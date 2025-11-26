Jugador de básquetbol murió tras sufrir una lesión en un partido universitario en Texas

El joven jugador de baloncesto sufrió una lesión en la cabeza durante un partido contra Grayson College en Texas. (Connors State College)

La comunidad universitaria de Connors State College en Oklahoma enfrenta días de conmoción tras la muerte de Ethan Dietz, un joven jugador de básquetbol que perdió la vida inesperadamente luego de sufrir una lesión durante un partido disputado en Texas.

La noticia, confirmada por la propia universidad a través de un comunicado en su página de Facebook, ha generado una ola de solidaridad y duelo tanto en el campus como en su ciudad natal de Arkansas.

Dietz, estudiante de segundo año y alero de 2,03 metros originario de Vilonia, Arkansas, se encontraba participando en un encuentro contra Grayson College en Denison, Texas, el sábado pasado.

El joven jugador sufrió un tipo de lesión en la cabeza durante el juego

La universidad confirmó el fallecimiento de Dietz y expresó su solidaridad con la familia y amigos del deportista. (Bob Donnan-USA TODAY Sports via REUTERS)

De acuerdo con la información publicada por el medio The Associated Press (AP), durante la segunda mitad del partido, el deportista sufrió una lesión que, según los primeros reportes citados por la portavoz de la universidad, Shannon Rigsby, habría sido en la cabeza.

Rigsby explicó que “los informes iniciales indican que fue una lesión en la cabeza”, aunque aclaró que no disponía de información adicional sobre la naturaleza exacta del incidente. Además, señaló que la institución ha solicitado la grabación del partido para profundizar en la investigación de lo ocurrido.

Varios partidos fueron cancelados debido a la muerte del joven basquetbolista

Connors State College canceló partidos de baloncesto y ofreció apoyo psicológico tras la trágica noticia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia del fallecimiento, que se produjo el martes, llevó a la cancelación de varios partidos de básquetbol masculino y femenino programados por la universidad.

Además, la institución anunció la disponibilidad de asesoramiento psicológico para estudiantes, profesores y personal, en un intento de acompañar a la comunidad en el proceso de duelo, según la información publica por CBS News.

Dietz tenía un gran compromiso con el equipo, sus números respaldaban su gran esfuerzo

Ethan Dietz promediaba 11 puntos y 9,4 rebotes por partido en la temporada, destacando su compromiso con el equipo. (Dale Zanine-USA TODAY Sports via REUTERS)

En contraste, el desempeño de Dietz en ese último partido reflejó su compromiso con el equipo: anotó 8 puntos y capturó 4 rebotes en 20 minutos de juego, según el comunicado oficial de la universidad.

En la temporada, el joven promediaba 11 puntos y 9,4 rebotes por partido en ocho encuentros, de acuerdo con datos publicados por The Associated Press, CBS News y NBC News.

La universidad destacó que Dietz “ejemplificó lo que significa ser un Cowboy, valorar el trabajo duro y ser parte de un equipo”, y añadió: “Mientras el equipo y la comunidad Cowboy procesan su propio dolor, nos solidarizamos con su familia y amigos”.

La universidad emitió un comunicado en el que expresaba su solidaridad con la familia del estudiante

El impacto de la pérdida se reflejó en un nuevo mensaje institucional: “La familia Cowboy ha sufrido una pérdida inimaginable”, expresó la universidad en su comunicado.

“La pérdida de Ethan nos recuerda a todos lo valiosa que es la vida y cuánto influyen en nosotros quienes nos rodean. Al superar esta pérdida juntos como comunidad, dejémonos inspirar por el espíritu, la amistad y el amor de Ethan”.

La comunidad de Warner rendirá homenaje a Dietz en diciembre

Para honrar la memoria de Dietz, se ha programado una vigilia el 1 de diciembre en el campus de Warner, Oklahoma, donde se espera que compañeros, familiares y miembros de la comunidad puedan rendirle homenaje.

La universidad reiteró su apoyo a la familia y amigos del jugador, subrayando el legado de compañerismo y dedicación que deja entre quienes lo conocieron.