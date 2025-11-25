Estados Unidos

Futbolista de la Universidad de Alabama acusado de intento de asesinato tras atacar a dos compañeros

Daniel Israel Mincey, liniero ofensivo de la Universidad de Alabama en Birmingham, fue detenido tras apuñalar a otros dos jugadores horas antes de un partido

Daniel Mincey permanece bajo custodia
Daniel Mincey permanece bajo custodia con una fianza de USD 90.000 mientras enfrenta cargos formales por el ataque en el campus de Birmingham. (Jefferson County Jail vía AP)

Daniel Israel Mincey, liniero ofensivo del equipo de Fútbol de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), fue acusado de intento de asesinato y agresión en primer grado, tras ser arrestado luego de que dos compañeros de su equipo resultaran apuñalados horas antes de un partido.

De acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Jefferson y declaraciones de un portavoz de la universidad citados por NBC News, Mincey, de 20 años y originario de Pompano Beach, Florida, fue detenido el sábado por la tarde por la policía del campus en relación con el ataque ocurrido esa misma mañana en el edificio de operaciones de fútbol del campus de Birmingham.

El lunes, permanecía bajo custodia con una fianza fijada en 90.000 dólares, mientras que los cargos formales se presentaron ese mismo día, según documentos judiciales consultados por el medio.

Las autoridades aseguran que los crímenes cometidos por Mincey fueron intencionales

Las denuncias penales detallan que Mincey intentó causar la muerte de Jasire Peterson y provocó lesiones graves a Joshua Underwood. (Diane Mwai/al.com vía AP)

Las denuncias penales detallan que Mincey habría intentado “causar intencionalmente la muerte de Jasire Peterson... apuñalándolo con un cuchillo”, mientras que la segunda acusación sostiene que cometió “agresión en primer grado” al provocar “lesiones físicas graves a Joshua Underwood... al apuñalarlo con un cuchillo”, según los documentos judiciales citados por NBC News.

Ambos jugadores lesionados fueron trasladados a un hospital tras el incidente. Alicia Rohan, portavoz de la universidad, expresó en un comunicado recogido por NBC News: “Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias mientras se recuperan”.

Los jugadores lastimados fueron dados de alta del hospital y se encuentran en recuperación

Ambos jugadores lesionados fueron hospitalizados y ya recibieron el alta médica, según el entrenador interino Alex Mortensen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes, el entrenador interino de los UAB Blazers, Alex Mortensen, informó en un video publicado en YouTube que se reunió con los dos jugadores afectados, quienes ya habían sido dados de alta del hospital y se encontraban en proceso de recuperación.

Mortensen, en una conferencia de prensa posterior a la derrota del sábado frente a la Universidad del Sur de Florida, explicó que el equipo decidió disputar el partido para que los jugadores de último año pudieran tener su despedida en el campo, a pesar de que algunos integrantes optaron por no participar. “Creo que lo más importante fue que querían jugar juntos el sábado”, afirmó el entrenador, de acuerdo con la información publicada por The Associated Press (AP).

Mincey había sido transferido en mayo de este año de la Universidad de Kentucky

En cuanto a la situación de Mincey dentro del equipo, la universidad no ha emitido comentarios oficiales. No obstante, NBC News señala que el jugador ya no figura en la plantilla en línea.

La agencia The Associated Press (AP), citada por NBC News, informó que Mincey se había transferido a la UAB en mayo y que anteriormente formó parte de la Universidad de Kentucky. La plantilla del equipo lo registraba como estudiante de primer año, con camiseta roja y una estatura de 1,93 metros (6 pies 4 pulgadas).

El abogado de Mincey mencionó que la investigación continúa abierta

La investigación judicial sobre el ataque continúa mientras la comunidad universitaria sigue atenta a la recuperación de Jasire Peterson y Joshua Underwood. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado David Bigney, representante de la familia Mincey, declaró a NBC News que es prematuro emitir comentarios públicos sobre el caso. “Actualmente estamos concentrados en recopilar información y revisar las pruebas, que aún no se han recibido en su totalidad”, manifestó. “Pedimos paciencia mientras avanza el proceso legal”.

Jasire Peterson y Joshua Underwood, los jugadores afectados, continúan recuperándose tras el ataque, mientras la investigación judicial sigue su curso y la comunidad universitaria permanece atenta a la evolución del caso.

