Estados Unidos

Miami y destinos exclusivos lideran el auge de servicios para multimillonarios

El crecimiento patrimonial del 0,1% más rico impulsa la demanda de residencias, clubes privados y centros de bienestar que garantizan anonimato y atención personalizada, consolidando el aislamiento como nueva aspiración de lujo

Guardar
El nuevo lujo entre multimillonarios
El nuevo lujo entre multimillonarios es vivir aislados y sin molestias, invirtiendo sumas millonarias en espacios exclusivos que los mantengan fuera del ojo público (Imagen ilustrativa Infobae)

La búsqueda de una vida cada vez más aislada y sin molestias cotidianas se consolida como el nuevo lujo entre los multimillonarios, de acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal. Miami y otros destinos internacionales reflejan el auge de espacios y servicios exclusivos donde las grandes fortunas pagan cifras astronómicas para vivir lejos de la mirada pública.

En el artículo se destaca cómo, para figuras como Masoud y Stephanie Shojaee, la discreción y el trato personalizado han desplazado al lujo tradicional. Prefieren cenar en restaurantes de membresía donde todo está preparado de antemano y hospedarse en hoteles que garantizan acceso privado sin cruzarse con otros huéspedes.

“Hoy el lujo es ahorrar tiempo y acceder a un servicio eficiente”, explicó Masoud Shojaee, directivo de Shoma Group, citado por The Wall Street Journal.

Miami y otros destinos del
Miami y otros destinos del mundo muestran un boom de servicios ultraexclusivos donde las grandes fortunas pagan cifras astronómicas para vivir lejos de la mirada pública (Infobae América)

El crecimiento patrimonial del 0,1% más rico de Estados Unidos —superando los USD 23,3 billones según datos federales— impulsa una economía de experiencias diseñadas a medida: edificios con ascensores privados que llevan al residente y su auto directamente a la puerta del hogar, piscinas y restaurantes exclusivos, y clubes en los que la selección de socios es casi tan rigurosa como la de una embajada.

Gil Dezer, presidente de Dezer Development, relató a The Wall Street Journal cómo la privacidad es el nuevo valor supremo. Describe viajes en los que disfruta de islas privadas o fiestas con artistas internacionales únicamente para sus invitados, borrando los límites entre lo público y lo personal.

El reportaje también narra casos como el de Centner Wellness, un centro de bienestar donde familias adineradas pueden alquilar la totalidad de las instalaciones y recibir tratamientos personalizados por USD 150.000. En estos escenarios, privacidad y el aislamiento social son vistos como una nueva y codiciada forma de lujo.

Uno de los ejemplos destacados es Faena Rose, un club social privado en Miami Beach enfocado en arte y cultura, donde la membresía requiere superar la evaluación de un comité y abonar USD 15.000 como ingreso más otros USD 15.000 anuales.

Faena Rose, el club privado
Faena Rose, el club privado de Miami Beach centrado en arte y cultura, exige aprobación de comité y una membresía de USD 15.000 más otros USD 15.000 por año

Los socios acceden de manera preferencial al club de playa, spa y otras facilidades del Faena Miami Beach Hotel, además de la posibilidad de asistir a unos 80 eventos culturales exclusivos cada año, en entornos íntimos reservados solo para invitados, según The Wall Street Journal.

El acceso inmediato a moda, las compras asistidas sin necesidad de pisar una tienda y los viajes donde la personalización llega hasta el chef privado o la organización de espectáculos refuerzan este fenómeno. “La prioridad de mis clientes es acceder a experiencias imposibles para el resto, y están dispuestos a pagar sumas muy elevadas”, señaló la experta en viajes Lauren Beall en diálogo con el medio económico.

Las grandes fortunas ahora priorizan
Las grandes fortunas ahora priorizan discreción y trato personalizado (Imagen ilustrativa Infobae)

Según concluye el artículo de The Wall Street Journal, la privacidad absoluta se ha convertido en la máxima aspiración. El universo de los ultrarricos, cada vez más cerrado y selecto, modela una nueva cultura de aislamiento voluntario sostenida en el despliegue de servicios imposibles de replicar fuera de ese círculo.

Temas Relacionados

Privacidad The Wall Street Journal Masoud Shojaee Stephanie Shojaee Shoma Group Dezer Development Miami Estados Unidos Lujo Aislamiento socialNewsroom BUE

Últimas Noticias

Estados Unidos prevé cerrar un acuerdo sobre tierras raras con China antes de finales de noviembre

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el pacto permitirá reanudar el flujo de minerales críticos esenciales para las industrias tecnológicas, militares y energéticas. “Esperamos tenerlo listo para el Día de Acción de Gracias”, dijo

Estados Unidos prevé cerrar un

Calendario lunar: cómo se verá la luna en noviembre desde Estados Unidos

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar: cómo se verá

Conmoción en la NFL: Kris Boyd, jugador de los New York Jets, se encuentra en estado crítico tras ser baleado en Manhattan

Los equipos de emergencia trasladaron al jugador a Bellevue Hospital, donde médicos confirmaron que la bala quedó alojada en uno de sus pulmones

Conmoción en la NFL: Kris

La NBA intensificó la investigación sobre apuestas ilegales y exigió la entrega de teléfonos a empleados de equipos

Entre los investigados figura el círculo cercano de LeBron James, mientras crecen las presiones desde el Congreso de Estados Unidos luego de la revelación del caso criminal de alto perfil dirigido por autoridades federales

La NBA intensificó la investigación

Un niño de 11 años murió al quedar en medio de tiroteo en Las Vegas

El hecho ocurrió cuando dos conductores disputaban posiciones en la vía congestionada de vehículos a primera hora de la mañana

Un niño de 11 años
DEPORTES
EN VIVO: así están las

EN VIVO: así están las posiciones del Torneo Clausura, los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

River Plate visita a Vélez con la necesidad de ganar y esperar otros resultados para la clasificación a la Libertadores: formaciones confirmadas

El sorprendente posteo de Franco Colapinto de cara a las tres últimas carreras de Fórmula 1

Tres tries en menos de 10 minutos: la ráfaga de puntos que fue clave en la épica remontada de Los Pumas para vencer a Escocia

En una heroica actuación, Los Pumas dieron vuelta el partido ante Escocia y ganaron 33-24

TELESHOW
La boda soñada de Coco

La boda soñada de Coco Sily y Chimi Meza: emoción, amigos famosos y una fiesta inolvidable

Colores encendidos, gasa tableada y un guiño playero: el vibrante look de Juana Viale en su programa

El duro comentario de Melody Luz sobre un arreglo estético de la China Suárez: “Me hacen mal”

Pampita se sumó a la pasión deportiva de su novio Martín Pepa: juntos y enamorados al aire libre

Liam Gallagher elogió al público argentino luego del primer show de Oasis: “Es algo especial”

INFOBAE AMÉRICA

La familia de Norman Rockwell

La familia de Norman Rockwell alza la voz contra el uso político de sus icónicas pinturas

Laura Restrepo: “Es el amanecer de una nueva cultura”

Identidad falsa y amenazas contra Noboa en Ecuador: cómo operaba el jefe narco de Los Lobos que cayó en España

Elecciones en Chile: Jeannette Jara llamó a la población a votar “con espíritu democrático”

Comenzó la Feria del Libro de Miami, la más antigua de EEUU, con 500 autores y enfoque latino