby, habría sido en la cabeza.

Rigsby explicó que “los informes iniciales indican que fue una lesión en la cabeza”, aunque aclaró que no disponía de información adicional sobre la naturaleza exacta del incidente. Además, señaló que la institución ha solicitado la grabación del partido para profundizar en la investigación de lo ocurrido.

Varios partidos fueron cancelados debido a la muerte del joven basquetbolista

Connors State College canceló partidos
Connors State College canceló partidos de baloncesto y ofreció apoyo psicológico tras la trágica noticia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia del fallecimiento, que se produjo el martes, llevó a la cancelación de varios partidos de básquetbol masculino y femenino programados por la universidad.

Además, la institución anunció la disponibilidad de asesoramiento psicológico para estudiantes, profesores y personal, en un intento de acompañar a la comunidad en el proceso de duelo, según la información publica por CBS News.

Dietz tenía un gran compromiso con el equipo, sus números respaldaban su gran esfuerzo

Ethan Dietz promediaba 11 puntos
Ethan Dietz promediaba 11 puntos y 9,4 rebotes por partido en la temporada, destacando su compromiso con el equipo. (Dale Zanine-USA TODAY Sports via REUTERS)

En contraste, el desempeño de Dietz en ese último partido reflejó su compromiso con el equipo: anotó 8 puntos y capturó 4 rebotes en 20 minutos de juego, según el comunicado oficial de la universidad.

En la temporada, el joven promediaba 11 puntos y 9,4 rebotes por partido en ocho encuentros, de acuerdo con datos publicados por The Associated Press, CBS News y NBC News.

La universidad destacó que Dietz “ejemplificó lo que significa ser un Cowboy, valorar el trabajo duro y ser parte de un equipo”, y añadió: “Mientras el equipo y la comunidad Cowboy procesan su propio dolor, nos solidarizamos con su familia y amigos”.

La universidad emitió un comunicado en el que expresaba su solidaridad con la familia del estudiante

El impacto de la pérdida se reflejó en un nuevo mensaje institucional: “La familia Cowboy ha sufrido una pérdida inimaginable”, expresó la universidad en su comunicado.

“La pérdida de Ethan nos recuerda a todos lo valiosa que es la vida y cuánto influyen en nosotros quienes nos rodean. Al superar esta pérdida juntos como comunidad, dejémonos inspirar por el espíritu, la amistad y el amor de Ethan”.

La comunidad de Warner rendirá homenaje a Dietz en diciembre

Para honrar la memoria de Dietz, se ha programado una vigilia el 1 de diciembre en el campus de Warner, Oklahoma, donde se espera que compañeros, familiares y miembros de la comunidad puedan rendirle homenaje.

La universidad reiteró su apoyo a la familia y amigos del jugador, subrayando el legado de compañerismo y dedicación que deja entre quienes lo conocieron.

Temas Relacionados

OklahomaTexasBásquetbolJugadorLesiónMuertePartidoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Descongelar mal el pavo: el error de Acción de Gracias que puede poner en riesgo la salud

El uso de métodos incorrectos para descongelar el pavo favorece la proliferación de bacterias como Salmonella, advierte el Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Descongelar mal el pavo: el

Estados Unidos y Trinidad y Tobago reforzaron su cooperación para combatir las redes delictivas vinculadas al régimen de Maduro

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar analizaron el impacto del narcotráfico, el tráfico de armas y la influencia de grupos criminales relacionados con la dictadura de Caracas durante una reunión en Puerto España

Estados Unidos y Trinidad y

Así fue el arresto del sospechoso que disparó contra dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca

Agentes armados rodearon y detuvieron al atacante en plena vía pública, pocos minutos después de los disparos cerca de la estación Farragut West

Así fue el arresto del

Varios restaurantes y cadenas de comida rápida permanecen abiertos en Acción de Gracias en Estados Unidos

Franquicias reconocidas ofrecerán servicios y platillos alternativos al tradicional menú casero, aunque los horarios podrán variar según cada sucursal y región del país

Varios restaurantes y cadenas de

Donald Trump apoyó al candidato conservador Tito Asfura para las elecciones presidenciales de Honduras

El mandatario estadounidense dijo que el candidato del Partido Nacional “es el único verdadero amigo de la libertad”. “Podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, agregó el republicano

Donald Trump apoyó al candidato
DEPORTES
Con presencia local, continúan los

Con presencia local, continúan los octavos de final del WTA 125 del Argentina Open

La familia Neymar compró la marca Pelé: la millonaria cifra que pagó

El guiño del Pity Martínez a un club de Primera División ante su inminente salida de River Plate

Los tres groseros errores del Liverpool de Mac Allister en la derrota 1-4 por Champions que dejó al DT en la cuerda floja

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron por el partidazo que Racing le ganó a River

TELESHOW
Charlotte Caniggia reveló la insólita

Charlotte Caniggia reveló la insólita admiración de Mariana Nannis por una banda de música

El pase de factura al aire de Diego Torres a su sobrina Ángela luego de que no le respondiera los mensajes

El llamativo discurso de Alejandro Dolina al recibir el Premio Ondas Internacional de Radio 2025: “No tengo mérito alguno”

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, debutará como actor en la próxima temporada de Margarita: el adelanto

Lourdes Fernández, de Bandana, fue sometida a una cirugía: los detalles de la operación y cómo se encuentra su salud

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea desplegó 138

La Unión Europea desplegó 138 observadores para supervisar las elecciones generales del domingo en Honduras

El misterio de Fort St. Louis: cómo un asentamiento que perdió Francia en Texas cambió la historia

Estados Unidos y Trinidad y Tobago reforzaron su cooperación para combatir las redes delictivas vinculadas al régimen de Maduro

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans

La dictadura cubana juzga a un artista por colocar pancartas con consignas políticas: la Fiscalía pide seis años de cárcel