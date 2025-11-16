Estados Unidos

La NBA intensificó la investigación sobre apuestas ilegales y exigió la entrega de teléfonos a empleados de equipos

Entre los investigados figura el círculo cercano de LeBron James, mientras crecen las presiones desde el Congreso de Estados Unidos luego de la revelación del caso criminal de alto perfil dirigido por autoridades federales

La NBA intensificó la investigación
La NBA intensificó la investigación sobre apuestas ilegales tras revelarse la implicación de miembros de la liga en una red vinculada a la mafia. (REUTERS/Tingshu Wang)

La NBA ha intensificado su investigación sobre presuntas apuestas ilegales vinculadas a integrantes de la liga. Según reportes de The Athletic, la liga ha solicitado a varios equipos, entre ellos Los Angeles Lakers, la entrega de documentos y dispositivos electrónicos como parte de una pesquisa que busca determinar el alcance de la implicación de figuras del baloncesto profesional en una red de apuestas asociada al crimen organizado.

La acción de la NBA se produce en medio de una creciente presión desde el Congreso de Estados Unidos luego de la revelación de un caso criminal de alto perfil dirigido por autoridades federales, que conectó a múltiples personajes de la NBA con cuatro familias mafiosas en una conspiración extendida de apuestas y fraude.

La investigación federal llevó a la detención de más de 30 personas en 11 estados, imputadas por delitos como fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y apuestas ilegales, con movimientos de decenas de millones de dólares en juego.

El director del FBI, Kash Patel, calificó la operación como “de un alcance que asombra”, reflejando la gravedad que ha dado la liga al caso. Una declaración oficial de la NBA expresó que “se ha tomado las acusaciones que involucran a jugadores y exjugadores actuales, incluidos Terry Rozier de Miami Heat y Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers, con la máxima seriedad”.

Los Angeles Lakers y sus
Los Angeles Lakers y sus empleados entregaron teléfonos y registros como parte de la pesquisa solicitada por un despacho legal independiente. (erome Miron/REUTERS)

Alcance de la investigación

La NBA, en palabras atribuibles a un portavoz y difundidas por medios como ESPN y The Athletic, explicó que “contrató a un despacho independiente para investigar las acusaciones desde que la acusación federal se hizo pública. Como es habitual, diversas personas y organizaciones han sido requeridas para preservar documentos y registros. Todos han cooperado plenamente”.

La petición de documentos y dispositivos se ha focalizado especialmente en empleados de los Lakers, incluyendo al asistente de entrenador Mike Mancias y al administrador ejecutivo Randy Mims.

Según fuentes de la liga citadas por ESPN, ambos han colaborado voluntariamente, entregando sus teléfonos celulares a los investigadores. La relación de ambos con LeBron James —quien no ha sido implicado en el caso— ha contribuido al interés sobre su entorno, aunque James no ha sido mencionado en las denuncias federales ni señalado por autoridades.

La investigación cobra especial relevancia tras la detención de Damon Jones, exjugador y entrenador de la NBA cercano a LeBron James, acusado de vender información sobre lesiones de jugadores de los Lakers a apostadores. Según el expediente, Jones vendió dicha información confidencial al menos en dos ocasiones a jugadores profesionales de apuestas, facilitando ventajas decisivas en apuestas deportivas.

El exentrenador Damon Jones fue
El exentrenador Damon Jones fue acusado por fiscales federales de vender información sobre lesiones de jugadores a apostadores durante las temporadas 2022-23 y 2023-24. (REUTERS/Jeenah Moon)

Jones ha defendido su inocencia ante la corte federal de Brooklyn, negándose a admitir los cargos de fraude y lavado de dinero. Entre las pruebas, los fiscales afirman que Jones transmitió detalles de la condición física de jugadores clave, información que no estaba disponible públicamente, para favorecer apuestas con grandes sumas de dinero.

En una ocasión, tras obtener datos de un entrenador sobre la lesión de un destacado jugador de los Lakers, compartió la información con apostadores que luego perdieron la apuesta y reclamaron la devolución del pago realizado.

Parallelamente, el jugador Terry Rozier de los Miami Heat enfrenta alegaciones de haber anticipado a un amigo de la infancia, Deniro Laster, que abandonaría un partido como jugador de Charlotte Hornets antes de lo notificado oficialmente. Los apostadores, provistos de esa información, apostaron importantes sumas a que Rozier no cumpliría ciertos registros estadísticos, lo que finalmente ocurrió tras dejar el partido temprano por una supuesta lesión en el pie.

La policía federal arrestó a
La policía federal arrestó a más de 30 personas en 11 estados por cargos que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y extorsión. (Jerome Miron/Imagn Images/Reuters)

El abogado de Rozier, Jim Trusty, explicó a Newsweek que “mucho antes contactamos a los fiscales para mantener una línea de comunicación abierta. Calificaron a Terry como sujeto, no como objetivo, pero a las 6:00 de la mañana intentaron arrestarlo en un hotel en busca de una imagen pública. Terry fue exonerado por la NBA y estos fiscales reactivaron un caso inexistente. Terry no es apostador, pero está dispuesto a defenderse y espera ganar”.

Otros equipos mencionados en las investigaciones federales son los Orlando Magic y Portland Trail Blazers, señalados por posibles filtraciones de información confidencial sobre alineaciones y condición de jugadores. En el caso de Portland, la acusación se vincula al entrenador Billups, aunque solo en relación a un esquema de fraude en partidas de póker, no de apuestas deportivas.

Frente al escándalo, la NBA evalúa introducir cambios sustanciales en los protocolos de reporte de lesiones de jugadores para evitar situaciones similares. Desde el Congreso de Estados Unidos, comités de la Cámara de Representantes y el Senado han remitido cartas al comisionado Adam Silver solicitando detalles de las políticas ligadas a apuestas deportivas y relaciones con operadores de apuestas, tras la ola de arrestos y el impacto en la integridad de la competencia.

