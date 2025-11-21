Estados Unidos

Trump propuso a Zelensky la protección de la OTAN si acepta una iniciativa de paz que facilita intereses de Putin

El presidente de los EEUU se compromete a defender a Ucrania frente a una agresión externa, a cambio de la cesión del Dombas en favor de Moscú y el levantamiento de todas las sanciones impuestas por la Casa Blanca y la UE

Donald Trump y Volodimir Zelenski
Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Volodimir Zelensky recibió dos iniciativas de paz redactadas en la Casa Blanca que cumplen con sus exigencias de seguridad nacional frente a las ambiciones expansionistas de Rusia, pero que lo obligan a cambio a satisfacer todas las demandas territoriales, económicas e institucionales que propuso Vladimir Putin durante la cumbre que mantuvo con Donald Trump en Alaska.

Las bases de la negociación entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia se podrían sintetizar de la siguiente manera:

  1. Zelensky siempre pidió ingresar a la OTAN, Putin lo rechazaba. Ahora, ese asunto quedaría resuelto con la aplicación del artículo 5 del estatuto de la OTAN en favor de Ucrania, cómo ya acordó Estados Unidos con Arabia Saudita, por ejemplo.

El borrador de tres párrafos de esta iniciativa, a la que accedió Infobae, sostiene:

“Estados Unidos afirma que un ataque armado significativo, deliberado y sostenido por parte de la Federación Rusa a través de la línea de armisticio acordada hacia territorio ucraniano será considerado como un ataque que amenaza la paz y la seguridad de la comunidad transatlántica. En tal caso, el Presidente de Estados Unidos, en ejercicio de su autoridad constitucional y tras consultas inmediatas con Ucrania, la OTAN y los socios europeos, determinará las medidas necesarias para restablecer la seguridad. Estas medidas pueden incluir el uso de la fuerza armada, asistencia en inteligencia y logística, acciones económicas y diplomáticas, y otros pasos que se consideren apropiados. Un mecanismo conjunto de evaluación con la OTAN y Ucrania evaluará cualquier presunta violación.

Los miembros de la OTAN, incluidos Francia, el Reino Unido, Alemania, Polonia y Finlandia, afirman que la seguridad de Ucrania es parte integral de la estabilidad europea y se comprometen a actuar en conjunto con Estados Unidos en respuesta a cualquier violación que cumpla los criterios, garantizando una postura disuasoria unificada y creíble.

Este Marco entrará en vigor tras su firma y permanecerá vigente durante diez años, renovable por acuerdo mutuo. Una Comisión Conjunta de Supervisión, liderada por socios europeos con participación de Estados Unidos, supervisará el cumplimiento".

Zelensky está consultando a Emmanuel Macron -presidente de Francia-, Friedrich Merz -canciller Alemán y Keir Starmer -primer ministro del Reino Unido- para diseñar una respuesta a la sorpresiva iniciativa presentada por la administración republicana.

Donald Trump y Vladimir Putin
Donald Trump y Vladimir Putin en el aeropuerto de Alaska, (Estados Unidos)
  1. Putin propuso durante la Cumbre de Alaska que Rusia debía quedarse con el Dombas de Ucrania, y Zelenski tenía que renunciar a sus reclamos sobre Crimea. Asimismo, el líder ruso exigió que el ejército ucraniano debía reducirse a su mínima expresión, Ucrania jamás ingresaría a la OTAN y Estados Unidos y la Unión Europea tendrían que levantar todas las sanciones económicas y financieras contra Moscú.

Steve Witkoff -enviado especial de Donald Trump para Rusia y Ucrania- negoció en secreto con Kirill Dmitriev, un asesor de confianza de Putin. Esa negociación desembocó en una propuesta de 28 puntos que ayer fue entregada a Zelenski en Kiev.

El borrador de esta propuesta -leído por Infobae- establece lo siguiente:

“Se confirmará la soberanía de Ucrania.

Se concluirá un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas.

El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 efectivos.

Ucrania acepta consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro.

Ucrania es elegible para la membresía en la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se considera este asunto.

Rusia será reintegrada en la economía global

Rusia será invitada a reincorporarse al G8, (ahora es G7)

Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidas de facto como rusas, incluso por parte de Estados Unidos.

Kherson y Zaporiyia quedarán congeladas a lo largo de la línea de contacto, lo que significará un reconocimiento de facto a lo largo de dicha línea.

Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones".

Los 28 puntos presentados a Zelenski fueron negociados por enviados de Putin y Trump, pero hasta ahora ninguno de los dos mandatarios hicieron alusión a esta propuesta de paz.

Zelenski puso a disposición de Macron, Starmer y Merz, el borrador que publica Infobae. Ucrania y la UE tienen muchísimas dudas, y se abrió una negociación que se extenderá durante todo el fin de semana.

Esa negociación que será secreta encuentra a Zelenski en una posición de debilidad. Rusia avanzó sobre el Dombas en la última semana, y el presidente de Ucrania se encuentra en jaque por una compleja denuncia de corrupción que compromete a su círculo más estrecho.

La situación militar en el Dombas muestra que Ucrania sólo controla un 11,3 por ciento de su territorio. El resto ya está en poder del ejército ruso (Ver mapa).

Situación militar en el Dombas,
Situación militar en el Dombas, (Ucrania)

La iniciativa de 28 puntos y la propuesta de convertir a Ucrania aliado extra OTAN son complementarias.

Zelenski y sus aliados de Europa deben decidir si aceptan el plan de paz que propuso Trump, tras una larga negociación con el Kremlin, o rechazan la hoja de ruta y presentan otra alternativa que contenga mayores intereses europeos y ucranianos.

Trump desea firmar la paz entre Ucrania y Rusia antes que concluya noviembre.

