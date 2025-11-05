Estados Unidos

Trump aseguró que el cierre del gobierno fue la causa de la derrota del Partido Republicano en las elecciones locales de EEUU

Las elecciones de mitad de mandato se celebraron en varios estados y definieron puestos locales y legislativos en todo el país. Los resultados supusieron varios reveses para del presidente, que buscaba consolidar su influencia en el Congreso y en cargos estatales clave

Guardar
Trump aseguró que el cierre
Trump aseguró que el cierre del gobierno fue la causa de la derrota del Partido Republicano en las elecciones locales de EEUU (REUTERS)

El presidente Donald Trump atribuyó las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato al cierre del gobierno en curso y a su ausencia en la boleta, según un mensaje publicado el martes por la noche en su red social Truth Social.

“´TRUMP NO ESTABA EN LA BOLETA ELECTORAL Y EL CIERRE DEL GOBIERNO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE´, según las encuestas", escribió el mandatario, citando a encuestadores no identificados.

Las elecciones de mitad de mandato se celebraron en varios estados y definieron puestos locales y legislativos en todo el país. Los resultados supusieron varios reveses para el Partido Republicano, que buscaba consolidar su influencia en el Congreso y en cargos estatales clave.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Donald TrumpElecciones locales en Estados UnidosEstados UnidosPartido republicanoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Ranking Google: estas son las películas más populares entre el público estadounidense

Con estas historias, Google espera mantener su cuota de mercado

Ranking Google: estas son las

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Pacífico oriental y abatió a dos traficantes

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba narcóticos”, expresó el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth

Estados Unidos atacó a otra

Nuevos globos y estrellas internacionales protagonizarán el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

El foco de esta edición estará puesto en el impacto de la cultura pop asiática, dada la esperada presencia del grupo ficticio HUNTR/X, surgido del éxito de Netflix “KPop Demon Hunters”

Nuevos globos y estrellas internacionales

Clima Reston mañana: todo lo que necesitas saber del estado del tiempo para mañana miércoles 5 de noviembre

Identificar las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima Reston mañana: todo lo

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 5 de noviembre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: este es
DEPORTES
Bergessio reveló la inquietante propuesta

Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

Solana Sierra impuso condiciones y se estrenó con un triunfo en el WTA 125 de Tucumán

Jannik Sinner confirmó su noviazgo con una modelo que fue candidata a Miss Universo y pareja de un ex piloto de Fórmula 1

TELESHOW
Julián Weich habló a corazón

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka: “Para qué quiero pies, si tengo alas”

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

La insólita lista de La Reini sobre sus hábitos: “Insultar a los hombres y rutinas de skincare de 18 pasos”

INFOBAE AMÉRICA

5,4,3…boom

5,4,3…boom

Daniel Noboa se reunió con migrantes en Queens y anunció incentivos para pequeños empresarios

Bolivia reforzó los controles fronterizos con Brasil tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro

El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

¿Intervención o liberación de Venezuela por parte de Estados Unidos?