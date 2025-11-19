Lluvias extremas desatan alerta por inundaciones repentinas en el desierto de Arizona

Las intensas lluvias en el desierto de Arizona provocan inundaciones repentinas y una emergencia meteorológica sin precedentes. (REUTERS/Go Nakamura)

Las intensas precipitaciones que han azotado el desierto de Arizona en las últimas horas han desencadenado una situación de emergencia, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una advertencia urgente por inundaciones repentinas que representan un peligro para la vida.

La magnitud de las lluvias ha superado ampliamente los registros habituales de la región, generando un escenario inusual y de alto riesgo para los habitantes de zonas tradicionalmente áridas.

En tan solo un día, áreas desérticas de Arizona han recibido hasta 7,6 centímetros de lluvia, una cifra que equivale a más de un mes de precipitaciones normales, ya que estas regiones suelen registrar entre 3,8 y 5,1 centímetros durante todo julio.

Números alarmantes de agua acumulada en la zona afectada

Las precipitaciones en Arizona superan el promedio mensual, con hasta 7.6 centímetros en solo 24 horas. (REUTERS/Daniel Cole)

Brian Klimowski, meteorólogo a cargo del Servicio Meteorológico Nacional, explicó a Newsweek: “Esta tormenta por sí sola está provocando más de un mes de precipitaciones”. El fenómeno ha sido tan severo que, en las últimas veinticuatro horas, se han acumulado hasta 7,6 centímetros, y se prevé que puedan sumarse hasta 1,3 centímetros más, en las próximas horas.

La alerta, emitida a las 10:53 de la mañana (hora estándar de la montaña) por la oficina del NWS en Flagstaff, advierte que las inundaciones repentinas ya están ocurriendo o podrían comenzar en breve, lo que exige una respuesta inmediata de la población.

El comunicado oficial resalta el carácter potencialmente mortal de la situación, señalando que las lluvias intensas pueden transformar rápidamente zonas secas en áreas inundadas, con consecuencias graves para la seguridad de los residentes.

Zonas bajo advertencia e infraestructuras afectadas

Las regiones de Coconino, Gila y Yavapai se encuentran bajo alerta por inundaciones repentinas y riesgos para la seguridad. (Twitter/@kennethans/via REUTERS)

Las áreas bajo advertencia incluyen Coconino, una región desértica de gran altitud; Gila, ubicada en el desierto de Sonora; y Yavapai. El aviso detalla: “Inundaciones repentinas que amenazan la vida en arroyos y riachuelos, cauces normalmente secos, zonas urbanas, autopistas, calles y pasos subterráneos”.

Entre las infraestructuras afectadas se encuentran la Ruta Estatal 260 cerca del marcador de milla 248, la Ruta Estatal 87 entre los marcadores de milla 273 y 276 y cerca del marcador de milla 278, así como todas las pozas para nadar y cascadas de Fossil Creek y la presa de Fossil Creek. También se incluyen en la alerta el río Verde, Hardscrabble Creek, Houston Creek, Fossil Creek y West Clear Creek.

Las inundaciones pueden afectar a cualquier tipo de terreno

El NWS advierte sobre caminos intransitables y carreteras cubiertas de agua debido a las lluvias extremas en Arizona. (REUTERS/Nathan Burton)

El NWS advierte que las inundaciones pueden afectar tanto caminos de tierra, que se volverán intransitables y fangosos, como carreteras pavimentadas y pasos subterráneos, que podrían quedar completamente cubiertos por el agua. Además de la advertencia específica por inundaciones repentinas, permanece activa una vigilancia más generalizada por posibles inundaciones en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional de Flagstaff ha reiterado la gravedad de la situación, indicando que “un sistema de tormentas de lento desplazamiento continuará provocando periodos de lluvia y algunas tormentas eléctricas durante esta tarde. Las fuertes lluvias adicionales podrían generar riesgo de inundaciones”, según recoge Newsweek. En un comunicado difundido por la misma oficina, se enfatiza la recomendación: “NUNCA conduzca en aguas de inundación”.

Pronóstico del tiempo para los próximos días

El pronóstico prevé más lluvias y tormentas eléctricas en el suroeste, con riesgo de inundaciones adicionales en las próximas horas. (Richard R. Barron/The ADA News via AP)

El pronóstico del NWS para el miércoles anticipa que una baja presión y su frente asociado, actualmente sobre el suroeste, se desplazarán hacia el este, alcanzando las llanuras centrales y meridionales el jueves y, posteriormente, el noreste y el sureste de Canadá el viernes. Este sistema traerá lluvias intensas y tormentas eléctricas en partes del suroeste, así como lluvias y nieve en las zonas de mayor altitud de las Montañas Rocosas centrales y meridionales durante la noche del miércoles al jueves.

La alerta por inundaciones repentinas permanece vigente sin una fecha de finalización definida. Las autoridades instan a los residentes de las zonas afectadas a evitar áreas propensas a inundaciones y a no intentar cruzar carreteras cubiertas por agua, ya que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren en vehículos, según el NWS de Flagstaff citado por Newsweek. El organismo actualizará la advertencia conforme evolucione el pronóstico y las condiciones meteorológicas.