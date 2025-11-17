Poderosa tormenta invernal paraliza el oeste de EEUU: se esperan hasta 50 centímetros de nieve

Hasta 50 centímetros de nieve pueden cubrir el suelo en regiones del oeste de Estados Unidos. (Mario Tama/Getty Images/AFP)

Residentes de varios estados en Estados Unidos enfrentan la llegada de una de las tormentas invernales más severas de la temporada, con advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) sobre la posibilidad de que caigan hasta 50 centímetros de nieve en algunas regiones el lunes 17 de noviembre por la noche.

Las acumulaciones podrían incrementarse en sectores aislados, con prolongaciones del fenómeno hasta el miércoles. Newsweek informó que las advertencias cubren amplias zonas, donde además se prevé una combinación de fuertes ráfagas de viento que podrá afectar la visibilidad y la seguridad en rutas clave.

Según declaraciones recogidas por el medio, la prioridad es advertir a la ciudadanía sobre el alto riesgo de tránsito. El NWS advirtió que el sistema de tormentas hará que “las carreteras se tornen resbaladizas y peligrosas, especialmente durante las horas pico de la mañana y al caer la tarde”. A esta problemática se suma la probabilidad de condiciones de ventisca en áreas expuestas a vientos intensos, donde la manejabilidad en autopistas queda seriamente comprometida.

En la región de Alaska, la situación es particularmente delicada. El Klondike Highway al norte del punto kilométrico 6 podría acumular hasta 13 centímetros a lo largo del lunes, extendiéndose la nieve más intensa hacia la tarde, con tasas de caída superiores a 1,2 centímetros por hora.

La combinación de fuertes vientos y nevadas afecta la visibilidad y hace que las rutas sean “difíciles o imposibles” de transitar, según el NWS. (REUTERS/Amanda Sabga)

La región interior de la Península de Kenai, incluyendo los sectores de Moose Pass y Turnagain Pass, espera hasta 25 centímetros, mientras que en Rabbit Pass se prevén desde 10 hasta 25 centímetros y vientos cercanos a los 80 kilómetros por hora. Portage y Whittier se ubican entre las zonas más impactadas, con proyecciones de hasta 50 centímetros de nieve y vientos de hasta 72 kilómetros por hora, hasta el lunes por la noche.

El NWS extiende las advertencias para la costa de Yukón Delta, la zona del estuario de Norton Sound, Nulato Hills y el valle inferior del embalse del río Yukon, con estimaciones de máximos de 20 centímetros y vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora desde la noche del domingo hasta el miércoles a la tarde. En St. Lawrence Island, es posible que los acumulados alcancen los 25 centímetros, acompañados por ráfagas de hasta 96 kilómetros por hora.

La zona montañosa de Colorado, incluyendo Elkhead y Park Range Mountains, se encuentra dentro del área designada por el pronóstico, que advierte acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros hasta avanzada la tarde del lunes.

Algo similar ocurre en Wyoming, donde los valles de Wind River Mountains oeste, Teton y Gros Ventre Mountains, junto al macizo de Salt River y Wyoming Ranges, podrían ver cantidades cercanas a los 25 centímetros. Para la Sierra Madre Range y el sector conocido como Snowy Range, las cantidades crecerían por encima de los 30 centímetros en zonas elevadas.

Varios tramos de ruta en Nevada y California podrían quedar intransitables, con hasta 61 centímetros de nieve pronosticados para los puntos más altos. (Scott Olson/Getty Images/AFP)

En cuanto al noreste, los condados Wayne y Northern Cayuga anticipan entre 5 y 13 centímetros de nieve, con vientos de hasta 56 kilómetros por hora capaces de provocar arrastre de nieve. Para el área septentrional del condado de Herkimer, fundamentalmente cerca de la ruta 28, se pronostica un margen de acumulación que oscila entre los 18 y 35 centímetros.

En California, la nieve será especialmente abundante en zonas por encima de los 2.100 metros, donde para el lunes a la noche se esperan hasta 30 centímetros. El noroeste del condado de Hamilton podría recibir hasta 23 centímetros.

En la región del lago Tahoe, el NWS estima hasta 30 centímetros de nieve por encima de los 2.000 metros, con vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora en áreas montañosas y hasta 38 centímetros en Mono County, localizado por encima de los 2.600 metros, según cifras recopiladas por Newsweek.

El NWS de Nevada indicó que la navegación en el lago Tahoe estará restringida para embarcaciones pequeñas. “Kayaks, botes pequeños y tablas de remo pueden volcar con facilidad. Es recomendable evitar el lago hasta que las condiciones mejoren”, sugirió el organismo.

El lago Tahoe, en California-Nevada, espera hasta 30 centímetros de nieve sobre los 2.000 metros de altitud, además de vientos superiores a los 80 km/h. (REUTERS/Fred Greaves)

Sectores de la Sierra Nevada Occidental, Plumas Occidental y el Parque Nacional de Lassen esperan hasta 61 centímetros de nieve en picos elevados, y vientos de 64 kilómetros por hora hasta la tarde del lunes. Las montañas White y Inyo, junto a las laderas de la Sierra Oriental, se preparan para la llegada de 30 centímetros de nieve en cotas superiores a los 2.900 metros hasta el martes a la noche. El NWS recomendó especial precaución en tramos como la State Route 168 hacia Aspendell y Westgard Pass.

En el caso del condado de Esmeralda y el centro de Nye County, por encima de los 2.400 metros, se aguardan entre 23 y 38 centímetros que complicarán el acceso a State Route 266, especialmente a través del Lida Summit. En la región de Sheep Range y Spring Mountains-Red Rock Canyon, se podría llegar al máximo previsto: hasta 61 centímetros de nieve para el miércoles en la mañana, lo que limitará el tránsito en State Routes 156, 157 y 158. De acuerdo al informe, los desplazamientos pueden verse “difíciles o imposibles”.

Las autoridades recalcaron la peligrosidad del fenómeno: “Las actividades al aire libre podrían volverse peligrosas para quienes no estén preparados ante estas condiciones invernales. Cazadores y excursionistas pueden desorientarse y extraviarse con la escasa visibilidad producto de la caída y arrastre de nieve. Algunas zonas verán reducida la visibilidad y las rutas estarán resbaladizas”, puntualizó el NWS de Wyoming citado por Newsweek.