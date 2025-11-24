Estados Unidos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

La Casa Blanca informó que ambas delegaciones lograron consensuar un nuevo plan de entendimiento y se comprometieron a mantener la coordinación con sus aliados europeos en las próximas etapas

Guardar
EEUU calificó de “un gran
EEUU calificó de “un gran paso adelante” las negociaciones con Ucrania sobre el plan para poner fin a la guerra con Rusia (REUTERS/Al Drago)

El gobierno de Estados Unidos calificó como “un gran paso hacia adelante” la ronda de negociaciones de este domingo en Ginebra con representantes de Ucrania sobre la propuesta de paz destinada a poner fin al conflicto con Rusia.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Casa Blanca en horas de la noche de este domingo, las delegaciones trabajaron en profundidad sobre los lineamientos del plan elaborado por la administración Trump y lograron consensuar un marco actualizado para futuras discusiones formales.

El compromiso por parte de ambos países permitió trabajar en un borrador rediseñado que reúne los elementos clave y define los próximos pasos”, señaló la declaración conjunta.

Los negociadores resaltaron que el debate fue “constructivo, enfocado y respetuoso” y coincidieron en que cualquier avance debe garantizar la preservación total de la soberanía ucraniana, objetivo que Washington sostiene como irrenunciable en las gestiones diplomáticas actuales.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó la jornada como “la más productiva” de todo el proceso y se mostró optimista respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo en “plazo razonable”.

El comunicado de la Casa
El comunicado de la Casa Blanca tras las primeras rondas de negociación en Ginebra

Rubio precisó que los equipos repasaron uno por uno los cerca de treinta apartados de la propuesta estadounidense y lograron acortar la lista de diferencias pendientes.

Ningún tema abierto es insalvable. Se necesita tiempo extra, pero ambas partes están comprometidas con la solución”, mencionó en su comparecencia en Ginebra.

Por la parte ucraniana, el jefe de gabinete presidencial, Andrii Yermak, destacó la “alta productividad” del encuentro con Washington y agradeció al presidente Donald Trump por el esfuerzo diplomático y el sostén a Ucrania durante la guerra.

Yermak agregó que la delegación insistió en la importancia de asegurar que un eventual acuerdo contemple mecanismos de seguridad, reconstrucción y garantías internacionales.

La Casa Blanca subrayó que el entendimiento se apoya en el principio de que cualquier solución de paz debe ser “justa y sostenible” y establecer condiciones para que el país europeo no vuelva a estar expuesto a futuras agresiones.

La estructura principal del plan, según fuentes diplomáticas, establece requisitos sobre la retirada de tropas, la reintegración de territorios y la consolidación de fronteras reconocidas, aunque el borrador definitivo aún requiere aprobación de los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelensky.

Marco Rubio, calificó la jornada
Marco Rubio, calificó la jornada como “la más productiva” de todo el proceso y se mostró optimista respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo en “plazo razonable” (REUTERS/Emma Farge)

Ambos gobiernos confirmaron la intención de mantener un diálogo intensivo en los próximos días y sostener la comunicación permanente con los socios europeos, que han subrayado la importancia de no quedar al margen del proceso.

Voceros de la Delegación Europea indicaron que se busca una posición común ante cuestiones relacionadas con la OTAN, la reducción de fuerzas y el futuro marco de seguridad en el continente.

El ambiente de optimismo fue matizado por el presidente francés Emmanuel Macron y otros líderes del G20, quienes llamaron a transformar el borrador en “un documento viable que responda plenamente a las preocupaciones de seguridad tanto para Ucrania como para Europa”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que la Unión Europea debe tener un papel central en cualquier pacto final y reclamó coordinación continua durante la cumbre.

Estados Unidos y Ucrania acordaron también sumar nuevas consultas técnicas para revisar ajustes en los aspectos más sensibles del texto y abordar los intereses de aliados y otros actores internacionales.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que la Unión Europea debe tener un papel central en cualquier pacto final y reclamó coordinación continua durante la cumbre (REUTERS/Yves Herman)

El secretario de Estado recalcó que la postura rusa ha sido tenida en cuenta de diversas maneras, aunque Moscú no intervino de manera directa en la ronda de Ginebra.

El avance diplomático llega después de años de guerra y debate global sobre la legitimidad, el futuro territorial de Ucrania y las implicancias estratégicas en Europa oriental.

Tanto Washington como Kiev confirmaron su disposición a continuar colaborando hasta consolidar un acuerdo que garantice seguridad, estabilidad y reconstrucción para el país. La agenda de próximas semanas incluirá consultas multilaterales y una nueva fase de reuniones para definir si el optimismo se transforma en un pacto político duradero.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosRusiaUcraniaÚltimas Noticias AméricaGuerra Rusia-UcraniaCasa BlancaDonald TrumpVolodimir ZelenskyAcuerdo de Paz

Últimas Noticias

Peligrosa variante del virus de la influenza preocupa a las autoridades de salud en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias internacionales han documentado que esta variante puede causar cuadros más graves en adultos mayores y niños, incrementando el riesgo de fiebre alta y complicaciones respiratorias

Peligrosa variante del virus de

Tormenta invernal amenaza viajes durante la semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

Millones de estadounidenses podrían enfrentar retrasos y complicaciones al intentar desplazarse debido a lluvias, nieve y vientos intensos en los próximos días

Tormenta invernal amenaza viajes durante

Aerolíneas internacionales suspendieron vuelos desde y hacia Venezuela tras advertencia de seguridad de EEUU

La recomendación de la FAA para extremar medidas obligó a aerolíneas de América y Europa a suspender servicios a Caracas por temor a incidentes en el espacio aéreo

Aerolíneas internacionales suspendieron vuelos desde

Alerta en Hawái por una posible erupción inminente del volcán Kilauea

Los flujos de lava descendieron por las laderas del volcán en Hawái durante el fin de semana, mientras las autoridades advierten que un nuevo episodio eruptivo podría ocurrir en los próximos días

Alerta en Hawái por una

Seguridad Social anunció un importante incremento para jubilados y beneficiarios a partir de enero 2026 en EEUU

El ajuste busca preservar el poder adquisitivo de quienes dependen de la SSA en un contexto de creciente inflación y aumento del costo de vida en los Estados Unidos

Seguridad Social anunció un importante
DEPORTES
Boca Juniors le gana al

Boca Juniors le gana al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura

La respuesta de Di María al gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón a Central

Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati y se metió en la final de la Conferencia Este de la MLS

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años que dio la vuelta al mundo

Italia venció a España en la final de la Copa Davis y se coronó campeón por tercera vez consecutiva

TELESHOW
El casamiento de Malena Ratner,

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

INFOBAE AMÉRICA

El bloque prorruso mantiene el

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro

Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra