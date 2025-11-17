Estados Unidos

Poderosa tormenta invernal paraliza el oeste de EEUU: se esperan hasta 50 centímetros de nieve

Las autoridades meteorológicas prevén intensas nevadas hasta el miércoles en zonas rurales y urbanas, con peligro extremo para automovilistas, excursionistas y residentes de áreas montañosas

Guardar
Hasta 50 centímetros de nieve
Hasta 50 centímetros de nieve pueden cubrir el suelo en regiones del oeste de Estados Unidos. (Mario Tama/Getty Images/AFP)

Residentes de varios estados en Estados Unidos enfrentan la llegada de una de las tormentas invernales más severas de la temporada, con advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) sobre la posibilidad de que caigan hasta 50 centímetros de nieve en algunas regiones el lunes 17 de noviembre por la noche.

Las acumulaciones podrían incrementarse en sectores aislados, con prolongaciones del fenómeno hasta el miércoles. Newsweek informó que las advertencias cubren amplias zonas, donde además se prevé una combinación de fuertes ráfagas de viento que podrá afectar la visibilidad y la seguridad en rutas clave.

Según declaraciones recogidas por el medio, la prioridad es advertir a la ciudadanía sobre el alto riesgo de tránsito. El NWS advirtió que el sistema de tormentas hará que “las carreteras se tornen resbaladizas y peligrosas, especialmente durante las horas pico de la mañana y al caer la tarde”. A esta problemática se suma la probabilidad de condiciones de ventisca en áreas expuestas a vientos intensos, donde la manejabilidad en autopistas queda seriamente comprometida.

En la región de Alaska, la situación es particularmente delicada. El Klondike Highway al norte del punto kilométrico 6 podría acumular hasta 13 centímetros a lo largo del lunes, extendiéndose la nieve más intensa hacia la tarde, con tasas de caída superiores a 1,2 centímetros por hora.

La combinación de fuertes vientos
La combinación de fuertes vientos y nevadas afecta la visibilidad y hace que las rutas sean “difíciles o imposibles” de transitar, según el NWS. (REUTERS/Amanda Sabga)

La región interior de la Península de Kenai, incluyendo los sectores de Moose Pass y Turnagain Pass, espera hasta 25 centímetros, mientras que en Rabbit Pass se prevén desde 10 hasta 25 centímetros y vientos cercanos a los 80 kilómetros por hora. Portage y Whittier se ubican entre las zonas más impactadas, con proyecciones de hasta 50 centímetros de nieve y vientos de hasta 72 kilómetros por hora, hasta el lunes por la noche.

El NWS extiende las advertencias para la costa de Yukón Delta, la zona del estuario de Norton Sound, Nulato Hills y el valle inferior del embalse del río Yukon, con estimaciones de máximos de 20 centímetros y vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora desde la noche del domingo hasta el miércoles a la tarde. En St. Lawrence Island, es posible que los acumulados alcancen los 25 centímetros, acompañados por ráfagas de hasta 96 kilómetros por hora.

La zona montañosa de Colorado, incluyendo Elkhead y Park Range Mountains, se encuentra dentro del área designada por el pronóstico, que advierte acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros hasta avanzada la tarde del lunes.

Algo similar ocurre en Wyoming, donde los valles de Wind River Mountains oeste, Teton y Gros Ventre Mountains, junto al macizo de Salt River y Wyoming Ranges, podrían ver cantidades cercanas a los 25 centímetros. Para la Sierra Madre Range y el sector conocido como Snowy Range, las cantidades crecerían por encima de los 30 centímetros en zonas elevadas.

Varios tramos de ruta en
Varios tramos de ruta en Nevada y California podrían quedar intransitables, con hasta 61 centímetros de nieve pronosticados para los puntos más altos. (Scott Olson/Getty Images/AFP)

En cuanto al noreste, los condados Wayne y Northern Cayuga anticipan entre 5 y 13 centímetros de nieve, con vientos de hasta 56 kilómetros por hora capaces de provocar arrastre de nieve. Para el área septentrional del condado de Herkimer, fundamentalmente cerca de la ruta 28, se pronostica un margen de acumulación que oscila entre los 18 y 35 centímetros.

En California, la nieve será especialmente abundante en zonas por encima de los 2.100 metros, donde para el lunes a la noche se esperan hasta 30 centímetros. El noroeste del condado de Hamilton podría recibir hasta 23 centímetros.

En la región del lago Tahoe, el NWS estima hasta 30 centímetros de nieve por encima de los 2.000 metros, con vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora en áreas montañosas y hasta 38 centímetros en Mono County, localizado por encima de los 2.600 metros, según cifras recopiladas por Newsweek.

El NWS de Nevada indicó que la navegación en el lago Tahoe estará restringida para embarcaciones pequeñas. “Kayaks, botes pequeños y tablas de remo pueden volcar con facilidad. Es recomendable evitar el lago hasta que las condiciones mejoren”, sugirió el organismo.

El lago Tahoe, en California-Nevada,
El lago Tahoe, en California-Nevada, espera hasta 30 centímetros de nieve sobre los 2.000 metros de altitud, además de vientos superiores a los 80 km/h. (REUTERS/Fred Greaves)

Sectores de la Sierra Nevada Occidental, Plumas Occidental y el Parque Nacional de Lassen esperan hasta 61 centímetros de nieve en picos elevados, y vientos de 64 kilómetros por hora hasta la tarde del lunes. Las montañas White y Inyo, junto a las laderas de la Sierra Oriental, se preparan para la llegada de 30 centímetros de nieve en cotas superiores a los 2.900 metros hasta el martes a la noche. El NWS recomendó especial precaución en tramos como la State Route 168 hacia Aspendell y Westgard Pass.

En el caso del condado de Esmeralda y el centro de Nye County, por encima de los 2.400 metros, se aguardan entre 23 y 38 centímetros que complicarán el acceso a State Route 266, especialmente a través del Lida Summit. En la región de Sheep Range y Spring Mountains-Red Rock Canyon, se podría llegar al máximo previsto: hasta 61 centímetros de nieve para el miércoles en la mañana, lo que limitará el tránsito en State Routes 156, 157 y 158. De acuerdo al informe, los desplazamientos pueden verse “difíciles o imposibles”.

Las autoridades recalcaron la peligrosidad del fenómeno: “Las actividades al aire libre podrían volverse peligrosas para quienes no estén preparados ante estas condiciones invernales. Cazadores y excursionistas pueden desorientarse y extraviarse con la escasa visibilidad producto de la caída y arrastre de nieve. Algunas zonas verán reducida la visibilidad y las rutas estarán resbaladizas”, puntualizó el NWS de Wyoming citado por Newsweek.

Temas Relacionados

Tormentas invernalesNieveNevadasInviernoAlaskaNevadaCaliforniaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Acusan a un hombre en Indiana por el homicidio de una empleada doméstica que se presentó en la puerta equivocada

Curt Andersen enfrenta cargos por la muerte de María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, quien fue asesinada tras llegar por error a su vivienda en Whitestown

Acusan a un hombre en

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 18 de noviembre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del clima en Seattle:

Pronóstico del clima para mañana en Filadelfia

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Pronóstico del clima para mañana

Conoce el reporte del clima en Columbus para mañana

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Conoce el reporte del clima

Novo Nordisk reduce el precio de Wegovy y Ozempic para pacientes sin seguro en Estados Unidos

La farmacéutica danesa anunció una rebaja que permitirá a quienes pagan de su bolsillo acceder a los tratamientos para diabetes y obesidad por valores sustancialmente menores a los vigentes en el mercado estadounidense

Novo Nordisk reduce el precio
DEPORTES
Gimnasia vence a Platense y

Gimnasia vence a Platense y se clasifica a los octavos de final del Torneo Clausura

Alemania y Países Bajos golearon y jugarán el Mundial 2026: lo mejor de la fecha de Eliminatorias y todos los clasificados

Todos los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: qué necesita River para acceder al máximo certamen internacional

“Pequeño cretino engreído”: quién es la promesa del rugby inglés que se inspira en Garnacho y desafió el Haka de los All Blacks

Tras la derrota ante Suiza, cuándo volverán a jugar Las Guerreras en la Billie Jean King Cup

TELESHOW
Katia Alemann recordó a Omar

Katia Alemann recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte: “Soñé que seguíamos conversando”

La valiente lucha de Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano: “Me salió una mancha en el cerebelo”

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: “Ver a mi mamá llorar fue devastador”

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: “¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?”

Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

INFOBAE AMÉRICA

Trump confirmó que autorizará la

Trump confirmó que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita

Estados Unidos: la sequía en California provoca más encuentros entre personas y animales salvajes

El bloque aliado a Irán lidera las elecciones en Irak pero la formación del gobierno podría extenderse durante meses

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por Estados Unidos que establece una fuerza internacional en Gaza

Polonia señaló a la inteligencia rusa por la explosión en una línea férrea clave para el envío de ayuda a Ucrania