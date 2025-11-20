Estados Unidos

Trump promulgó la ley que permite la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein

La norma dispone la divulgación de los archivos federales vinculados a la investigación sobre el financiero condenado por delitos sexuales y a las circunstancias de su muerte en una cárcel de Manhattan

Guardar
Trump promulgó la ley que
Trump promulgó la ley que permite la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein (REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el miércoles una ley que permite la publicación de los archivos no clasificados relacionados con el financiero condenado por delitos sexuales y muerto en prisión en 2019, Jeffrey Epstein, tras la aprobación casi unánime del Congreso. La legislación fija un plazo de un mes para que el Departamento de Justicia divulgue en línea documentos oficiales.

El Congreso aprobó el texto el martes con 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado lo avaló sin debate y por unanimidad mediante un procedimiento especial. La ley contempla excepciones acotadas para datos personales, seguridad y aspectos legales definidos como genuinos.

En su plataforma Truth Social el mandatario afirmó: “ACABADO DE FIRMAR LA LEY PARA DIVULGAR LOS ARCHIVOS EPSTEIN”.

La norma dispone la divulgación de los archivos federales vinculados a la investigación sobre Epstein y a las circunstancias de su muerte en una cárcel de Manhattan. El texto ordena la publicación completa de los documentos no clasificados, salvo información que revele identidades de víctimas o que afecte investigaciones activas. Estas excepciones figuran en la legislación como límites estrictos.

El martes, la aprobación en la Cámara de Representantes incluyó un único voto en contra, el del republicano Clay Higgins, quien argumentó que la iniciativa podría exponer datos de personas que no enfrentaron acusaciones formales. Higgins explicó su rechazo al afirmar que la medida generaría riesgos innecesarios para terceros no procesados.

La norma dispone la divulgación
La norma dispone la divulgación de los archivos federales vinculados a la investigación sobre Epstein y a las circunstancias de su muerte en una cárcel de Manhattan (REUTERS)

En paralelo, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, informó que el tratamiento se aceleró mediante un procedimiento especial que evitó objeciones y permitió la aprobación unánime. Antes de la firma presidencial, la Casa Blanca ya había adelantado que Trump avalaría el texto tras recibir la aprobación final del Congreso.

El debate legislativo se desarrolló en un contexto de presión pública sostenida. Sobrevivientes de delitos cometidos por Epstein participaron en la jornada parlamentaria y reclamaron la divulgación integral del expediente. Entre ellas se presentó Jena-Lisa Jones, quien expresó: “Estamos exhaustas por sobrevivir al trauma y también a los vaivenes políticos que lo rodean”. El grupo pidió que el caso no se utilice como herramienta partidaria y solicitó que la liberación de documentos se concrete sin demoras.

La iniciativa avanzó luego de meses de negociaciones y de la incorporación formal de la congresista demócrata Adelita Grijalva, elegida en septiembre. Su juramento habilitó los apoyos necesarios para someter el proyecto a votación bajo el mecanismo de dos tercios, utilizado para iniciativas que requieren consenso amplio.

El líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que la ley podría generar “consecuencias no deseadas” debido a la posible inclusión de pasajes de investigaciones confidenciales. Sin embargo, confirmó su voto favorable y afirmó que “nadie quiere quedar registrado en contra de la máxima transparencia”.

El líder de la Cámara
El líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (REUTERS)

El proceso legislativo se inscribe en un marco de reclamos crecientes por el acceso a los archivos federales relacionados con Epstein. Informes del Congreso y del Comité de Supervisión revelaron documentos y comunicaciones sobre los vínculos del financista con figuras empresariales, políticas y del entorno internacional. Uno de los efectos recientes del caso fue la decisión de la Casa Real británica, que retiró títulos y residencia al príncipe Andrés.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

Jeffrey EpsteinEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 19 de noviembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados de Powerball: todos los

Tecnología forense descubre al asesino de una madre de Carolina del Sur tras 38 años de un caso sin resolver

Nuevos métodos científicos permitieron identificar al presunto responsable del homicidio de Margit Schuller, quién fue encontrada muerta por su propia hija

Tecnología forense descubre al asesino

Trump anunció que se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, el viernes en la Casa Blanca

“Pidió que nos reuniéramos. Decidimos que esta reunión tendrá lugar en la Oficina Oval, el viernes 21 de noviembre”, confirmó el presidente estadounidense por medio de su cuenta de Truth Social

Trump anunció que se reunirá

El vórtice polar se debilita y amenaza con olas de frío en Estados Unidos después del Día de Acción de Gracias

Meteorólogos observan un fenómeno poco común que podría alterar los patrones atmosféricos y desencadenar descensos bruscos de temperatura

El vórtice polar se debilita

Ascienden a 31 los casos de botulismo en bebés en EEUU; FDA advierte por la venta de fórmula retirada

Se han registrado hospitalizaciones en al menos 15 estados, mientras las autoridades sanitarias advierten sobre la persistencia del producto en puntos de venta y recomiendan suspender su uso de inmediato

Ascienden a 31 los casos
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Kosovo rechazó

El Parlamento de Kosovo rechazó el gobierno propuesto por el primer ministro Konjufca y el país quedó a un paso de elecciones anticipadas

Una explosión en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas dejó herido a un oficial militar surcoreano

Al menos 10 presos muertos en la cárcel más poblada de Ecuador: investigan si se trata de un contagio de tuberculosis

Erdogan afirmó que Turquía está “cerca” de erradicar el terrorismo tras los últimos avances en el proceso de paz con el PKK

Contaminación en Nueva Delhi: los niveles se disparan y la ciudad lidera el ranking mundial por humo tóxico