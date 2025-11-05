Trump aseguró que el cierre del gobierno fue la causa de la derrota del Partido Republicano en las elecciones locales de EEUU (REUTERS)

El presidente Donald Trump atribuyó las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato al cierre del gobierno en curso y a su ausencia en la boleta, según un mensaje publicado el martes por la noche en su red social Truth Social.

“´TRUMP NO ESTABA EN LA BOLETA ELECTORAL Y EL CIERRE DEL GOBIERNO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE´, según las encuestas", escribió el mandatario, citando a encuestadores no identificados.

Las elecciones de mitad de mandato se celebraron en varios estados y definieron puestos locales y legislativos en todo el país. Los resultados supusieron varios reveses para el Partido Republicano, que buscaba consolidar su influencia en el Congreso y en cargos estatales clave.

Noticia en desarrollo...