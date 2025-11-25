Miles de personas reciben la advertencia de permanecer en sus hogares en estos dos estados de EEUU

Miles de residentes en California y Oregón reciben órdenes de permanecer en interiores por altos niveles de contaminación atmosférica. (REUTERS/Mike Blake)

Miles de residentes en California y Oregón recibieron órdenes de permanecer en interiores este 25 de noviembre, después de que autoridades federales y estatales advirtieran sobre niveles elevados de contaminación atmosférica que afectan a diversas comunidades. El incidente plantea un riesgo particular para personas con enfermedades respiratorias, niños, adultos mayores y quienes habitan en zonas vulnerables, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Según reportó la Environmental Protection Agency (EPA) en su portal oficial AirNow, el índice de calidad del aire (AQI) alcanzó rangos considerados insalubres en áreas cercanas a La Pine, en Oregón, y Portola, en California, con datos recopilados durante la mañana del martes. La EPA recomienda tanto a los grupos sensibles como al resto de la población limitar la exposición al aire libre ante estos niveles de contaminación.

La herramienta AirNow mantiene un monitoreo continuo de la contaminación atmosférica en Estados Unidos y publica alertas cuando los niveles de partículas finas o gases superan los umbrales seguros fijados por las autoridades. Episodios como el registrado ahora suelen coincidir con fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales en la región o estancamiento de masas de aire, de acuerdo con antecedentes recogidos previamente por Reuters y fuentes federales.

¿Por qué la EPA pide que miles de personas permanezcan en casa en California y Oregón?

La EPA informó que zonas de California y Oregón presentan niveles de AQI superiores a 150 puntos, ubicándose en la categoría “Unhealthy” (insalubre), lo que implica un riesgo para la salud pública. AirNow, programa gubernamental que compila información de la EPA, el Servicio Nacional del Clima y agencias estatales, señaló que los valores más altos se concentraron en torno a las localidades de La Pine (Oregón) y Portola (California), mientras los mapas en tiempo real reflejaban máximos de partículas finas (PM2.5).

El AQI es un sistema de reporte que utiliza indicadores numéricos y colores para clasificar la calidad del aire, con el objetivo de informar de manera rápida sobre la presencia y niveles de contaminantes como ozono y partículas en suspensión. Un rango entre 151 y 200 se interpreta como insalubre para toda la población, según detalla la EPA. En este escenario, tanto el público general como los grupos sensibles pueden experimentar efectos adversos.

“Cuando la contaminación se sitúa en el rango insalubre, la EPA recomienda a los residentes de las áreas afectadas reducir o posponer actividades al aire libre y permanecer dentro de lugares cerrados siempre que sea posible”, aclara la información oficial publicada en AirNow.

La EPA advierte que el índice de calidad del aire (AQI) supera los 150 puntos en zonas de La Pine y Portola, alcanzando niveles insalubres. (AP Foto/Damian Dovarganes)

¿Qué zonas están afectadas por la alerta de contaminación en California y Oregón?

Las autoridades han identificado especialmente las zonas de La Pine en Oregón y Portola en el norte de California como áreas con AQI muy por encima de los niveles considerados seguros. El monitoreo de AirNow señala estos puntos como los de mayor riesgo en la región pacífica de Estados Unidos en la fecha señalada.

La alerta puede extenderse a otros municipios cercanos si las condiciones meteorológicas, como la dirección del viento y la presión atmosférica, desplazan la contaminación a otras áreas. Los departamentos de salud estatales aconsejan revisar continuamente las actualizaciones del mapa en AirNow para saber si la zona de residencia se encuentra bajo advertencia.

¿Qué significa el nivel insalubre en el Índice de Calidad del Aire (AQI)?

El Índice de Calidad del Aire (AQI) es una medida que va de 0 a 500, con valores superiores a 150 en la franja roja conocidos como “Unhealthy”. Según la EPA, este rango indica que ya no solo los grupos sensibles, sino la población general, podría comenzar a experimentar efectos adversos en la salud.

Entre 0 y 50: calidad buena

De 51 a 100: calidad moderada

De 101 a 150: insalubre para grupos sensibles

De 151 a 200: insalubre

Más de 200: niveles muy insalubres o peligrosos

Estos valores son públicos y se actualizan en tiempo real por el sistema de monitoreo federal.

La contaminación atmosférica representa un riesgo para personas con enfermedades respiratorias, niños, adultos mayores y comunidades vulnerables. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos para la salud por la contaminación del aire, según la EPA?

De acuerdo con la Environmental Protection Agency (EPA), la exposición a altos niveles de partículas en suspensión puede causar irritación en ojos, nariz y garganta, tos, flema, opresión torácica y dificultad respiratoria aún en personas sanas. Para aquellas con asma, enfermedades cardíacas o pulmonares, los riesgos se incrementan considerablemente.La EPA también advierte sobre el incremento de hospitalizaciones y episodios respiratorios agravados en estos grupos:

“Numerosos estudios científicos han vinculado la exposición a la contaminación por partículas con problemas como muerte prematura en personas con enfermedades crónicas, infartos no fatales e irregularidades en el ritmo cardíaco”.

¿Cómo protegerse durante una alerta de calidad del aire?

Las recomendaciones oficiales incluyen:

Permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas

Utilizar purificadores de aire si están disponibles

Evitar actividades físicas exigentes en exteriores

Consultar información actualizada en AirNow.gov y seguir indicaciones de autoridades locales

Atención especial a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovascularesEl sitio AirNow resalta: “Incluso personas sanas pueden experimentar síntomas temporales como irritación o dificultades respiratorias al exponerse a concentraciones elevadas de partículas”.

La EPA recomienda limitar la exposición al aire libre y permanecer en lugares cerrados durante la alerta de calidad del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evoluciona la situación y dónde consultar información oficial sobre la contaminación?

El monitoreo a través de AirNow y las alertas de la EPA se mantienen activos y se actualizan durante dicha jornada y los días siguientes. Las autoridades no han fijado una fecha de finalización del episodio, pues depende de la evolución meteorológica y el control sobre las fuentes de contaminación.La situación puede afectar la programación escolar, eventos deportivos y actividades comunitarias en las áreas bajo advertencia.

Los residentes de California y Oregón pueden verificar el estado de la calidad del aire en su zona a través del portal oficial de la EPA (AirNow.gov), que entrega mapas en tiempo real, además de información emitida por los departamentos estatales de salud y protección ambiental.