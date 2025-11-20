Tecnología forense descubre al asesino de una madre de Carolina del Sur tras 38 años de un caso sin resolver

Margit Schuller, madre húngara de 34 años, fue hallada muerta en 1987 por su hija de 12 años en un complejo de apartamentos. (Beaufort County Sheriff’s Office)

El avance de la tecnología forense ha permitido que, más de tres décadas después, las autoridades de Carolina del Sur detuvieran a Cortez Sabino Lake, un hombre de 76 años.

Lake está acusado por el asesinato de Margit Schuller, una madre húngara de 34 años que fue hallada muerta en el interior de su vivienda en 1987.

La detención, anunciada el miércoles por la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, pone fin a una larga investigación que mantuvo en vilo a la pequeña comunidad donde ambos residían.

La hija de la víctima la encontró muerta cerca de su lavadero

La investigación inicial siguió un rastro de sangre y localizó el arma homicida dos años después del asesinato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por ABC News, la noche del 1 de noviembre de 1987, la hija de Schuller, de tan solo 12 años, encontró el cuerpo de su madre en un charco de sangre cerca del lavadero del complejo de apartamentos donde vivían, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort a ABC News.

En ese momento, el esposo de la víctima, miembro de la Marina, se encontraba destinado en California. Las autoridades señalaron que el móvil del crimen habría sido una agresión sexual, según declaró el investigador Bob Bromage.

La investigación inicial permitió a la policía seguir un rastro de sangre desde la lavandería hasta el extremo más alejado de los apartamentos, lo que llevó a los agentes a suponer que el asesino resultó herido durante el ataque. Dos años después, la pistola utilizada en el crimen fue localizada en una obra en construcción cercana, pero el caso permaneció sin resolver durante años.

El desarrollo de nuevas técnicas forenses resultó determinante para reactivar la investigación

El uso de ADN y genealogía genética fue clave para reabrir el caso y descartar a sospechosos originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2005, con la mejora de la tecnología del ADN, los investigadores analizaron una muestra de sangre desconocida hallada en la escena y la ingresaron en el Sistema Combinado de Índices de ADN (CODIS), según la oficina del sheriff. El análisis permitió descartar a todas las personas de interés originales, pero no condujo a un sospechoso concreto.

En 2019, los investigadores recurrieron a la genealogía genética, una herramienta que permite identificar ADN desconocido comparándolo con el de familiares que han aportado voluntariamente sus datos a una base de datos.

Las autoridades también emplearon el ADN para crear retratos robot del posible aspecto del sospechoso.

Una muestra de ADN de Lake coincidió con la encontrada en la escena del crimen

Cortez Sabino Lake vivía a menos de 250 metros de la escena del crimen y trabajó como terapeuta respiratorio en Beaufort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras numerosas horas de trabajo, un voluntario del comité de casos sin resolver identificó a Lake como principal sospechoso, según la oficina del sheriff.

Lake no había sido considerado previamente en la investigación, explicó Bromage a ABC News. Posteriormente, los investigadores obtuvieron una muestra de ADN de Lake, que coincidió con la hallada en la escena del crimen.

En el momento del asesinato, Lake residía a una distancia de entre 180 y 240 metros (600 y 800 pies) de la lavandería, mientras que Margit Schuller vivía a unos 15 metros (50 pies) del mismo lugar, según precisó Bromage en una conferencia de prensa. “Él sabía quién era Margit Schuller”, afirmó el investigador.

Este martes, Lake fue arrestado, tras décadas de búsqueda en investigaciones

Un voluntario del comité de casos sin resolver identificó a Lake como sospechoso tras analizar retratos robot y bases de datos genéticas. (Beaufort County Sheriff’s Office)

El martes, Lake fue arrestado bajo una orden de detención por asesinato, informaron las autoridades. Durante las décadas posteriores al crimen, Lake permaneció en el condado de Beaufort y trabajó como terapeuta respiratorio en el Hospital Memorial de Beaufort, según la información oficial.

Bromage relató que esta semana se comunicó con el esposo de Schuller para informarle sobre el arresto. “Esto devastó su vida y la de su hija”, expresó Bromage a ABC News. El esposo de la víctima, según el investigador, no recuerda a Lake, pero manifestó su agradecimiento por el avance en el caso.